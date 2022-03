MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Technologiewerte in Hongkong auf Talfahrt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Auch zum Wochenausklang hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Starke Vorgaben der Wall Street wurden aber weitgehend ignoriert. Die US-Börsen hatten am Donnerstag von fallenden Ölpreisen profitiert, die Inflationssorgen linderten. Neben dem Ukraine-Krieg dominierten in Asien aber länderspezifische Belastungsfaktoren.

In China war dies die jüngste Corona-Pandemiewelle, die zahlreiche Städte des Landes in neue Lockdowns und Fabriken zu Produktionsunterbrechungen zwingt. Das dürfte das chinesische Wirtschaftswachstum im ersten Quartal beeinträchtigen. Dazu kam die Drohung der USA, dass die bilateralen Beziehungen darunter leiden würden, wenn China Russland im Krieg gegen die Ukraine unterstützen sollte. Der Composite-Index in Schanghai verlor 1,2 Prozent.

Noch deutlicher ging es in Hongkong (-2,8% im späten Handel) abwärts. Der Technologiesektor sackte um 5,3 Prozent ab. Neben dem drohenden Ende der Börsennotierung chinesischer Aktien in den USA lasteten Befürchtungen, dass Peking Online-Lieferdienste und Kurzvideo-Plattformen stärker regulieren könnte. Unter den Einzelwerten verbilligten sich JD.com um 4,7 und Netease um 4,2 Prozent. Meituan rutschten um über 9 Prozent ab, Alibaba um 6,2 Prozent.

Bericht über Toshiba-Rückzug von der Börse

Der japanische Aktienmarkt schloss kaum verändert. Er wurde gebremst vom Yen, der sich nach verbalen Interventionen von Finanzminister Suzuki und Notenbankchef Kuroda leicht erholte. Wurden im frühen japanischen Handel in der Spitze für einen Dollar 122,44 Yen gezahlt, so waren es im späten Geschäft nur noch etwa 121,80. Damit notiert die japanische Währung allerdings immer noch auf dem tiefsten Stand seit gut sechs Jahren. Ein schwächerer Yen ist positiv für exportorientierte Unternehmen.

Kurz vor dem Ende des japanischen Fiskaljahrs am 31. März repatriieren allerdings viele Unternehmen aus Bilanzgründen ihre Gewinne, was den Yen tendenziell ebenfalls stützte, wie Marktteilnehmer sagten. Die unverändert ultralockere Geldpolitik der Bank of Japan dürfte allerdings eine deutliche Aufwertung des Yen verhindern.

Verkauft wurden in Tokio vor allem Aktien von Banken und Versicherungen, während Pharma- und Chemietitel gesucht waren. Letztere profitierten vom wieder gesunkenen Ölpreis. Mitsubishi Chemical gewannen 2,6 und Nippon Paint 2,5 Prozent.

Toshiba gingen nach einem Anfangsplus von über 3 Prozent 0,6 Prozent höher aus dem Tag nach einem Bericht, wonach das Unternehmen den Rückzug von der Börse erwägt. Die vom Management angestrebte Aufspaltung des Konzerns war am Donnerstag am Widerstand der Aktionäre gescheitert, was die Aktie unter Druck gebracht hatte.

In Seoul (kaum verändert) dämpften Inflation und Lieferkettenprobleme die Stimmung. Der jüngste Test einer Interkontinentalrakete durch Nordkorea schürte zudem geopolitische Sorgen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.406,20 +0,3% -0,5% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.149,84 +0,1% -2,4% 07:00

Kospi (Seoul) 2.729,98 +0,0% -8,3% 07:00

Schanghai-Comp. 3.212,24 -1,2% -11,8% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.332,81 -2,8% -6,3% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.416,86 +0,5% +8,7% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.600,81 +0,1% +2,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1027 +0,2% 1,1005 1,0985 -3,0%

EUR/JPY 134,30 -0,3% 134,67 133,59 +2,6%

EUR/GBP 0,8352 +0,1% 0,8344 0,8322 -0,6%

GBP/USD 1,3203 +0,1% 1,3191 1,3200 -2,4%

USD/JPY 121,80 -0,5% 122,37 121,66 +5,8%

USD/KRW 1.219,51 -0,1% 1.221,13 1.218,92 +2,6%

USD/CNY 6,3636 -0,1% 6,3678 6,3681 +0,1%

USD/CNH 6,3767 -0,1% 6,3807 6,3810 +0,4%

USD/HKD 7,8254 +0,0% 7,8233 7,8248 +0,4%

AUD/USD 0,7514 -0,0% 0,7515 0,7480 +3,5%

NZD/USD 0,6971 +0,2% 0,6960 0,6955 +2,1%

Bitcoin

BTC/USD 44.172,42 +0,4% 43.986,45 43.074,05 -4,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 112,42 112,34 +0,1% 0,08 +52,0%

Brent/ICE 119,32 119,03 +0,2% 0,29 +30,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.955,67 1.958,52 -0,1% -2,86 +6,9%

Silber (Spot) 25,55 25,55 +0,0% +0,00 +9,6%

Platin (Spot) 1.027,85 1.026,68 +0,1% +1,18 +5,9%

Kupfer-Future 4,75 4,74 +0,1% +0,01 +6,6%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2022 03:49 ET (07:49 GMT)