MÄRKTE ASIEN/US-Vorgaben und Geschäftszahlen stützen Kurse

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach äußerst starken Vorgaben der Wall Street laufen die Börsen in Ostasien und Australien aufwärts. Nach starken Geschäftszahlen von US-Technologiegiganten, zuletzt Meta Platforms, hatte der Nasdaq-Composite 2,4 Prozent zugelegt. Etwas gebremst wird die Euphorie durch Amazon-Zahlen vom späten Donnerstag, die eine Verlangsamung des Wachstums im Cloud-Geschäft aufgezeigt haben. Dagegen hatte Intel, ebenfalls am späten Donnerstag, starke Geschäftszahlen vorzuweisen. Allmählich macht sich aber auch Vorsicht vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank kommende Woche breit, bei der mit einer Anhebung um 25 Basispunkte gerechnet wird.

Gewinne von 0,7 Prozent verzeichnet der Nikkei-225 in Japan, wo starke Unternehmenszahlen dem Index nach oben verhelfen. So springen Makita um 19 Prozent mit der Aussage, dass der Geschäftsjahresgewinn sich mehr als verdoppeln dürfte. Kansai Electric Power verteuern sich um 13 Prozent, das Unternehmen rechnet mit einem deutlichen Gewinnplus. Kikkoman steigen mit einem 12-prozentigen Gewinnwachstum um 9,6 Prozent. Daneben stehen die Aussagen der Bank of Japan in den Fokus. Die Bank kündigte eine Überprüfung der Geldpolitik an, ließ aber ihre Zinsziele unverändert, da die Inflation voraussichtlich bald unter 2 Prozent fallen werde. Zuvor hatten Verbraucherpreise aber eine Beschleunigung angezeigt, was die Bank unter einen gewissen Druck setzt. Die Industrieproduktion ist gegenüber dem Vormonat gestiegen.

Auch in Schanghai wird der Leitindex (+0,7%) von starken Unternehmenszahlen beflügelt. So steigen die Aktien des Apple-Vertragsverfertigers Luxshare Precision nach guten Ergebnissen um 5,8 Prozent. Die Aktie des Elektroautobauers BYD verliert dagegen 0,8 Prozent nach Gewinnen im frühen Geschäft. Das Unternehmen hat im Jahresvergleich den Gewinn gesteigert, nicht aber gegenüber dem Vorquartal. Nach der jüngsten Volatilität führen die Softwareproduzenten nun den Markt an: Beijing Kingsoft steigen um 1,2 und Yonyou Network Technology um 0,9 Prozent.

In Hongkong geht es nach dem Abschwung der jüngsten Wochen um 0,9 Prozent nach oben. Zu den Werten aus verschiedenen Branchen, die zulegen, gehören der Haushaltsgerätehersteller Haier mit einem Plus von 4,6 Prozent oder der Spieleentwickler NetEase mit plus 3,4 Prozent. Laut Sealand Securities könne der Erholungstrend anhalten und in den kommenden zwei Monaten könnten Gewinne aufgebaut werden. Die von der Wiederöffnung in China getriebene Erholung liefere eine deutliche Unterstützung für die in Hongkong gelisteten Unternehmen, sagt das Haus.

In Südkorea hat der Kospi leicht ins Minus gedreht, nachdem er zunächst der von Techwerten getriebenen Rally an der Wall Street gefolgt war. Neben Internetwerten steigen Finanzaktien und Titel von Werften. Die Aktien der Internetplattform-Giganten Naver und Kakao gewinnen 2,3 bzw 3,6 Prozent. Samsung Electronics steigen nach den Zahlen am Vortag um 1,1 Prozent. KB Financial Group gewinnen 2,2 Prozent nach Ergebniszahlen über Erwarten. Die Titel der Werft Hyundai Mipo Dockyard rücken um 3 Prozent vor nach einem Vertragsabschluss. KG Mobility, die frühere SsangYong Motor, springen um 22 Prozent nach oben, nachdem der Handel nach einer Pause von über zwei Jahre wiederaufgenommen wurde.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.303,70 +0,2% +3,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.661,01 +0,7% +9,1% 08:00

Kospi (Seoul) 2.493,54 -0,1% +11,5% 08:00

Schanghai-Comp. 3.307,80 +0,7% +7,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.013,23 +0,9% +0,2% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.276,29 -0,2% +0,9% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.416,99 -0,1% -5,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1014 -0,1% 1,1026 1,1044 +2,9%

EUR/JPY 148,44 +0,6% 147,63 147,63 +5,8%

EUR/GBP 0,8823 -0,0% 0,8823 0,8857 -0,3%

GBP/USD 1,2483 -0,1% 1,2495 1,2468 +3,2%

USD/JPY 134,76 +0,6% 133,90 133,69 +2,8%

USD/KRW 1.340,60 +0,1% 1.339,20 1.340,72 +6,2%

USD/CNY 6,9172 -0,1% 6,9238 6,9189 +0,3%

USD/CNH 6,9268 -0,1% 6,9303 6,9279 -0,0%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8497 7,8498 +0,5%

AUD/USD 0,6616 -0,2% 0,6628 0,6620 -2,9%

NZD/USD 0,6143 -0,1% 0,6148 0,6144 -3,3%

Bitcoin

BTC/USD 29.494,11 -0,5% 29.656,03 28.811,84 +77,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,25 74,76 +0,7% +0,49 -6,2%

Brent/ICE 79,02 78,37 +0,8% +0,65 -6,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.987,71 1.987,58 +0,0% +0,14 +9,0%

Silber (Spot) 24,95 24,98 -0,1% -0,03 +4,1%

Platin (Spot) 1.084,00 1.082,00 +0,2% +2,00 +1,5%

Kupfer-Future 3,89 3,86 +0,7% +0,03 +2,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

