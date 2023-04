MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Ungewissheit über Fed-Kurs belastet

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zur Wochenmitte hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen. Die Kursausschläge waren jedoch meist recht gering. Händler sprachen von Unsicherheit über den Verlauf der gerade in Gang kommenden Bilanzsaison und den künftigen Kurs der US-Notenbank. Nachdem einige US-Konjunkturdaten recht gut ausgefallen sind und sich verschiedene Vertreter der Federal Reserve "hawkish" geäußert haben, zweifeln immer mehr Anleger daran, dass die Fed das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosseln wird.

Und auch das am Dienstag vermeldete überraschend starke chinesische Bruttoinlandsprodukt (BIP) überzeugte auf den zweiten Blick nicht in allen Punkten. Denn das produzierende Gewerbe hinkt noch immer hinterher, auch nachdem die pandemiebedingten Einschränkungen in China aufgehoben wurden.

An der Börse in Schanghai verlor der Composite-Index 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong notierte im späten Handel 1,2 Prozent schwächer. Die chinesischen Anleger warteten gespannt auf die Rede von US-Finanzministerin Janet Yellen zu den Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und China, hieß es. Unter den Einzelwerten fielen China Unicom nach Vorlage von Geschäftszahlen um gut 2 Prozent.

In Tokio sank der Nikkei-225-Index um 0,2 Prozent. Marktteilnehmer nannten als Grund für die Zurückhaltung der Investoren neben Konjunktursorgen und der Bilanzsaison auch die Inflationsdaten aus Europa, die am Mittwoch nach Börsenschluss in Japan veröffentlicht werden. Die japanischen Anleger trennten sich vor allem von Aktien der Elektronikbranche. Olympus verloren 2,6 Prozent und Yaskawa Electric 1,6 Prozent.

Der Kospi in Seoul rückte um 0,2 Prozent vor. Stahlwerte profitierten von den chinesischen BIP-Daten des Vortags, die Hoffnung auf einen steigenden Stahlbedarf weckten, wie Händler sagten. KG Dongbu Steel sprangen um 18 Prozent. Dongkuk Steel Mill verbesserten sich um 2,0 Prozent. Für Poongsan ging es um 5,5 Prozent nach oben. Anleger setzten darauf, dass der Hersteller von Munition und Kupferprodukten 2023 seinen Absatz steigern und von höheren Kupferpreisen profitieren werde, hieß es.

Die australische Börse schloss mit einem knappen Plus von 0,1 Prozent. Hier stützten Kursgewinne im Bergbausektor, der um 1,1 Prozent zulegte.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.365,50 +0,1% +4,6% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.606,76 -0,2% +9,8% 08:00

Kospi (Seoul) 2.575,08 +0,2% +15,1% 08:00

Schanghai-Comp. 3.368,66 -0,7% +9,0% 09:00

Taiex (Taiwan) 15.770,47 -0,6% +11,6% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.319,02 +0,3% +1,8% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.426,55 -0,4% -4,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0965 -0,1% 1,0973 1,0959 +2,4%

EUR/JPY 147,54 +0,3% 147,12 147,25 +5,1%

EUR/GBP 0,8796 -0,4% 0,8830 0,8822 -0,6%

GBP/USD 1,2465 +0,3% 1,2426 1,2422 +3,1%

USD/JPY 134,55 +0,3% 134,09 134,36 +2,6%

USD/KRW 1.325,50 +0,6% 1.318,24 1.318,69 +5,0%

USD/CNY 6,8892 +0,2% 6,8760 6,8750 -0,1%

USD/CNH 6,8951 +0,2% 6,8824 6,8795 -0,5%

USD/HKD 7,8495 +0,0% 7,8493 7,8499 +0,5%

AUD/USD 0,6725 -0,0% 0,6728 0,6733 -1,3%

NZD/USD 0,6204 -0,1% 0,6209 0,6207 -2,3%

Bitcoin

BTC/USD 30.081,28 -1,0% 30.378,84 29.717,15 +81,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,40 80,86 -0,6% -0,46 -0,1%

Brent/ICE 84,32 84,77 -0,5% -0,45 -0,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 42,28 42,72 -1,0% -0,44 -45,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.995,03 1.955,80 +2,0% +39,23 +9,4%

Silber (Spot) 25,00 25,23 -0,9% -0,22 +4,3%

Platin (Spot) 1.072,65 1.087,00 -1,3% -14,35 +0,4%

Kupfer-Future 4,05 4,09 -1,0% -0,04 +6,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2023 03:27 ET (07:27 GMT)