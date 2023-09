MÄRKTE ASIEN/US-Notenbank verschreckt Anleger

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Im Gefolge der Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend ist es mit den Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag abwärts gegangen - zum Teil recht deutlich. Die Fed hatte zwar erwartungsgemäß die Leitzinsen unverändert gelassen, hat sich aber falkenhaft zur weiteren Geldpolitik geäußert. Sie signalisierte, dass sie die Zinsen in diesem Jahr nochmals anheben könnte und sie insgesamt für länger auf einem erhöhten Niveau bleiben dürften.

"Die Fed ist fest entschlossen, die Inflation auf das Ziel von 2 Prozent zu bringen", sagte Fed-Chairman Jerome Powell: "Wir sind bereit, die Zinssätze weiter zu erhöhen, wenn dies angemessen ist." Zu möglichen Zinssenkungen sagte Powell lediglich: "Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem es angebracht ist, die Zinsen zu senken." An der Wall Street hatten daraufhin vor allem die zinssensible Technologiewerte mit Verlusten zu kämpfen.

Am japanischen Markt gab der Nikkei-Index um 1,4 Prozent nach auf 32.571 Punkte. Auch der feste Dollar (schwache Yen) verpuffte als Stützfaktor für Aktien. Der Dollar ist in Reaktion auf die Fed-Aussagen auf rund 148,40 Yen gestiegen und damit den höchsten Stand seit November 2022. Zugleich erreichten die Renditen der zehnjährigen japanischen Staatsanleihen das höchste Niveau seit 2013.

Etwas besser hielt sich Schanghai mit einem Minus von 0,8 Prozent. Hier herrschten Bedenken hinsichtlich des chinesischen Wachstums vor, weil die Wirtschaft nach den jüngsten Konjunkturmaßnahmen Pekings noch keine Anzeichen für eine große Trendwende erkennen lässt. Ganz oben bei den Verlierern standen Konsum- und Pharmawerte. In Hongkong waren es vor allem Minen- und Technologiewerte, die den Leitindex um 1,3 Prozent nach unten brachten. Noch stärker abwärts ging es mit dem Kospi in Korea, der um 1,7 Prozent nachgab.

Der australische S&P/ASX-200 schloss um 1,4 Prozent niedriger und verzeichnete damit den größten Verlust seit mehr als fünf Wochen. Höhere Anleiherenditen und ein Abverkauf der schwer gewichteten Bankaktien drückten auf den Index. Am besten schnitt der neusseeländische Markt mit minus 0,1 Prozent ab. Das BIP des Landes ist im zweiten Quartal auf Jahressicht unerwartet stark um 1,8 Prozent gestiegen.

