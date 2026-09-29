MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio schwach

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Dienstag bei moderaten Ausschlägen uneinheitlich gezeigt. Wie schon an der Wall Street lähmte der fortgesetzte Anstieg der Renditen die Kaufbereitschaft. Treiber der Marktzinsen - nicht nur in den USA - ist der Ölpreis. Er legte zuletzt wieder zu, nachdem die USA ein Angebot des Irans zurückgewiesen hatten, die Straße von Hormus bei bestimmten Gegenleistungen der USA wieder zu öffnen. Im asiatischen Handel ging es für Brent- Öl um 1,6 Prozent auf knapp 107 Dollar je Fass nach oben.

Ausreißer des Tages war Tokio, der breite Topix fiel um 1,7 Prozent. Der enger gefasste Nikkei-225-Index gab dagegen lediglich um 0,6 Prozent nach. Der technologielastige Kospi in Seoul verlor 0,3 Prozent. In Hongkong lag der HSI im Späthandel 0,3 Prozent im Minus. Shanghai schloss dagegen 0,2 Prozent höher. Auch in Sydney ging es um 0,3 Prozent nach oben im Umfeld der wie erwartet gekommenen Zinserhöhung durch die australische Notenbank. Sie erhöhte vor dem Hintergrund des durch die hohen Ölpreise bedingten Inflationsdrucks die Leitzinsen erneut.

Vielfach gemieden wurden erneut Technologieaktien, insgesamt war die Tendenz dort nach den jüngsten Verlusten aber uneinheitlich. Für Gegenwind sorgte zum einen das erhöhte Zinsniveau, das unter anderem dazu führt, dass abgezinste zukünftige Gewinne niedriger ausfallen, wodurch die Bewertungen steigen. Zugleich verteuert sich aber auch die Kreditaufnahme der Unternehmen, und das ausgerechnet in Zeiten sehr hoher KI-Investitionen.

Belastend wirkten daneben die Anzeichen für eine langsamere Entwicklung der künstlichen Intelligenz angesichts von Sicherheitsbedenken. OpenAI hat die Veröffentlichung seines nächsten KI-Modells ausgesetzt, nachdem dieses interne Sicherheitskontrollen nicht bestanden hatte. Das verstärkte laut Marktteilnehmern die Sorgen um die hohen Investitionen in dem Sektor.

Unter den Einzelwerten knickten in Hongkong Shein um gut 11 Prozent auf ein Rekordtief ein, nachdem der Fast-Fashion-Händler einen starken Rückgang des Gewinns im zweiten Quartal gemeldet hatte. Auf breiter Front aufwärts ging es in Hongkong für Immobilienaktien . Laut Marktbeobachtern kündigte der chinesische Staatsrat an, die antizyklische wirtschaftspolitische Unterstützung zu verstärken und insbesondere Maßnahmen zur Stabilisierung des Immobilienmarktes auszurollen. Longfor legten um 4,4 Prozent zu, China Vanke um 9,1 oder China Resources Land um 3,7 Prozent. Country Garden gewannen 5,1 Prozent.

Einen Satz um gut 23 Prozent machten Codan in Sydney. Die Aktie des Kommunikationstechnologieunternehmens liegt damit auf einem Rekordhoch. Codan hat aufgrund der starken Nachfrage von Drohnenherstellern seine Gewinnprognose deutlich angehoben.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.709,30 +0,3 -0,1 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.153,63 -1,7 +18,5 08:00

Kospi (Seoul) 6.870,81 -0,3 +63,0 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.577,41 -0,3 -4,1 10:00

Shanghai-Composite 3.830,45 +0,2 -3,4 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.714,22 -0,3 +23,0 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.118,26 -0,5 -29,3 10:00

KLCI (Malaysia) 1.654,00 -1,0 -1,6 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:05 % YTD

EUR/USD 1,1362 -0,1 1,1370 1,1372 -3,3

EUR/JPY 178,94 +0,0 178,93 179,16 -2,7

EUR/GBP 0,8580 +0,1 0,8576 0,8590 -1,6

USD/JPY 157,49 +0,1 157,35 157,53 +0,5

USD/KRW 1.357,63 -0,1 1.359,51 1.363,24 -5,8

USD/CNY 6,7046 -0,1 6,7103 6,7149 -4,1

USD/CNH 6,7058 -0,1 6,7126 6,7164 -3,9

USD/HKD 7,8450 0,0 7,8450 7,8438 +0,8

AUD/USD 0,6991 -0,3 0,7014 0,7013 +4,8

NZD/USD 0,5651 -0,2 0,5664 0,5662 -1,8

BTC/USD 83.897,97 +0,5 83.509,20 83.247,88 -4,3

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 93,93 +1,4 1,33 92,60

Brent/ICE 107,11 +1,7 1,83 105,28

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.138,66 +0,6 24,39 4.114,27

Silber 60,81 -0,3 -0,16 60,97

Platin 1.695,72 -1,2 -21,31 1.717,03

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September 29, 2026 03:06 ET (07:06 GMT)