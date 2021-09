MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Zahlen aus China dämpfen Kauflust

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Uneinheitlich tendieren die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte. Enttäuschende Konjunkturdaten aus China dämpfen vielerorts die Kauflaune der Anleger, schüren aber auch Hoffnungen auf weitere Wirtschaftsstimuli der chinesischen Notenbank.

Die US-Notenbank könnte ihre Unterstützung dagegen schon bald zurückfahren, heißt es mit Blick auf die jüngsten US-Verbraucherpreise, die im August zwar einen Tick langsamer gestiegen waren als noch im Juli, aber dennoch ein hohes Niveau hatten.

In Schanghai haben die Aktienkurse nach teils deutlich unter Erwarten ausgefallenen Daten zu Einzelhandelsumsatz und Industrieproduktion ihre anfänglichen Verluste mehr als wettgemacht. Der Composite-Index liegt 0,3 Prozent im Plus. Nach Meinung der Analysten von TD Securities wird die Schwäche der heimischen Wirtschaft die chinesische Notenbank dazu veranlassen, schon bald die Mindestreserveanforderungen für die Banken zu senken.

Regulierungspläne lassen Casino-Aktien einbrechen

An der Börse in Hongkong verliert der Hang-Seng-Index dagegen 1 Prozent und ist klar das Schlusslicht in der Region. Pläne der Regierung von Macau, die dort ansässigen Spielcasinos einer strengeren Regulierung zu unterwerfen, schicken deren Aktien auf Talfahrt. Wynn Macau stürzen um 24 Prozent ab, Sands China um 26 und Galaxy Entertainment um 16,3 Prozent.

In Taiwan verbessern sich Foxconn um gut 4 Prozent. Das Unternehmen habe die Zusammenarbeit mit der chinesischen Byton bei einem Elektromobilitätsprojekt beendet, schreibt die Zeitung Nikkei. Foxconn ist auch Zulieferer von Apple, die am Dienstag neue Produkte vorgestellt hatte. Unter den anderen Apple-Zulieferern gewinnen ebenfalls in Taiwan Largan Precision 0,4 und Pegatron 0,6 Prozent, während Taiwan Semiconductor Manufacturing um 0,5 Prozent sinken. In Hongkong geht es für Sunny Optical um 1,2 Prozent aufwärts.

In Seoul rücken die schwergewichteten Samsung Electronics um 0,8 Prozent vor und stützen damit auch den Leitindex Kospi, der um 0,3 Prozent zulegt.

Gewinnmitnahmen drücken derweil den Nikkei-225 in Tokio um 0,4 Prozent. Der Index hatte in den vergangenen Tagen stetig zugelegt, getragen von der Hoffnung auf weitere Wirtschaftsstimuli. Belastet wird der japanische Aktienmarkt auch vom stärkeren Yen, der nach den schwachen chinesischen Daten als "sicherer Hafen" gesucht ist.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.411,80 -0,3% +12,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 30.547,11 -0,4% +11,8% 08:00

Kospi (Seoul) 3.159,45 +0,3% +10,0% 08:00

Schanghai-Comp. 3.673,86 +0,3% +5,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.259,66 -1,0% -5,3% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.060,19 -0,7% +8,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.551,37 -0,3% -4,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1806 +0,0% 1,1805 1,1822 -3,3%

EUR/JPY 129,39 -0,1% 129,51 130,08 +2,6%

EUR/GBP 0,8550 +0,0% 0,8549 0,8528 -4,3%

GBP/USD 1,3808 -0,0% 1,3810 1,3865 +1,0%

USD/JPY 109,60 -0,1% 109,70 110,01 +6,2%

USD/KRW 1.170,52 -0,1% 1.171,56 1.169,72 +7,8%

USD/CNY 6,4421 +0,0% 6,4394 6,4434 -1,3%

USD/CNH 6,4393 +0,0% 6,4369 6,4398 -1,0%

USD/HKD 7,7788 +0,0% 7,7788 7,7794 +0,3%

AUD/USD 0,7327 +0,1% 0,7321 0,7341 -4,9%

NZD/USD 0,7097 -0,0% 0,7098 0,7114 -1,2%

Bitcoin

BTC/USD 47.012,26 +0,7% 46.695,01 45.732,76 +61,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,89 70,46 +0,6% 0,43 +47,7%

Brent/ICE 74,06 73,60 +0,6% 0,46 +45,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.803,61 1.804,50 -0,0% -0,89 -5,0%

Silber (Spot) 23,77 23,88 -0,4% -0,11 -9,9%

Platin (Spot) 937,30 943,58 -0,7% -6,28 -12,4%

Kupfer-Future 4,32 4,32 +0,1% +0,00 +22,6%

===

