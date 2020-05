MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Schanghai und Hongkong knapp behauptet

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die Aktienmärkte in Asien zur Wochenmitte. Jedoch können sich eine Reihe von Handelsplätzen, wie Tokio und Seoul, von anfänglichen Abgaben wieder erholen. Die Märkte bewegten sich im Spannungsfeld zwischen der Hoffnung auf eine schnelle konjunkturelle Erholung im Zuge der weltweiten Lockerungsmaßnahmen und der Sorge vor einer Verschärfung des Konflikts zwischen den USA und China. Letzteres bremst die Aktienmärkte in Schanghai und Hongkong, die sich mit leichten Abschlägen zeigen.

Der Schanghai-Composite verliert 0,1 Prozent auf 2.845 Punkte, für den Hang-Seng-Index geht es um 0,4 Prozent nach unten. Dagegen legt der Nikkei-225 in Tokio um 0,7 Prozent auf 21.413 Punkte zu. Den südkoreanischen Kospi belasteten im frühen Verlauf leichte Gewinnmitnahmen, mittlerweile hat der Index jedoch wieder den Sprung ins Plus geschafft und gewinnt 0,2 Prozent. In Sydney geht es für den S&P/ASX-200 um 0,4 Prozent aufwärts.

Sorge vor weiterer Verschärfung des Konflikts USA-China

Laut einem Medienbericht erwägten die USA Sanktionen gegen chinesische Beamte wegen Pekings Plan, ein neues nationales Sicherheitsgesetz in Hongkong durchzusetzen, heißt es von Marktexperten von Phillip Securities. Unabhängig davon sagte US-Präsident Donald Trump am späten Dienstag, dass er bis Ende dieser Woche eine Ankündigung über die Reaktion der USA auf das Vorgehen Chinas in Hongkong machen werde. Trump hat zudem davor gewarnt, dass Hongkong im Falle einer Umsetzung des geplanten chinesischen Sicherheitsgesetzes seinen Status als internationaler Finanzplatz verlieren könnte.

Vor diesem Hintergrund klettert der Dollar gegenüber dem Yuan auf den höchsten Stand seit rund neun Monaten. Der Dollar notiert aktuell bei 7,15 Yuan, nach 7,13 Yuan noch am Vortag.

Die Analysten der Commonwealth Bank of Australia (CBA): "Die zunehmenden Spannungen bringen den Phase-1- Handelsdeal in Gefahr". Sollte sich eine der beiden Seiten davon zurückziehen, dann dürfte der Dollar scharf aufwerten und Yuan sowie australischer und neuseeländischer Dollar an Wert verlieren.

Bankenwerte in Australien kräftig im Plus

Die positive Entwicklung des Aktienmarktes in Sydney ist zu einem großen Teil den kräftigen Gewinnen der Bankenwerte geschuldet. Die National Australia Bank will ihre geplante Kapitalerhöhung um weitere 750 Millionen australische Dollar ausweiten. CEO Ross McEwan sagte, dass das zusätzlich beschaffte Kapital es der Bank ermöglichen würde, "eine Reihe möglicher Szenarien im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie durchzustehen, einschließlich eines anhaltenden und schweren Wirtschaftsabschwungs".

Die neuen Aktien werden zu einem Preis von jeweils 14,15 australischen Dollar ausgegeben. Die Aktien der National Australia Bank steigen um 9,2 Prozent auf 18,17 australische Dollar, Westpac klettern um 9,2 Prozent, CBA gewinnen 6,5 Prozent und Australia and New Zealand Banking (ANZ) erhöhen sich um 0,1 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.804,50 +0,42% -13,16% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 21.412,87 +0,67% -12,32% 08:00

Kospi (Seoul) 2.034,43 +0,23% -7,43% 08:00

Schanghai-Comp. 2.845,01 -0,05% -6,72% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.294,33 -0,39% -18,57% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.534,36 +0,16% -22,43% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.450,21 +0,94% -9,57% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:35 % YTD

EUR/USD 1,0959 -0,2% 1,0977 1,0923 -2,3%

EUR/JPY 117,85 -0,2% 118,04 117,86 -3,3%

EUR/GBP 0,8898 -0,0% 0,8898 0,8923 +5,1%

GBP/USD 1,2316 -0,1% 1,2334 1,2240 -7,1%

USD/JPY 107,54 -0,0% 107,54 107,87 -1,1%

USD/KRW 1234,25 +0,2% 1231,25 1234,33 +6,9%

USD/CNY 7,1574 +0,3% 7,1350 7,1334 +2,8%

USD/CNH 7,1755 +0,4% 7,1461 7,1433 +3,0%

USD/HKD 7,7526 +0,0% 7,7525 7,7526 -0,5%

AUD/USD 0,6644 -0,0% 0,6645 0,6580 -5,2%

NZD/USD 0,6191 -0,1% 0,6197 0,6137 -8,0%

Bitcoin

BTC/USD 8.834,01 -0,1% 8.843,76 8.891,26 +22,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 34,23 34,35 -0,3% -0,12 -41,9%

Brent/ICE 36,10 36,17 -0,2% -0,07 -43,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.706,21 1.710,95 -0,3% -4,75 +12,4%

Silber (Spot) 17,05 17,20 -0,9% -0,15 -4,5%

Platin (Spot) 828,45 832,70 -0,5% -4,25 -14,2%

Kupfer-Future 2,42 2,42 -0,1% -0,00 -14,0%

===

