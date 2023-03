MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tencent-Plus stützt in Hongkong

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien hat sich am Donnerstag keine einheitliche Tendenz feststellen lassen. Die Kurse folgten zunächst den US-Aktienmärkten nach unten, die am Mittwoch nach dem Zinsentscheid und den begleitenden Aussagen der US-Notenbank kräftig nachgegeben hatten. Allerdings drehten die Futures auf die US-Aktienindizes im asiatischen Handel ins Plus, was die Verluste an den Börsen der Region minderte. Einige Handelsplätze machten ihre Abgaben mehr als wett.

Die Fed hat wie weithin erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht und anklingen lassen, dass vorerst keine weitere Zinserhöhung geplant ist. Eine Zinssenkung noch im laufenden Jahr, worüber am Zinsterminmarkt zuletzt spekuliert wurde, schloss Fed-Chairman Jerome Powell aber ebenfalls aus. Bankenwerte wurden in den USA zusätzlich belastet von Finanzministerin Janet Yellen . Sie sagte vor dem Hintergrund der Probleme im Bankensektor, dass die Einlagensicherung von derzeit 250.000 US-Dollar nicht erhöht werde. Auch in Asien wurden Aktien von Banken verkauft.

In Tokio ging der Nikkei-225-Index 0,2 Prozent niedriger aus dem Handel. Bremsend wirkte neben den schwachen US-Vorgaben der festere Yen, der die Chancen heimischer Unternehmen auf dem Exportmarkt verschlechtert. Der Dollar hatte nach den Fed-Aussagen auf breiter Front abgewertet.

An der Börse in Schanghai erholte sich der Composite-Index von anfänglichen Verlusten und gewann 0,6 Prozent. In Hongkong legte der Hang-Seng-Index im späten Handel sogar um 1,8 Prozent zu. Gestützt wurde er vom Schwergewicht Tencent, das um gut 7 Prozent stieg. Das Unternehmen hatte am Mittwoch nach Börsenschluss gute Geschäftszahlen veröffentlicht. Der Immobiliensektor zeigte sich uneinheitlich und profitierte nicht von der Nachricht, dass sich der finanziell angeschlagene Branchenriese China Evergrande mit seinen ausländischen Gläubigern geeinigt hat. Der Sektor hatte allerdings am Mittwoch schon kräftige Kursgewinne verzeichnet. Die Evergrande-Aktie ist seit etwa einem Jahr vom Handel ausgesetzt.

Der Kospi in Seoul (+0,3%) drang ebenfalls in positives Terrain vor. Finanzwerte wurden zwar auch hier verkauft, dafür griffen Anleger bei Aktien von Fluggesellschaften und rohstoffnahen Unternehmen zu. Jin Air und Jeju Air gewannen 3,1 respektive 4,9 Prozent. Die Aktie von Choil Aluminum, einem Hersteller von Alufolie, stieg um 3,8 Prozent.

Der australische Aktienmarkt schloss derweil 0,7 Prozent leichter. Die Aktien der vier größten börsennotierten Banken des Landes verbilligten sich um 0,1 bis 1,5 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.968,60 -0,7% -1,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.419,61 -0,2% +5,3% 07:00

Kospi (Seoul) 2.420,23 +0,1% +8,2% 07:00

Schanghai-Comp. 3.284,31 +0,6% +6,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.940,05 +1,8% -1,0% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.217,44 -0,1% -0,9% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.406,15 -0,4% -5,6% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0915 +0,5% 1,0859 1,0761 +2,0%

EUR/JPY 142,85 +0,1% 142,74 142,57 +1,8%

EUR/GBP 0,8856 +0,0% 0,8852 0,8778 +0,1%

GBP/USD 1,2327 +0,5% 1,2267 1,2262 +1,9%

USD/JPY 130,88 -0,4% 131,46 132,52 -0,2%

USD/KRW 1.281,40 -1,2% 1.296,46 1.307,95 +1,5%

USD/CNY 6,8226 -0,8% 6,8807 6,8865 -1,1%

USD/CNH 6,8182 -0,6% 6,8621 6,8887 -1,6%

USD/HKD 7,8488 +0,0% 7,8472 7,8463 +0,5%

AUD/USD 0,6742 +0,7% 0,6692 0,6698 -1,1%

NZD/USD 0,6283 +1,0% 0,6223 0,6217 -1,1%

Bitcoin

BTC/USD 27.750,99 +1,7% 27.280,57 28.270,59 +67,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,28 70,9 -0,9% -0,62 -12,6%

Brent/ICE 76,10 76,69 -0,8% -0,59 -10,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.979,43 1.966,04 +0,7% +13,39 +8,5%

Silber (Spot) 23,00 22,90 +0,4% +0,10 -4,0%

Platin (Spot) 991,38 984,95 +0,7% +6,43 -7,2%

Kupfer-Future 4,06 4,04 +0,5% +0,02 +6,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2023 03:14 ET (07:14 GMT)