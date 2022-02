MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Zinshoffnung in Schangai

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte haben sich am Freitag im Handelsverlauf von den Tagestiefs deutlich erholt und uneinheitlich tendiert. Nach sehr schwachen Vorgaben der Wall Street war es zunächst deutlicher nach unten gegangen, ehe die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konflikts die Oberhand gewann und wieder vorsichtige Käufe einsetzten.

Auslöser war die Ankündigung, dass sich die Außenminister der USA und Russlands in der kommenden Woche in Europa treffen wollen, sollte es bis dahin zu keiner Invasion der Ukraine durch Russland gekommen sein. Im US-Geschäft hatten dagegen noch Berichte für Kriegsangst gesorgt, wonach Russland angeblich nicht etwa Truppen von der ukrainischen Grenzen abzieht, sondern im Gegenteil noch aufstockt.

An den Finanzmärkten sorgte das neben einer Erholung bei Aktien dafür, dass die Anleger aus vermeintlich sicheren Häfen wie Anleihen, Gold oder am Devisenmarkt dem Yen tendenziell ausstiegen.

Der Nikkei-Index in Tokio büßte 0,4 Prozent ein auf 27.122 Punkte. Der Kospi schaffte es sogar noch ganz knapp ins Plus. In Hongkong ging es aber um 1,0 Prozent nach unten. Die Börse in Sydney ging mit einem Minus von ebenfalls 1,0 Prozent aus dem Tag und folgte wie oft stärker der Vorgabe der Wall Street.

In Schanghai (+0,7%) stützte die Hoffnung auf sinkende Leitzinsen in China die Stimmung. Die Notenbank berät darüber am Montag. Laut den Analysten von UOB gibt es Spielraum für eine weitere Senkung, allerdings nur einen eher kleinen.

QBE und Origin Energy sehr schwach

Unter den Einzelwerten schlossen in Sydney Fortescue 3,1 Prozent im Minus. Die Aktie des Eisenerzspezialisten dürfte unter fallenden Eisenerzpreisen in China gelitten haben, wo die Behörden weiter versuchen, gegen den stark gestiegenen Preis des Rohstoffs vorzugehen. Außerdem hatte Fortescue früher in der Woche einen rückläufigen Halbjahresgewinn berichtet. Mit dem deutlich gestiegenen Goldpreis verteuerte sich die Aktie des Goldschürfers Newcrest um 2,1 Prozent.

QBE rutschten um 8,7 Prozent ab, nachdem der Versicherer eine konservativere Dividendenpolitik angekündigt hatte. Origin Energy (-8,3%) litten unter einer Abstufung durch JP Morgan auf "Underweight"

Ölmarkt hat Atomverhandlungen im Blick

Die Ölpreise gaben leicht nach. Nach dem Iran haben sich auch die USA optimistisch über den Verhandlungsfortgang bei den Atomverhandlungen in Wien geäußert. Damit wird es wahrscheinlicher, dass wieder mehr iranisches Öl auf den Weltmarkt kommt, was tendenziell preisdrückend wirken dürfte.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.221,70 -1,0% -3,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.122,07 -0,4% -5,4% 07:00

Kospi (Seoul) 2.744,52 +0,0% -7,8% 07:00

Schanghai-Comp. 3.490,76 +0,7% -4,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.554,30 -1,0% +5,7% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.435,37 -0,2% +10,1% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.603,21 -0,1% +2,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do,8:35 % YTD

EUR/USD 1,1372 +0,1% 1,1361 1,1366 +0,0%

EUR/JPY 130,91 +0,2% 130,61 131,02 +0,0%

EUR/GBP 0,8350 +0,1% 0,8344 0,8363 -0,6%

GBP/USD 1,3620 +0,0% 1,3617 1,3589 +0,7%

USD/JPY 115,11 +0,1% 114,96 115,28 0%

USD/KRW 1.194,60 -0,3% 1.198,27 1.197,26 +0,5%

USD/CNY 6,3263 -0,2% 6,3384 6,3347 -0,5%

USD/CNH 6,3230 -0,2% 6,3348 6,3313 -0,5%

USD/HKD 7,8006 +0,0% 7,7996 7,8012 +0,1%

AUD/USD 0,7213 +0,4% 0,7185 0,7193 -0,7%

NZD/USD 0,6717 +0,4% 0,6691 0,6694 -1,6%

Bitcoin

BTC/USD 40.763,31 +0,1% 40.730,28 43.844,08 -11,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,20 91,76 -0,6% -0,56 +21,8%

Brent/ICE 92,52 92,97 -0,5% -0,45 +19,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.891,53 1.898,52 -0,4% -6,99 +3,4%

Silber (Spot) 23,91 23,83 +0,3% +0,08 +2,6%

Platin (Spot) 1.092,19 1.092,33 -0,0% -0,14 +12,5%

Kupfer-Future 4,57 4,52 +1,0% +0,04 +2,3%

