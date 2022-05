MÄRKTE ASIEN/Verluste überwiegen - Schanghai behauptet

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit sehr schwachen Vorgaben der Wall Street geht es auch am Dienstag an den meisten asiatischen Börsen abwärts. In der gesamten Region werden vor allem Technologiewerte verkauft, die ihren US-Pendants nach unten folgen. Stagflationsängste dominieren derzeit klar das Geschehen an der Wall Street und auch anderswo.

Als einer von wenigen Börsenplätzen kann sich Schanghai erneut der negativen Tendenz entziehen. Der Composite-Index liegt dort 0,2 Prozent im Plus. Chinesische Anleger setzten darauf, dass die heimische Börse nach dem Ausverkauf im Zuge der jüngsten Pandemiewelle ihren Boden gefunden habe, heißt es. Marktteilnehmer verweisen überdies auf die Hoffnung, dass die strengen Kontakt- und Bewegungseinschränkungen in Teilen des Landes bald gelockert werden und sich die chinesische Wirtschaft erholt.

In Hongkong, wo am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde, verliert der Hang-Seng-Index mit Nachholbedarf 2,8 Prozent. Der Subindex der Technologiewerte sackt um 4,7 Prozent ab. Unter den Einzelwerten verbilligen sich JD.com um 8,2 und Tencent um 3,7 Prozent. BYD, die am Vortag schon unter Druck standen, büßen weitere gut 8 Prozent ein. Auf der Aktie des Autobauers lastet weiter eine behördliche Untersuchung der Emissionen eines BYD-Werks.

Sony vor Zahlenvorlage unter Druck

Mit dem Nikkei-225-Index geht es in Tokio um 0,9 Prozent nach unten. Japanische Anleger sorgen sich, dass die weltweiten Lieferkettenprobleme die Ertragslage der Unternehmen beeinträchtigen werde. Unter den Einzelwerten verlieren Sony 3,4 Prozent. Das Unternehmen wird im späteren Tagesverlauf Zahlen vorlegen. Auch Nintendo (+0,6%) wird am Dienstag über den Geschäftsverlauf berichten.

Der Kospi sinkt in Seoul um 0,7 Prozent. Indexschwergewicht Samsung Electronics liegt 0,5 Prozent im Minus. Der Kurs des Reiseveranstalters Hana Tour gibt um 4,2 Prozent nach.

Sinkende Ölpreise ziehen in der gesamten Region die Aktien der Branche nach unten. Inpex sacken in Tokio um 7,7 Prozent ab. CNOOC verlieren in Hongkong 5,3 Prozent. In Sydney geben Woodside Petroleum 3,3 Prozent nach und Santos 2,9 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.016,90 -1,5% -5,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.072,61 -0,9% -6,2% 08:00

Kospi (Seoul) 2.592,81 -0,7% -12,9% 08:00

Schanghai-Comp. 3.009,22 +0,2% -17,3% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.436,73 -2,8% -14,4% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.231,87 -1,3% +5,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.550,26 +0,1% -0,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0579 +0,2% 1,0557 1,0515 -7,0%

EUR/JPY 137,91 +0,2% 137,63 137,97 +5,4%

EUR/GBP 0,8556 -0,1% 0,8563 0,8564 +1,8%

GBP/USD 1,2365 +0,3% 1,2330 1,2280 -8,6%

USD/JPY 130,36 -0,0% 130,36 131,19 +13,2%

USD/KRW 1.273,65 -0,1% 1.275,33 1.274,35 +7,1%

USD/CNY 6,6994 -0,5% 6,7308 6,7189 +5,4%

USD/CNH 6,7240 -0,5% 6,7565 6,7570 +5,8%

USD/HKD 7,8495 -0,0% 7,8498 7,8498 +0,7%

AUD/USD 0,6965 +0,2% 0,6949 0,7011 -4,1%

NZD/USD 0,6333 +0,2% 0,6323 0,6352 -7,2%

Bitcoin

BTC/USD 31.020,46 +0,5% 30.853,95 33.686,66 -32,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 101,76 103,09 -1,3% -1,33 +38,7%

Brent/ICE 104,58 105,94 -1,3% -1,36 +49,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.864,06 1.854,18 +0,5% +9,88 +1,9%

Silber (Spot) 22,07 21,81 +1,2% +0,26 -5,3%

Platin (Spot) 967,40 959,88 +0,8% +7,53 -0,3%

Kupfer-Future 4,18 4,19 -0,3% -0,01 -6,2%

