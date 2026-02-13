SK hynix Aktie

SK hynix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907210 / ISIN: KR7000660001

13.02.2026 08:38:41

MÄRKTE ASIEN/Verluste zum Ausklang überwiegend erfolgreicher Börsenwoche

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach kräftigen Verlusten der Wall Street am Donnerstag ist es am Freitag auch an den Börsen in Asien nach einer überwiegend sehr erfolgreichen Woche nach unten gegangen. In den USA hatten wieder Sorgen die Oberhand gewonnen, dass die Einführung von KI negative Nebenwirkungen auf die Geschäftsmodelle vieler Branchen haben könnte. Unter anderem standen Aktien von Finanzunternehmen unter Druck, weil befürchtet wurde, dass KI das Vermögensverwaltungsgeschäft stören könnte.

Der Fokus der Anleger sei zudem auf später am Tag anstehende Inflationsdaten aus den USA gerichtet gewesen. Sie könnten für neue Bewegung bei den zuletzt gedämpftem Zinssenkungserwartungen sorgen. In Tokio fiel der Nikkei-225 um 1,2 Prozent auf 56.942 Punkte. In der Wochenbilanz bedeutete das einen Anstieg um knapp 6 Prozent. In Schanghai ging es um 1,3 Prozent nach unten, in Hongkong (Späthandel) mit 1,9 Prozent noch stärker. In Sydney betrug das Minus 1,4 Prozent.

Die stark technologielastige Börse im südkoreanischen Seoul konnte sich zunächst der Abwärtstendenz entziehen und der Kospi lotete erneut Rekodhochs aus. Im Späthandel kamen die Kurse aber zurück und der Kospi ging 0,3 Prozent leichter aus dem Tag. Gegenüber dem Vorwochenschluss legte er Index 8,2 Prozent zu.

Das Schwergewicht Samsung Electronics stützte auf dem Rekordhoch der Aktie mit einem Plus von 1,5 Prozent, hatte zwischenzeitlich aber auch schon über 3 Prozent zugelegt. Die Halbleiteraktie SK Hynix rutschte dagegen zum Ende des Handels noch mit 0,9 Prozent ins Minus. Beide Unternehmen dürften aufgrund stark steigender Halbleiterpreise stärkere Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen, erwarteten die Analysten von Nomura. Sie haben das Kursziel für SK Hynix angehoben.

Samsung Electronics sind damit in dieser Woche um gut 14 Prozent gestiegen, beflügelt von Optimismus über die Geschäftsaussichten mit dem neuen HBM4-Hochleistungsarbeitsspeicher der nächsten Generation. SK Hynix brachten es auf ein Wochenplus von fast 5 Prozent.

In Sydney brachen Cochlear um rund 19 Prozent ein, nachdem der Hörimplantate-Hersteller mit seinem Gewinn für das erste Geschäftshalbjahr enttäuscht hatte. Abwärts ging es auch mit den Bankaktien, die an den beiden Vortagen stark gestiegen waren. Nach der Commonwealth Bank und ANZ meldete gleichwohl nun auch Westpax einen starken Gewinnanstieg für das erste Quartal. Im Zuge von Gewinnmitnahmen gaben Westpac dennoch um 1,2 Prozent nach und Commonwealth Bank um 1,4 Prozent. ANZ zogen dagegen um weitere 1,3 Prozent an.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.917,60 -1,4% +3,4% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 56.941,97 -1,2% +14,5% 07:00

Kospi (Seoul) 5.507,01 -0,3% +30,7% 07:30

Shanghai-Comp. 4.082,07 -1,3% +4,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.595,51 -1,6% +6,3% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:16 % YTD

EUR/USD 1,1850 -0,2 1,1872 1,1866 +1,1%

EUR/JPY 181,92 0,3 181,32 181,68 -1,3%

EUR/GBP 0,8717 0,0 0,8714 0,8713 -0,1%

GBP/USD 1,3594 -0,2 1,3621 1,3619 +1,2%

USD/JPY 153,53 0,5 152,71 153,11 -2,3%

USD/KRW 1.447,95 0,4 1.441,89 1.441,25 +0,3%

USD/CNY 6,9435 0,1 6,9346 6,9378 -1,2%

USD/CNH 6,9096 0,2 6,8982 6,9008 -1,0%

USD/HKD 7,8157 -0,0 7,8162 7,8178 +0,4%

AUD/USD 0,7050 -0,5 0,7087 0,7115 +6,8%

NZD/USD 0,6017 -0,3 0,6034 0,6052 +5,0%

BTC/USD 66.495,15 0,4 66.250,35 66.922,35 -23,7%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,66 62,65 +0,0% +0,01 +12,8%

Brent/ICE 67,54 67,52 +0,0% +0,02 +14,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.957,25 4.926,50 +0,6% +30,75 +17,7%

Silber 77,16 75,175 +2,6% +1,99 +18,3%

Platin 1.717,22 1.690,01 +1,6% +27,21 +3,0%

Kupfer 5,79 5,79 +0,0% +0,00 +4,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2026 02:39 ET (07:39 GMT)

Nachrichten zu Cochlear Ltd.

Analysen zu SK hynix Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

ANZ Group Holdings Limited Registered Shs 24,16 2,92% ANZ Group Holdings Limited Registered Shs
Cochlear Ltd. 122,96 -15,47% Cochlear Ltd.
Commonwealth Bank Australia Ltd. 104,04 -1,90% Commonwealth Bank Australia Ltd.
Samsung 178 600,00 6,44% Samsung
Samsung GDRS 2 620,00 3,56% Samsung GDRS
SK hynix Inc. 888 000,00 3,26% SK hynix Inc.
Westpac Banking Corp. 23,77 0,66% Westpac Banking Corp.

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

