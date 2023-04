MÄRKTE ASIEN/Uneinheitliche Börsen - Konjunktursorgen steigen

TOKIO (Dow Jones)--Während die chinesischen Börsen inklusive jener in Hongkong wegen eines Feiertages geschlossen sind, können sich die übrigen Handelsplätze für keine klare Richtung entscheiden. Die Nachrichtenlage spricht eher gegen den Kauf von Aktien. Zum einen befeuern aktuelle Wirtschaftsdaten die Konjunktursorgen in den USA. Gleichzeitig erhöhen Notenbanken im Kampf gegen die Inflation weiter die Zinsen. So hat die neuseeländische Zentralbank ihren Leitzins um 50 Basispunkte angehoben und damit etwas deutlicher als erwartet. Steigende Zinsen und maue Wirtschaftsdaten passten eigentlich nicht zusammen, heißt es.

Besonders deutlich wird dies in Japan, wo der Nikkei-225 um 1,6 Prozent auf 27.831 Punkte abstürzt. Dabei spielt es keine Rolle, dass die lokale Notenbank von ihrer ultralockeren Geldpolitik bislang nicht abgerückt ist. Belastet wird der japanische Aktienmarkt vom festen Yen, der nach den schwachen US-Daten des Vortages zum US-Dollar deutlich anzog. Die Yen-Stärke belastet in Japan vor allem Exportwerte, so geben Subaru 1,9 und Nippon Steel 2,2 Prozent ab. Bankenwerte verlieren ebenfalls recht stark, Händler verweisen auf in den USA deutlich gesunkene Marktzinsen.

Kospi deutlich fester als Nikkei

In Südkorea steigt der Kospi dagegen um 0,4 Prozent. Der Markt setze auf eine wirtschaftliche Erholung in China und blende die schwachen US-Daten etwas aus, heißt es. Denn gerade die Exportwerte Hyundai Motor und Kia aus dem Automobilsektor legen um 1,2 bzw. 1,3 Prozent zu. Beide Hersteller hatten solide Absatzzahlen für das erste Quartal veröffentlicht.

Der australische Leitindex S&P/ASX-200 zeigt sich mit einem Abschlag von 0,1 Prozent. Wie in Japan drücken die mauen Konjunkturaussichten in den USA. Auch die unerwartet hohe Zinserhöhung in Neuseeland, nachdem die australische Notenbank gerade erst eine Zinserhöhungspause eingelegt hatte, löst keine Kaufimpulse aus. Überhaupt neige der Aktienmarkt in Australien zu Gewinnmitnahmen - nach einer Gewinnserie von sieben Sitzungen in Folge, heißt es. Der neuseeländische Dollar springt derweil auf die höchsten Stände seit Mitte Februar, auch die Rentenrenditen ziehen in Neuseeland an.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.231,60 -0,1% +2,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.824,53 -1,6% +8,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.493,05 +0,5% +11,5% 08:00

Schanghai-Comp. Feiertag

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag

Straits-Times (Sing.) 3.327,04 +0,5% +0,9% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.426,52 -0,2% -4,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:42 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0955 -0,0% 1,0955 1,0905 +2,3%

EUR/JPY 144,29 -0,0% 144,32 144,66 +2,8%

EUR/GBP 0,8774 +0,1% 0,8763 0,8777 -0,9%

GBP/USD 1,2485 -0,1% 1,2502 1,2424 +3,2%

USD/JPY 131,71 -0,0% 131,74 132,66 +0,5%

USD/KRW 1.313,83 +0,1% 1.312,19 1.314,94 +4,1%

USD/CNY 6,8798 +0,0% 6,8798 6,8815 -0,3%

USD/CNH 6,8716 -0,1% 6,8790 6,8828 -0,8%

USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8494 7,8493 +0,5%

AUD/USD 0,6746 -0,3% 0,6768 0,6769 -1,0%

NZD/USD 0,6346 +0,6% 0,6312 0,6309 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 28.541,48 +1,1% 28.221,98 28.009,13 +71,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,00 80,71 +0,4% +0,29 +0,7%

Brent/ICE 85,29 84,94 +0,4% +0,35 +0,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.022,68 2.020,41 +0,1% +2,27 +10,9%

Silber (Spot) 25,03 25,03 0% 0 +4,4%

Platin (Spot) 1.027,55 1.022,00 +0,5% +5,55 -3,8%

Kupfer-Future 3,96 3,97 -0,2% -0,01 +3,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

