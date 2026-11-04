MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Shanghai und Hongkong mit PBoC-Hilfe sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den ostasiatischen Aktienmärkten ist es auch am Mittwoch uneinheitlich zugegangen. Hauptthema war die Zwischenwahl in den USA, die offenbar einen erdrutschartigen Sieg der Demokraten gebracht hat, mit der Übernahme der Mehrheit im Repräsentantenhaus wie auch im Senat. Das dürfte Präsident Donald Trump das Regieren zumindest erschweren. Politische Beobachter wiesen aber schon vor der Wahl darauf hin, dass Trump vielfach einfach mit Exekutiv-Dekreten agiert und so den Kongress praktisch umgeht.

Tendenziell für Beruhigung an den Börsen sorgte im Handelsverlauf, dass Trump das Wahlergebnis zunächst anerkannte und keine Zweifel an seiner Rechtmäßigkeit äußerte.

An der stark technologielastigen Börse in Seoul schloss der Kospi 0,6 Prozent höher. Er hatte zunächst deutlich im Minus gelegen angesichts von Spekulationen, dass die Demokraten die US-Technologiebranche stärker regulieren und insbesondere die großen KI-Unternehmen stärker kontrollieren könnten. Das könne unter dem Strich KI-Investitionen verteuern und die Wachstumsaussichten belasten, hieß es. Allerdings sei eine umfassende neue KI-Gesetzgebung keineswegs sicher und außerdem könne Trump mögliche Gesetze unter demokratischer Mehrheit mit seinem Veto blockieren. Die "Bedrohung für die Tech-Branche" scheine das Hauptthema zu sein, das sich aus den US-Wahlergebnissen ergebe, kommentiert Sean Callow, Währungsstratege bei ITC Markets.

Unter den Einzelwerten gaben in Seoul Samsung Electronics um 0,7 Prozent nach, SK Hynix um 0,1 Prozent. Beide hatten im Verlauf deutlich stärker verloren.

In Tokio kam der Topix-500 nach der Feiertagspause am Dienstag um 0,9 Prozent zurück. Auch hier wurden Halbleiteraktien verkauft, schlossen aber ebenso weit über ihren Tagestiefs. Die Aktie von Japans wertvollstem Chip-Hersteller Kioxia verlor 5,4 Prozent. Advantest büßten 3,4 Prozent ein, für das Papier des Technologieinvestors Softbank ging es um 3,2 Prozent abwärts.

In Sydney büßte der S&P/ASX-200 rund 0,6 Prozent ein.

An den chinesischen Börsen in Shanghai und in Hongkong schnellten die Indizes im späten Handel noch deutlich nach oben und legten um bis zu 2,2 Prozent zu. Dass der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen von RatingDog im Oktober auf 50,8 nach 51,6 im September gesunken ist, spielte eher keine Rolle. Für eine Kaufwelle sorgte aber, dass Chinas Zentralbank ihre Bemühungen zur Stabilisierung der heimischen Kapitalmärkte verstärkt. Sie senkt die Sätze für eine Kreditfazilität für Aktienrückkäufe und sagt zu, den künftigen Kreditbedarf der großen Banken zu diesem Zweck vollständig zu decken. Finanzinstitute werden ermutigt, die Kreditvergabe an börsennotierte Unternehmen und Großaktionäre für Aktienrückkäufe zu verstärken.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.834,50 -0,6 +1,4 06:00

Topix 500 (Tokio) 3.045,29 -0,9 +14,5 07:30

Kospi (Seoul) 5.683,80 +0,6 +34,9 07:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.857,84 +1,4 -6,9 09:00

Shanghai-Composite 3.686,17 +2,2 -7,2 08:00

Straits-Times (Singapur) 5.255,32 -0,3 +13,1 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 4.863,81 -0,8 -43,8 10:00

KLCI (Malaysia) 1.615,74 -0,4 -3,8 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:08 % YTD

EUR/USD 1,1223 +0,3 1,1193 1,1191 -4,4

EUR/JPY 177,50 -0,1 177,59 176,62 -3,5

EUR/GBP 0,8339 +0,0 0,8337 0,8345 -4,3

USD/JPY 158,13 -0,3 158,66 157,79 +0,9

USD/KRW 1.341,60 -0,2 1.344,57 1.340,55 -6,9

USD/CNY 6,6757 +0,1 6,6701 6,6736 -4,5

USD/CNH 6,6748 +0,1 6,6699 6,6729 -4,3

USD/HKD 7,8456 -0,0 7,8467 7,8457 +0,8

AUD/USD 0,6987 +0,3 0,6966 0,6981 +4,7

NZD/USD 0,5606 +0,4 0,5584 0,5626 -2,6

BTC/USD 77.923,32 +0,1 77.840,35 76.454,02 -11,1

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 96,48 +0,4 0,39 96,09

Brent/ICE 104,48 +0,9 0,88 103,60

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.017,06 +2,3 88,81 3.928,25

Silber 51,68 +3,8 1,90 49,77

Platin 1.453,78 +2,7 37,75 1.416,02

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2026 02:20 ET (07:20 GMT)