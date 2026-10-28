MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - SK-Hynix-Zahlen beflügeln Chipwerte

DOW JONES--Auch am Mittwoch haben sich die Börsen in Ostasien und Australien ohne einheitliche Tendenz gezeigt. Überraschend starke Geschäftszahlen von SK Hynix zerstreuten Befürchtungen einer KI-Blase und gaben Chipwerten in der Region Auftrieb. Ansonsten warteten die Anleger aber auf den Zinsentscheid der US-Notenbank am späten Mittwoch. Die Reserve Bank of New Zealand hat derweil überraschend eine Zinspause eingelegt, während Marktteilnehmer mehrheitlich eine Zinserhöhung erwartet hatten.

Angeführt wurden die Börsen der Region vom südkoreanischen Aktienmarkt. Dort sprang der Kospi um 6,6 Prozent nach oben, getragen von kräftigen Kursgewinnen der beiden Chipgiganten und Indexschwergewichte SK Hynix (+10,9%) und Samsung Electronics (+9%). Umsatz und Gewinn von SK Hynix erreichten im dritten Quartal Rekordhöhen. Die Aktionäre sollen davon in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen in Höhe von insgesamt 100 Billionen Won (etwa 67 Milliarden Euro) profitieren. Die Zahlen linderten Befürchtungen, dass die Ausgaben für KI aus dem Ruder liefen, kommentierte Analyst Josh Gilbert von eToro. Ebenfalls positiv aufgenommen wurden die Zahlen von LG Electronics; die Aktie kletterte um 2,7 Prozent.

In Tokio schloss der Nikkei-225-Index 1,1 Prozent im Plus. Der breiter gefasste Topix sank um 0,1 Prozent. Im Chipsektor sprangen Kioxia um fast 14 Prozent nach oben. Ibiden und Renesas verbesserten sich um rund 8 und 7,4 Prozent.

Gut behauptet zeigte sich der Aktienmarkt in Hongkong (Späthandel). Dort legten die Aktien der Bank Standard Chartered um 7,8 Prozent zu. Die Bank hat den Gewinn im dritten Quartal kräftig gesteigert und den Ausblick angehoben. Im Halbleitersektor profitierten Semiconductor Manufacturing International mit einem Plus von 5,4 Prozent von SK Hynix. Hua Hong Grace Semiconductor gewannen 8,4 Prozent. In Shanghai ging es mit dem Composite-Index um 0,9 Prozent aufwärts.

Kaum verändert hat derweil die Börse in Sydney geschlossen. Sie wurde von Inflationsdaten gebremst. Die Verbraucherpreise in Australien sind im September stärker als im Vormonat und deutlicher als angenommen gestiegen, was Zinserhöhungssorgen nährte. Die Gouverneurin der Reserve Bank of Australia, Michele Bullock, und ihr Stellvertreter Andrew Hauser bezeichneten die Inflation als "viel zu hoch". Die nächste Zinssitzung der RBA steht in der kommenden Woche an.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.847,30 -0,0 +1,5 06:00

Topix 500 (Tokio) 3.120,10 -0,1 +17,3 07:30

Kospi (Seoul) 6.012,44 +6,6 +42,7 07:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.084,55 +0,2 -9,9 09:00

Shanghai-Composite 3.681,47 +0,9 -7,3 08:00

Straits-Times (Singapur) 5.402,71 +0,1 +16,3 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.216,78 -0,9 -39,6 10:00

KLCI (Malaysia) 1.612,35 +0,0 -4,0 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1113 -0,1 1,1122 1,1160 -5,4

EUR/JPY 175,57 -0,1 175,70 176,09 -4,6

EUR/GBP 0,8370 +0,1 0,8358 0,8374 -4,0

USD/JPY 157,97 +0,0 157,94 157,79 +0,8

USD/KRW 1.338,60 +0,9 1.326,27 1.324,45 -7,1

USD/CNY 6,6667 +0,0 6,6660 6,6684 -4,7

USD/CNH 6,6654 +0,0 6,6647 6,6678 -4,5

USD/HKD 7,8446 0,0 7,8445 7,8440 +0,8

AUD/USD 0,7029 +0,1 0,7024 0,7013 +5,4

NZD/USD 0,5610 -1,2 0,5680 0,5690 -2,5

BTC/USD 80.794,08 +0,1 80.704,50 79.567,81 -7,9

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 101,92 +2,0 2,02 99,90

Brent/ICE 115,90 +1,8 2,02 113,88

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.031,19 -0,7 -26,61 4.057,80

Silber 53,74 -1,1 -0,62 54,36

Platin 1.531,05 -0,6 -9,23 1.540,28

(Angaben ohne Gewähr)

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October 28, 2026 03:18 ET (07:18 GMT)