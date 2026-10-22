SoftBank Aktie

SoftBank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 891624 / ISIN: JP3436100006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.10.2026 06:54:40

MÄRKTE ASIEN/Verluste querbeet - Seoul und Hongkong sehr schwach

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Donnerstag auf breiter Front bergab. Durchwachsen ausgefallene Quartalsergebnisse von US-Technologieunternehmen können die Bedenken vieler Börsianer im Hinblick auf die Rentabilität der massiven Investitionen in künstliche Intelligenz nicht beruhigen. Während bei Tesla die Investitionsprognose gesenkt wurde, wurde sie bei Meta Platforms angehoben. Der Halbleiterausrüster Lam Research wartete derweil mit einer schwächer als erwarteten Gewinnprognose auf. Dazu kommen als Belastungsfaktoren die auf dem hohen Niveau wieder steigenden Ölpreise vor dem Hintergrund der andauernden Risiken für die Schifffahrt in der Straße von Hormus, auch wenn dort die Durchfahrten zuletzt wieder zunahmen.

Am härtesten trifft die wieder dominierende Verkaufsstimmung bei Halbleiter- und KI-Aktien die Börse im koreanischen Seoul. Der Kospi sackt um 3,5 Prozent ab. Dass die koreanische Notenbank den Leitzins mit 3,0 Prozent nach zwei vorangegangenen Zinserhöhungen diesmal unverändert ließ, wurde so erwartet und sorgt für keinen Impuls.

In Hongkong rutscht der HSI um 2,9 Prozent ab. Tokio hält sich etwas besser, der breite Topix büßt 0,7 Prozent ein. In Shanghai geht es um 0,9 Prozent nach unten, Hier sprechen Marktteilnehmer auch von schwindenden Hoffnungen, auf umfangreiche Konjunkturmaßnahmen Pekings. In Sydney kommt der Leitindex um 0,4 Prozent zurück.

Unter den Chipherstellern verlieren Samsung Electronics und SK Hynix je über 4 Prozent, die japanischen Advantest 5,2, Kioxia 5,6 und Murata Manufacturing 4,8 oder die taiwanische TSMC 1,0 Prozent. In Hongkong geht es für SMIC um 4,8 Prozent nach unten. Verkauft wird auch die Aktie des japanischen Technologieinvestors Softbank Group, sie verbilligt sich um 5,6 Prozent.

Zum kräftigen Minus in Hongkong tragen die sehr schwach im Markt liegenden Schwergewichte bei. Für Alibaba geht es um 5,9 Prozent südwärts, nachdem die Regierung zu einer stärkeren Qualitätskontrolle aufgerufen hat. Das trifft auch JD.com (-4,7%), Meituan (-4,2%) und Tencent (-3,4%) sowie weitere Technologietitel.

Unterdessen soll das chinesische KI-Startup DeepSeek laut einem Bloomberg-Bericht in einer jüngsten Finanzierungsrunde umgerechnet rund 15 Milliarden Dollar eingesammelt haben. Zu den Investoren soll neben Tencent auch der Batteriehersteller CATL gehören. Für die Aktie geht es um 5,8 Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen gerade erst mit seinen Quartalszahlen nicht hatte überzeugen können. Daneben belastet der Tesla-Ausblick. Die Finanzierung könnte dazu beitragen, die Ressourcenlücke von DeepSeek zu den US-Konkurrenten OpenAI und Anthropic zu verringern.

Verluste verzeichnen auch die Aktien anderer Tesla-Zulieferer nach dem vorsichtigen Ausblick des Elektroautobauers für die Bereiche Robotik und Chipfertigung. In Seoul geben die Kurse der Batteriehersteller LG Energy Solution und Samsung SDI um 6,0 Prozent nach, in Tokio Panasonic um 4,9 Prozent.

In Sydney verbilligen sich Fortescue um 4,0 Prozent auf ein 16-Monats-Tief, nachdem die Eisenerzlieferungen des Bergbauunternehmens im ersten Quartal hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben sind.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.792,20 -0,4 +0,9 07:00

Topix 500 (Tokio) 3.137,91 -0,7 +18,0 08:00

Kospi (Seoul) 5.537,25 -3,5 +31,4 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 22.971,93 -2,9 -10,4 10:00

Shanghai-Composite 3.679,86 -0,9 -7,3 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.424,37 -0,3 +16,7 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.403,29 +1,4 -37,6 10:00

KLCI (Malaysia) 1.605,33 +0,2 -4,5 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:21 % YTD

EUR/USD 1,1243 +0,1 1,1232 1,1222 -4,3

EUR/JPY 177,31 -0,2 177,62 177,45 -3,6

EUR/GBP 0,8391 +0,1 0,8384 0,8388 -3,7

USD/JPY 157,71 -0,3 158,13 158,12 +0,7

USD/KRW 1.322,75 -0,3 1.326,71 1.324,07 -8,2

USD/CNY 6,6742 -0,0 6,6758 6,6783 -4,6

USD/CNH 6,6737 0,0 6,6737 6,6770 -4,3

USD/HKD 7,8457 -0,0 7,8469 7,8477 +0,8

AUD/USD 0,7012 -0,2 0,7027 0,7021 +5,1

NZD/USD 0,5687 -0,2 0,5700 0,5683 -1,2

BTC/USD 82.729,41 -2,3 84.635,97 82.724,33 -5,7

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 98,59 +1,5 1,44 97,15

Brent/ICE 110,84 +1,9 2,02 108,82

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.090,38 -1,2 -50,00 4.140,38

Silber 56,32 -2,9 -1,65 57,97

Platin 1.591,14 -2,3 -37,27 1.628,41

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2026 00:54 ET (04:54 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu JD.com Inc (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu JD.com Inc (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Advantest Corp. 180,50 -0,28% Advantest Corp.
Alibaba 89,20 -1,44% Alibaba
Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs 11,13 -1,33% Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs
Fortescue Metals Group LtdShs 9,00 -0,46% Fortescue Metals Group LtdShs
JD.com Inc (spons. ADRs) 22,80 -0,22% JD.com Inc (spons. ADRs)
Kioxia Holdings Corporation Registered Shs 71,31 4,25% Kioxia Holdings Corporation Registered Shs
Meituan Dianping Registered Shs Unitary 144A-Reg S 8,10 -1,52% Meituan Dianping Registered Shs Unitary 144A-Reg S
Murata Manufacturing Co. Ltd. 35,01 -2,14% Murata Manufacturing Co. Ltd.
Panasonic Corp. 20,52 -0,94% Panasonic Corp.
Samsung 65,21 54,05% Samsung
Samsung GDRS 3 590,00 2,87% Samsung GDRS
Samsung SDI Co. Ltd. 82,00 -3,76% Samsung SDI Co. Ltd.
Semiconductor Manufacturing International Corp Registered Shs 3,30 -6,25% Semiconductor Manufacturing International Corp Registered Shs
SoftBank Corp. 24,04 2,10% SoftBank Corp.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 17,24 0,00% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) 370,00 0,82% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
Tencent Holdings Ltd 43,91 -0,23% Tencent Holdings Ltd
Tencent Holdings Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh 44,60 1,83% Tencent Holdings Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX leichter -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen