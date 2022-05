MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Versicherer stützen Tokioter Börse

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zum Start in die neue Woche hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen. Während in Tokio ermutigende Quartalsausweise japanischer Unternehmen als Stimmungsaufheller wirkten, lastete auf den chinesischen Börsen die Befürchtung, dass die hohe Inflation und steigende Zinsen die Aussichten für die Weltwirtschaft eintrüben werden.

In Schanghai machte der Composite-Index anfängliche Verluste wett und schloss kaum verändert. Verkauft wurden an den chinesischen Börsen vor allem Aktien von Spirituosenherstellern. Kweichow Moutai gaben in Schanghai um 1 Prozent nach. Wuliangye Yibin fielen in Shenzhen um 1,9 Prozent.

Ein neuerlicher Ausverkauf bei Technologiewerten drückte in Hongkong den Hang-Seng-Index im späten Handel um 1,3 Prozent ins Minus. Händler verwiesen auf die gestiegene Zahl an Covid-19-Erkrankungen in der chinesischen Hauptstadt Peking und Befürchtungen, dass dort nun strengere Lockdowns angeordnet werden könnten, nachdem die Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen in der Wirtschaftsmetropole Schanghai gerade erst etwas gelockert wurden. Unter den Einzelwerten büßten Alibaba Health Information Technology über 9 Prozent ein. Alibaba verbilligten sich um 3,5 Prozent. AAC Technologies gaben um rund 7 Prozent nach und Shenzhou International Group um 5,4 Prozent.

An der Börse in Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 1,0 Prozent. Angeführt wurde der japanische Aktienmarkt von Aktien des Versicherungssektors. So verbesserten sich Tokio Marine Holdings um 7,6 Prozent, nachdem das Unternehmen einen optimistischen Ausblick gegeben und einen Aktienrückkauf angekündigt hatte. Für Sompo ging es um 7,9 Prozent aufwärts. Der Versicherer hatte den Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr um 58 Prozent gesteigert und ebenfalls einen Aktienrückkauf angekündigt.

Australische Börse wenig beeindruckt von Wahlergebnis

Der Aktienmarkt in Sydney tendierte nach der Parlamentswahl vom Wochenende, aus der die sozialdemokratische Labor-Partei als Sieger hervorgegangen ist, kaum verändert. Kursverlusten im Bankensektor standen Gewinne im Rohstoffsegment gegenüber. Marktteilnehmer erwarten unter der neuen Regierung zumindest keinen geldpolitischen Kurswechsel. Analyst Josh Williamson von Citi wies unter anderem darauf hin, dass Entscheidungen bezüglich des Mindestlohns von der Fair Work Commission getroffen werden, die unabhängig von der Regierung sei. Die steigenden Löhne seien Folge eines knappen Angebots an Arbeitskräften und nicht etwa eines Wiedererstarkens der Gewerkschaften, ergänzte er.

Unter den Einzelwerten in Sydney legten die Aktien des neuseeländischen Molkereikonzerns A2 Milk um 3,5 Prozent zu. Die Titel des australischen Lebensmittelherstellers Bubs schlossen 3,4 Prozent höher. Die beiden Unternehmen könnten von dem aktuellen Mangel an Babynahrung in den USA profitieren, meinte die Citi.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.148,90 +0,0% -4,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.001,52 +1,0% -7,1% 08:00

Kospi (Seoul) 2.647,38 +0,3% -11,1% 08:00

Schanghai-Comp. 3.146,73 +0,0% -13,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.443,11 -1,3% -11,4% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.156,41 +0,1% -11,3% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.226,40 -0,4% +3,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.547,93 -0,1% -1,2% 11:00

BSE (Mumbai) 54.689,98 +0,7% -6,1% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:30 % YTD

EUR/USD 1,0605 +0,4% 1,0561 1,0576 -6,7%

EUR/JPY 135,44 +0,3% 135,09 135,34 +3,5%

EUR/GBP 0,8438 -0,2% 0,8455 0,8474 +0,4%

GBP/USD 1,2571 +0,6% 1,2490 1,2479 -7,1%

USD/JPY 127,70 -0,1% 127,87 127,97 +10,9%

USD/KRW 1.262,80 -0,9% 1.274,21 1.264,93 +6,2%

USD/CNY 6,6621 -0,5% 6,6930 6,6713 +4,8%

USD/CNH 6,6708 -0,4% 6,6954 6,6747 +5,0%

USD/HKD 7,8487 +0,0% 7,8480 7,8472 +0,7%

AUD/USD 0,7114 +0,8% 0,7056 0,7055 -2,0%

NZD/USD 0,6473 +1,0% 0,6407 0,6407 -5,2%

Bitcoin

BTC/USD 30.416,48 +1,4% 29.987,07 30.105,83 -34,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 111,08 110,28 +0,7% 0,80 +52,6%

Brent/ICE 113,49 112,55 +0,8% 0,94 +48,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.853,18 1.846,60 +0,4% +6,58 +1,3%

Silber (Spot) 21,94 21,71 +1,1% +0,23 -5,9%

Platin (Spot) 971,50 953,16 +1,9% +18,34 +0,1%

Kupfer-Future 4,32 4,27 +1,0% +0,04 -3,1%

