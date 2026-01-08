Semiconductor Manufacturing International Aktie

Semiconductor Manufacturing International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DH1J / ISIN: KYG8020E1199

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.01.2026 08:44:40

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio von Spannungen mit China belastet

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Deutlichere Verluste hat es am Donnerstag an den Börsen in Tokio und Hongkong gegeben, während sich die Indizes an den übrigen Plätzen der Region meist wenig bewegten. Nach Vorgaben der Wall Street, die nicht viel hergaben, ging es mit dem japanischen Nikkei-225-Index nach dem fulminanten Wochenstart weiter nach unten. Die Neigung, Gewinne mitzunehmen, dürfte dabei von der weiter eskalierenden Spannung zwischen Japan und China verstärkt worden sein.

Nachdem China zunächst Exportkontrollen für Güter nach Japan verhängt hatte, wurde inzwischen die Untersuchung bestimmter Importe aus Japan eingeleitet - konkret im Hinblick auf die Chemikalie Dichlorosilan, die vor allem in der Halbleiterindustrie verwendet wird. Der Nikkei-225 sackte um 1,6 Prozent auf 51.117 Zähler ab. Die Halbleiteraktien Advantest, Renesas und Tokyo Electron gaben um 2,4 bzw. 2,9 und 4,0 Prozent nach. Das Papier des Technologieinvestors Softbank Group rutschte um 7,6 Prozent ab.

In ähnlicher Größenordnung wie in Tokio ging es im Späthandel in Hongkong für den HSI zurück, während der Aktienmarkt auf dem chinesischen Festland lediglich 0,1 Prozent einbüßte, gemessen am Shanghai-Composite-Index. Gesucht waren aber Halbleiteraktien, nachdem bekannt geworden war, dass Peking einige inländische Unternehmen angewiesen hatte, Bestellungen für die H200-KI-Chips von Nvidia auszusetzen. Die Anweisung dürfte darauf abzielen, die Verwendung inländischer KI-Chips zu fördern. SMIC verteuerten sich um 0,5 Prozent, Hua Hong Semiconductor um 2,1 Prozent.

Der technologielastige Kospi in Südkorea legte zunächst erneut deutlich zu um gut 1 Prozent auf ein neuerliches Rekordhoch, im späten Handel kam er aber wieder zurück und ging zum Vortagesschluss fast unverändert aus dem Tag. Für Rückenwind hatte zwischenzeitlich Samsung Electronics gesorgt mit stark ausgefallenen Vorabzahlen und einem Rekordgewinn für das zurückliegende Quartal. Dabei profitierte das Unternehmen von der boomenden Nachfrage nach Speicherchips für KI-Anwendungen. Die Aktie gab dennoch um 1,5 Prozent nach. Hier dürften Anleger die guten Nachrichten zum Einstreichen von Gewinnen genutzt haben. Seit Jahresbeginn lag die Aktie zuletzt bereits 18 Prozent im Plus und markierte mehrere Allzeithochs. Der Kurs des Chipherstellers SK Hynix gewann 1,9 Prozent, hatte zwischenzeitlich aber auch schon deutlich stärker zugelegt.

In Sydney ging es für den zuletzt hinterherhinkenden S&P/ASX-200 um 0,3 Prozent nach oben. Gegen die etwas festere Tendenz gaben Rohstoffaktien wie BHP oder Rio Tinto um rund 1 Prozent nach. Am Berichtstag veröffentlichte australische Handelsdaten zeigten, dass sich der Handelsüberschuss im November verringert hatte, weil die Exporte zurückgingen. Ansell gaben um 6,2 Prozent nach. Der Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung hatte mitgeteilt, dass der Unternehmenschef im nächsten Monat in den Ruhestand treten wird.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.720,80 +0,3% +0,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 51.117,26 -1,6% +4,3% 07:00

Kospi (Seoul) 4.552,37 +0,0% +8,0% 07:30

Shanghai-Comp. 4.082,98 -0,1% +2,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.076,35 -1,4% +4,1% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:35 % YTD

EUR/USD 1,1680 0,0 1,1677 1,1686 -0,5%

EUR/JPY 182,92 -0,0 183,00 182,84 -0,6%

EUR/GBP 0,8683 0,1 0,8676 0,8657 -0,7%

GBP/USD 1,3451 -0,1 1,3459 1,3500 +0,2%

USD/JPY 156,61 -0,1 156,69 156,46 -0,1%

USD/KRW 1.450,62 0,2 1.447,24 1.447,65 +0,4%

USD/CNY 7,0149 -0,2 7,0261 7,0286 -0,0%

USD/CNH 6,9818 -0,1 6,9921 6,9876 +0,0%

USD/HKD 7,7897 0,0 7,7869 7,7893 +0,1%

AUD/USD 0,6697 -0,4 0,6724 0,6740 +1,0%

NZD/USD 0,5753 -0,4 0,5775 0,5775 +0,4%

BTC/USD 90.140,15 -1,0 91.087,50 92.706,30 +5,2%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,27 55,99 +0,5% +0,28 -0,9%

Brent/ICE 60,27 59,96 +0,5% +0,31 -0,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.434,12 4.456,28 -0,5% -22,16 +4,0%

Silber 76,10 78,21 -2,7% -2,11 +14,0%

Platin 1.911,89 1.969,62 -2,9% -57,73 +19,6%

Kupfer 5,84 5,86 -0,4% -0,02 +42,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 02:45 ET (07:45 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BHP Billiton Ltd.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu BHP Billiton Ltd.

mehr Analysen
20.08.24 BHP Billiton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Advantest Corp. 110,36 0,93% Advantest Corp.
Ansell Ltd. 19,10 0,00% Ansell Ltd.
BHP Billiton Ltd. 26,81 -0,50% BHP Billiton Ltd.
BHP Billiton Ltd. (Spons. ADRS) 53,00 -1,85% BHP Billiton Ltd. (Spons. ADRS)
Hua Hong Semiconductor Ltd Unitary 144A-Reg S 10,00 -1,96% Hua Hong Semiconductor Ltd Unitary 144A-Reg S
Renesas Electronics Corp 12,93 3,56% Renesas Electronics Corp
Rio Tinto plc 70,51 -1,95% Rio Tinto plc
Rio Tinto Ltd. 83,67 -3,62% Rio Tinto Ltd.
Rio Tinto PLCShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.4 Shs 70,40 -2,49% Rio Tinto PLCShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
Samsung 138 800,00 -1,56% Samsung
Samsung GDRS 2 060,00 3,78% Samsung GDRS
Semiconductor Manufacturing International Corp Registered Shs 2,90 -6,45% Semiconductor Manufacturing International Corp Registered Shs
SK hynix Inc. 756 000,00 1,89% SK hynix Inc.
SoftBank Corp. 23,28 -2,82% SoftBank Corp.
Tokyo Electron Ltd. 207,60 3,59% Tokyo Electron Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: Dow stärker erwartet -- ATX leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendiert, kann der deutsche Leitindex etwas zulegen. Der Dow verzeichnet weitere Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen