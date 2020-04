MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Zurückhaltung vor Fed-Sitzung

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den ostasiatischen Börsen lässt sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz feststellen. Nach den Aufschlägen zum Wochenauftakt werden mancherorts Gewinne mitgenommen. In den USA beginnt im späteren Tagesverlauf die zweitägige Sitzung der Federal Reserve, deren Ergebnis am Mittwochabend deutscher Zeit bekanntgegeben wird, so dass die asiatischen Börsen erst am Donnerstag darauf reagieren können. Auch das ist für viele Anleger ein Grund, sich zurückzuhalten.

Überdies ist die Handelswoche feiertagsbedingt an einigen Börsen verkürzt. In Japan ruht der Börsenhandel am Mittwoch wegen des "Tags des Showa", in Hongkong und Südkorea am Donnerstag wegen "Buddhas Geburtstag".

Zentrales Thema ist nach wie vor die Coronavirus-Krise. Hoffnungen, dass die Kontaktbeschränkungen gelockert oder gar aufgehoben werden und die Wirtschaft wieder hochgefahren werden kann, wechseln sich ab mit der Angst vor den konjunkturellen Folgen der Pandemie. Daneben läuft die Bilanzsaison auf Hochtouren.

An der Börse in Tokio verliert der Nikkei-225-Index 0,1 Prozent auf 19.759 Punkte. In Schanghai geht es mit den Kursen im Schnitt um 0,1 Prozent aufwärts, in Hongkong rückt der Hang-Seng-Index bis zur Mittagspause um 0,8 Prozent vor. Der Kospi in Seoul zeigt sich 0,2 Prozent höher. Die australische Börse liegt 0,8 Prozent im Minus.

HSBC gibt Gewinnwarnung aus

In Hongkong hat die Bank HSBC während der Mittagspause der dortigen Börse ihre Erstquartalszahlen veröffentlicht und dabei eine Gewinnwarnung für das laufende Jahr ausgegeben. Weil die Bank wegen der Pandemie im ersten Quartal hohe Rückstellungen gebildet hat, hat sich ihr Gewinn praktisch halbiert. HSBC wird deshalb die Dividendenpolitik überdenken. Während des Vormittagshandels legte die Aktie um 1,8 Prozent zu.

Der Kurs der südkoreanischen LG Chem steigt in Seoul um 2,3 Prozent, nachdem das Unternehmen überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Mit Enttäuschung werden hingegen die Zahlen von S-Oil aufgenommen. Die Aktie fällt um 4,5 Prozent.

Die Aktie der japanischen Renesas Electronics verbessert sich um 8,1 Prozent, nachdem der Gewinn im ersten Quartal über den Erwartungen ausgefallen ist. Panasonic hat derweil seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Das verhilft der Aktie zu einem Plus von 2,8 Prozent.

Am Ölmarkt stehen die Preise abermals unter Druck. Vor allem für die US-Sorte WTI geht die Talfahrt ungebremst weiter. Der marktführende Juni-Kontrakt verbilligt sich um 13,3 Prozent auf 11,08 Dollar. Der Preis für ein Barrel der global gehandelten Sorte Brent fällt um 4,5 Prozent auf 19,10 Dollar. Händler erklären den Preisverfall mit dem Überangebot und dem Mangel an Lagermöglichkeiten. Die Akteure schichteten überdies in die Kontrakte mit späterer Fälligkeit um: Der Juli-Kontrakt auf WTI steigt um rund 1 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.279,50 -0,79% -21,01% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 19.758,79 -0,12% -18,58% 08:00

Kospi (Seoul) 1.925,67 +0,15% -12,38% 08:00

Schanghai-Comp. 2.818,48 +0,11% -7,59% 09:00

KLCI (Malaysia) 1.368,39 -0,13% -13,76% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0830 -0,0% 1,0832 1,0842 -3,4%

EUR/JPY 116,07 -0,1% 116,17 116,19 -4,8%

EUR/GBP 0,8718 +0,0% 0,8716 0,8720 +3,0%

GBP/USD 1,2424 -0,0% 1,2427 1,2433 -6,3%

USD/JPY 107,27 +0,1% 107,25 107,16 -1,3%

USD/KRW 1226,71 -0,7% 1221,94 1226,64 +6,2%

USD/CNY 7,0862 +0,1% 7,0865 7,0778 +1,8%

USD/CNH 7,0942 +0,0% 7,0932 7,0824 +1,8%

USD/HKD 7,7510 +0,0% 7,7506 7,7500 -0,5%

AUD/USD 0,6442 -0,1% 0,6465 0,6458 -8,1%

NZD/USD 0,5997 -0,3% 0,6042 0,6064 -10,9%

Bitcoin

BTC/USD 7.674,76 -0,8% 7.733,51 7.685,76 +6,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 11,08 12,78 -13,3% -1,70 -81,4%

Brent/ICE 19,10 19,99 -4,5% -0,89 -70,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.705,48 1.715,55 -0,6% -10,07 +12,4%

Silber (Spot) 15,11 15,30 -1,2% -0,19 -15,4%

Platin (Spot) 765,10 765,20 -0,0% -0,10 -20,7%

Kupfer-Future 2,35 2,35 -0,2% -0,01 -16,5%

