MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich vor Fed-Zinsentscheidung

DOW JONES--Keine einheitliche Tendenz zeigt sich an den asiatischen Aktienmärkten zu Wochenbeginn. Teilnehmer sprechen von einem abwartenden Handel im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Anzeichen einer nachlassenden Konjunkturdynamik in den USA, einschließlich schwächerer Beschäftigungsindikatoren, hätten die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte auf etwa 85 Prozent erhöht, was die Hoffnung stärke, dass niedrigere Kreditkosten das globale Wachstum und die Aktienmärkte unterstützen werden, heißt es.

Jedoch wird der Optimismus durch Vorsicht gedämpft, da einige Fed-Mitglieder signalisiert haben, dass eine Zinssenkung im Dezember alles andere als sicher sei. Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, hatte betont, dass die bevorstehende Entscheidung "keineswegs eine ausgemachte Sache ist".

Das deutlichste Plus verzeichnet der Kospi in Seoul, für den es um 0,8 Prozent nach oben geht. Der Shanghai-Composite gewinnt 0,7 Prozent, während der Hang-Seng-Index um 1,1 Prozent nachgibt. Chinas Exporte sind im November stärker gestiegen als erwartet und haben sich von dem Rückgang im Oktober erholt. Der Nikkei-225 in Tokio büßt seine anfänglichen Gewinne wieder ein und zeigt sich unverändert. Zwischenzeitlich hatte der Index sogar leicht im Minus gelegen.

Die japanische Wirtschaft schrumpfte im vergangenen Quartal stärker als zunächst angenommen, wie aus der Revision des Bruttoinlandsprodukt (BIP) hervorgeht. Dies werde aber voraussichtlich die Erwartungen, dass die Bank of Japan die Zinsen erhöhen werde, nicht ändern, so Teilnehmer. Das BIP schrumpfte im Zeitraum von Juli bis September zum ersten Mal seit sechs Quartalen. Das reale BIP sank im dritten Quartal auf Jahresbasis um 2,3 Prozent, was stärker ist als der zunächst genannte Rückgang von 1,8 Prozent.

"Die Revision des BIP bestätigt, dass die Wirtschaft unter Druck steht", sagt Stefan Angrick, Ökonom bei Moody's Analytics. "Exporte und Fabrikproduktion gehen zurück, da höhere US-Zölle die Hersteller belasten. Die Inflation übersteigt weiterhin die Löhne, und die Regierung zögert bei großen Investitionen, was dazu führt, dass die inländische Nachfrage nicht in der Lage ist, die Lücke zu schließen", ergänzt er.

In Sydney schloss der S&P/ASX-200 mit einem Minus von 0,1 Prozent. Hier herrschte Zurückhaltung im Vorfeld der Zinsenscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA) am Dienstag. Es wird erwartet, dass die RBA den Leitzins unverändert lässt, jedoch möglicherweise falkenhafte Kommentare im Vorfeld möglicher Zinserhöhungen im Jahr 2026 abgibt.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.624,80 -0,1% +5,8% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 50.514,05 +0,0% +26,6% 07:00

Kospi (Seoul) 4.131,51 +0,8% +72,2% 07:30

Shanghai-Comp. 3.928,39 +0,7% +16,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.805,25 -1,1% +29,9% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 08:44 % YTD

EUR/USD 1,1653 0,1 1,1646 1,1667 +12,2%

EUR/JPY 180,87 0,0 180,79 180,26 +11,0%

EUR/GBP 0,8738 0,0 0,8735 0,8737 +5,5%

GBP/USD 1,3337 0,0 1,3331 1,3353 +6,6%

USD/JPY 155,21 -0,0 155,24 154,51 -1,2%

USD/KRW 1.473,81 0,0 1.473,81 1.468,41 -0,1%

USD/CNY 7,0787 0,0 7,0787 7,0724 -1,8%

USD/CNH 7,0670 -0,0 7,0688 7,0662 -3,6%

USD/HKD 7,7805 -0,1 7,7848 7,7839 +0,2%

AUD/USD 0,6642 0,1 0,6634 0,6625 +7,4%

NZD/USD 0,5783 0,1 0,5778 0,5777 +3,2%

BTC/USD 91.315,40 1,8 89.704,60 92.357,00 -5,5%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,13 60,08 +0,1% +0,05 -16,4%

Brent/ICE 63,78 63,75 +0,0% +0,03 -14,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.207,51 4.197,94 +0,2% +9,57 +60,0%

Silber 58,01 58,3405 -0,6% -0,33 +102,0%

Platin 1.426,40 1.410,72 +1,1% +15,68 +61,4%

Kupfer 5,36 5,38 -0,5% -0,03 +30,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

