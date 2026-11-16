MÄRKTE ASIEN/Verluste im Technologie-Sektor belasten die Börsen

DOW JONES--Mehrheitlich rote Vorzeichen haben zu Wochenbeginn an den ostasiatischen Aktienmärkten dominiert. Vor allem Abgaben im Technologie-Sektor belasteten das Sentiment. Neben schwachen Vorgaben von der Wall Street verwiesen Teilnehmer auch auf eine sehr wichtige Woche für den Sektor der Künstlichen Intelligenz (KI). So wird Nvidia am Dienstag nach US-Handelsende die Zahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Diese stehen nach den jüngsten Turbulenzen rund um den Abgang von CEO Jensen Huang besonders im Fokus. Die Nvidia-Papiere sind in der vergangenen Woche um 13 Prozent eingebrochen - der stärkste wöchentliche Rückgang seit April 2025.

Zudem wird am Donnerstag der Börsengang von Anthropic erwartet. Der Entwickler des KI-Tools Claude will 825 Millionen Aktien zu 70 bis 78 US-Dollar pro Stück ausgeben. Besonders deutlich fielen die Verluste erneut an der technologielastigen Börse in Seoul aus, wo es für den Kospi um 3,6 Prozent nach unten ging. Die Aktien der Index-Schwergewichte Samsung Electronics (-4,5%) und SK Hynix (-7,9%) knickten ein. In Taiwan verlor der Taiex 5,7 Prozent. Die Titel von Taiwan Semiconductor Manufacturing büßten 5,7 Prozent ein.

Der Nikkei-225 in Tokio gab um 2,4 Prozent nach, ebenfalls belastet von Abgaben im Technologie-Sektor. Der breiter gefasste Topix verlor 1,0 Prozent. Advantest sackten um 11,1 Prozent ab, und Sumitomo Electric Industries fielen um 7 Prozent. Dazu kamen schwache Konjunkturdaten. So ist die japanische Wirtschaft im dritten Quartal erstmals seit einem Jahr wieder geschrumpft. Der energiegetriebene Preisanstieg belastete den Konsum und verdeutlichte die Inflationsgefahr, mit der die Zentralbank konfrontiert ist, hieß es. Das reale Bruttoinlandsprodukt sank im dritten Quartal auf Jahresbasis um 0,1 Prozent. Im zweiten Quartal war noch ein Wachstum von 1,7 Prozent verzeichnet worden.

An den chinesischen Börsen zeigte sich eine uneinheitliche Tendenz. Während es für den Shanghai-Composite um 0,9 Prozent nach unten ging, legte der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,5 Prozent zu. Teilnehmer sprachen hier von einer leichten Erholung nach den Abgaben der Vorwoche. Auch aus China gab es schwache Konjunkturdaten. Die Einzelhandelsumsätze, zentraler Indikator für Chinas Binnenkonsum, stiegen im vergangenen Monat im Jahresvergleich um lediglich 0,4 Prozent. Dies stellte eine Verlangsamung gegenüber 1,1 Prozent im September dar und lag unter dem von Ökonomen erwarteten Plus von 0,9 Prozent.

Die Anlageinvestitionen gingen in den ersten zehn Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 8,1 Prozent zurück. Damit beschleunigte sich der Rückgang nach einem Minus von 7,2 Prozent in den ersten drei Quartalen. Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang von 7,0 Prozent gerechnet. Und trotz über den Erwartungen liegender Exporte stieg die Industrieproduktion im vergangenen Monat im Jahresvergleich lediglich um 4,8 Prozent. Dies war weniger als der Zuwachs von 5,5 Prozent im September und verfehlte zugleich die Konsensschätzung von 5,2 Prozent.

Daneben blieb das Thema Inflation weiter im Fokus. Die am Freitag veröffentlichten US-Erzeugerpreise fielen im Oktober auf Monatssicht leicht unter der Erwartung der Ökonomen aus, trafen aber in der Kernrate, ohne die volatilen Bestandteile Nahrungsmittel und Energie, die Schätzungen. Gleichwohl verfestigten sie die Erwartung an eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte auf der Sitzung im Dezember, nachdem die Verbraucherpreise zuvor mit einem unerwartet deutlichen Anstieg negativ überrascht hatten.

TD Securities erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen beginnend im Dezember dreimal in Folge anheben wird, "da sich die Inflation nicht in die richtige Richtung entwickelt", so die Analysten. An den Geldmärkten seien laut LSEG derzeit insgesamt 64 Basispunkte an Zinserhöhungen der Fed für die nächsten drei Zinsentscheidungen eingepreist, hieß es weiter.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.044,70 -0,4 +3,8 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 59.662,02 -2,4 ---- 07:30

Topix 500 (Tokio) 3.049,54 -1,0 +14,6 07:30

Kospi (Seoul) 5.100,50 -3,6 +25,5 07:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.753,07 +0,5 -7,3 09:00

Shanghai-Composite 3.602,57 -0,9 -9,3 08:00

Straits-Times (Singapur) 5.196,31 -0,7 +11,8 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.303,33 -0,8 -38,7 10:00

KLCI (Malaysia) 1.587,44 +0,3 -5,5 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 08:47 % YTD

EUR/USD 1,1018 -0,0 1,1021 1,1060 -6,2

EUR/JPY 175,76 -0,1 175,99 176,80 -4,5

EUR/GBP 0,8342 -0,0 0,8344 0,8356 -4,3

USD/JPY 159,51 -0,1 159,66 159,84 +1,8

USD/KRW 1.335,00 0,0 1.335,00 1.336,98 -7,3

USD/CNY 6,6694 -0,0 6,6710 6,6705 -4,6

USD/CNH 6,6699 -0,1 6,6746 6,6718 -4,4

USD/HKD 7,8456 0,0 7,8455 7,8448 +0,8

AUD/USD 0,6760 -0,2 0,6771 0,6793 +1,3

NZD/USD 0,5521 -0,0 0,5523 0,5538 -4,1

BTC/USD 64.453,91 -0,9 65.030,58 68.644,33 -26,5

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,05 +0,6 0,49 88,56

Brent/ICE 96,32 +0,5 0,48 95,84

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.853,76 -0,7 -26,28 3.880,04

Silber 47,37 -2,8 -1,36 48,73

Platin 1.482,98 -0,7 -10,60 1.493,58

(Angaben ohne Gewähr)

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November 16, 2026 02:29 ET (07:29 GMT)