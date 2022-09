MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Schanghai mit neuen Stimuli fester

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Am Dienstag lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz feststellen. Vielerorts treten die Kurse mehr oder weniger auf der Stelle. Deutlich nach oben geht es aber in Schanghai dank neuer Wirtschaftsstimuli. Die Börse in Hongkong ist dagegen in negatives Terrain (-0,4%) zurückgefallen.

Die chinesische Regierung hat am Montag neue Maßnahmen zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft angekündigt. Überdies hat die Notenbank des Landes den Satz für die Devisenreserven der Banken gesenkt. Mit dem Composite-Index geht es in Schanghai um 1 Prozent aufwärts. Aktien des Kohlebergbaus profitieren erneut von der Energiekrise in Europa und China. Unter anderem verbessern sich Shaanxi Coal um 0,8 Prozent.

Gut behauptet zeigt sich die Börse in Sydney, nachdem die Reserve Bank of Australia (RBA) wie weithin erwartet die Zinsen um 50 Basispunkte erhöht hat. Die RBA kündigte weitere Zinserhöhungen an, ohne sich diesbezüglich aber genauer festzulegen. Derweil hat Australien im zweiten Quartal den 13. Handelsbilanzüberschuss in Folge verzeichnet. Zu verdanken war dies hauptsächlich dem Export von Rohstoffen. Das Jahres-Exportvolumen von Kohle überstieg erstmals die Marke von 100 Milliarden australische Dollar.

In Japan wird die Stimmung etwas gedämpft durch einen unerwartet geringen Anstieg der Verbraucherausgaben im Juli. Der Nikkei-225-Index steigt um 0,1 Prozent. Konjunktursorgen und die hohen Treibstoffpreise belasten vor allem Aktien der Automobil- und Luftfahrtbranche. Japan Airlines verbilligen sich um 1,1 Prozent. und Nissan Motor um 0,7 Prozent.

Aktien der Ölbranche reagieren eher verhalten darauf, dass die Opec am Montag nach Börsenschluss in Asien die Kürzung ihrer Fördermenge beschlossen hat. Japan Petroleum Exploration rücken um 0,5 Prozent vor. In Sydney gewinnen Woodside 0,3 Prozent, Santos 0,6 Prozent und Beach Energy 0,3 Prozent. CNOOC geben in Hongkong zwar um 4,8 Prozent bzw 0,52 Hongkong-Dollar nach, werden jedoch mit einem Dividendenabschlag von 0,70 Hongkong-Dollar gehandelt. Petrochina liegen 0,8 Prozent im Plus.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.858,20 +0,1% -7,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.643,30 +0,1% -4,1% 08:00

Kospi (Seoul) 2.406,19 +0,1% -19,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.232,24 +1,0% -11,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.144,85 -0,4% -16,9% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.225,95 +0,3% +2,5% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.491,59 +0,1% -5,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9952 +0,2% 0,9931 0,9895 -12,5%

EUR/JPY 139,96 +0,3% 139,60 139,02 +6,9%

EUR/GBP 0,8602 -0,2% 0,8618 0,8630 +2,4%

GBP/USD 1,1569 +0,4% 1,1522 1,1466 -14,5%

USD/JPY 140,64 +0,0% 140,58 140,49 +22,2%

USD/KRW 1.374,10 +0,3% 1.370,37 1.372,24 +15,6%

USD/CNY 6,9403 +0,1% 6,9341 6,9358 +9,2%

USD/CNH 6,9497 +0,1% 6,9420 6,9472 +9,4%

USD/HKD 7,8491 -0,0% 7,8492 7,8490 +0,7%

AUD/USD 0,6810 +0,2% 0,6797 0,6779 -6,2%

NZD/USD 0,6105 +0,2% 0,6092 0,6088 -10,6%

Bitcoin

BTC/USD 19.765,21 +0,1% 19.752,33 19.764,01 -57,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,71 86,87 +2,1% +1,84 +25,0%

Brent/ICE 95,08 95,74 -0,7% -0,66 +28,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.717,28 1.710,60 +0,4% +6,68 -6,1%

Silber (Spot) 18,29 18,18 +0,6% +0,12 -21,5%

Platin (Spot) 855,45 850,00 +0,6% +5,45 -11,9%

Kupfer-Future 3,47 3,42 +1,3% +0,05 -21,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

