MÄRKTE Asien/US-Preisdaten entfachen Optimismus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Trotz einiger mahnender Stimmen haben Börsianer an den ostasiatischen Aktienbörsen sowie in Australien positive Signale aus den US-Inflationsdaten für August herausgelesen. In der Folge verbuchten die Börsen der Region Aufschläge. Der Optimismus sei gestiegen, dass die US-Notenbank die erhoffte Zinserhöhungspause einlegen werde, hieß es. Der Inflationsdruck in den USA legte zwar stärker als gedacht zu, der Anstieg der Kernrate verlangsamte sich aber im Jahresvergleich wie erwartet. Der in Asien fallende Dollar untermauerte die Sicht einer nahenden Zinspause in den USA.

In Japan stieg der Nikkei-225 um 1,4 Prozent. Für Auftrieb sorgten auch Aussagen des Regierungsvertreters Yoshitaka Shindo. Er betonte die Notwendigkeit umfangreicher Wirtschaftsmaßnahmen durch die Regierung und die Nutzung aller politischen Instrumente. Elektroniktitel zählten zusammen mit Immobilienwerten zu den Favoriten mit der Hoffnung auf eine US-Zinserhöhungspause. Die Sektoren reagieren besonders sensibel auf Änderungen bei den Marktzinsen.

Kospi zeigt in Asien höchste Aufschläge

In Südkorea ging es für den Kospi um 1,5 Prozent nach oben. Auch hier waren es Technologietitel, die stützten, so kletterten SK Hynix um 3,1 Prozent. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics schloss 1,1 Prozent höher.

In China hinkten die Börsen mit den dort herrschenden Konjunktursorgen hinterher. Der Schanghai-Composite zeigte sich gut behauptet, der HSI in Hongkong hoch volatil und zuletzt 0,4 Prozent fester. In der Volksrepublik richtet sich der Blick auf die am Freitag anstehenden Einzelhandelsdaten. Auch die Industrieproduktion steht dann zur Veröffentlichung an. Die Daten dürften zeigen, inwieweit die bisherigen Stimuli die wirtschaftliche Talfahrt aufgehalten haben. Unter den Automobilherstellern verloren BYD 3,2 und SAIC Motor 0,5 Prozent. Die EU hatte eine Prüfung von Importbeschränkungen bei chinesischen Autos wegen staatlicher Subventionen angekündigt und auf das Schicksal der einstigen europäischen Solarindustrie verwiesen, die durch billige China-Importe weitgehend zerstört worden war.

In Australien beendete der S&P/ASX-200 den Tag mit Aufschlägen von 0,5 Prozent - gestützt von positiven Arbeitsmarktdaten. Nur der defensive Gesundheitssektor verbuchte Verluste (-0,6%). Downer stiegen nach dem Erhalt eines Rüstungsauftrages um 1,4 Prozent. Nach sehr guten Geschäftszahlen kletterten Myer um 1,6 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.186,50 +0,5% +2,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 33.168,10 +1,4% +25,3% 08:00

Kospi (Seoul) 2.572,89 +1,5% +15,0% 08:00

Schanghai-Comp. 3.126,55 +0,1% +1,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.087,94 +0,4% -9,0% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.807,56 +1,4% +18,9% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.244,15 +0,8% -1,0% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.450,36 -0,2% -2,8% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:55 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0737 +0,1% 1,0730 1,0746 +0,3%

EUR/JPY 158,12 -0,0% 158,12 158,25 +12,7%

EUR/GBP 0,8602 +0,1% 0,8591 0,8619 -2,8%

GBP/USD 1,2483 -0,0% 1,2489 1,2469 +3,2%

USD/JPY 147,28 -0,1% 147,37 147,28 +12,3%

USD/KRW 1.326,68 -0,9% 1.338,11 1.328,69 +5,1%

USD/CNY 7,2777 +1,5% 7,1705 7,2848 +5,5%

USD/CNH 7,2821 +0,1% 7,2718 7,2871 +5,1%

USD/HKD 7,8248 -0,0% 7,8265 7,8262 +0,2%

AUD/USD 0,6431 +0,2% 0,6420 0,6413 -5,6%

NZD/USD 0,5921 +0,1% 0,5918 0,5902 -6,8%

Bitcoin

BTC/USD 26.245,12 +0,5% 26.245,12 25.854,96 +58,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,22 88,52 +0,8% +0,70 +13,9%

Brent/ICE 92,56 91,88 +0,7% +0,68 +12,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,60 36,82 -0,6% -0,22 -53,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.905,33 1.908,33 -0,2% -3,00 +4,5%

Silber (Spot) 22,49 22,88 -1,7% -0,39 -6,2%

Platin (Spot) 902,88 905,00 -0,2% -2,13 -15,5%

Kupfer-Future 3,79 3,79 -0,0% -0,00 -0,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

