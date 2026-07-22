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WKN DE: A1138D / ISIN: KYG875721634

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22.07.2026 09:19:40

MÄRKTE ASIEN/Vor Zahlen von US-Technologieriesen dominiert Vorsicht

DOW JONES--Zur Wochenmitte hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Die guten Vorgaben der Wall Street stützten nicht überall. Anleger dürften vor den Quartalsausweisen einiger großer US-Technologieunternehmen vorsichtig agiert haben, sagten Händler. Nach Börsenschluss in den USA werden am Mittwoch Tesla, IBM, Texas Instruments und die Google-Mutter Alphabet Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen.

Die jüngsten Entwicklungen im Iran-Krieg und der daraus resultierende Anstieg des Ölpreises dürften ebenfalls die Stimmung gedämpft haben. Die wechselseitigen Angriffe der USA und des Irans gehen weiter. Zudem haben die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen eine Seeblockade im Roten Meer angedroht.

In Seoul notierte der Kospi zum Handelsschluss noch 0,7 Prozent höher, nachdem der Index zwischenzeitlich um über 4 Prozent gestiegen war. Die Chip-Schwergewichte konnten ihre zunächst kräftigen Gewinne nicht halten: Samsung Electronics retteten ein Plus von 0,6 Prozent ins Ziel. SK Hynix fielen um 0,3 Prozent.

Am japanischen Aktienmarkt drehte der Nikkei-225-Index ins Minus und verlor 0,2 Prozent, der breiter gefasste Topix rückte um 0,5 Prozent vor. Auch hier bröckelten die Gewinne der Chipaktien im Verlauf. Tokyo Electron verloren 0,9 Prozent und Softbank Group 0,8 Prozent. Kioxia reduzierten ihr Plus von rund 10 auf 5,3 Prozent.

Die Börse in Shanghai schloss 0,1 Prozent im Plus. Der Hang-Seng in Hongkong gab im späten Handel um 1,2 Prozent nach. Anleger nahmen Gewinne bei Technologiewerten mit, die zuletzt gut gelaufen waren. So verbilligten sich Tencent um 6,8 und Netease um 7,4 Prozent. Daneben brachen Topsports um rund 30 Prozent ein, nachdem Nike die Vertriebspartnerschaft mit dem Unternehmen für das chinesische Festland beendet hatte.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.823,00 +0,3 +1,2 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.155,38 +0,5 +18,6 08:00

Kospi (Seoul) 6.797,70 +0,7 +61,3 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.846,36 -1,2 -3,2 10:00

Shanghai-Composite 3.867,03 +0,1 -2,6 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.554,43 +0,5 +19,5 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.308,57 -0,5 -27,2 10:00

KLCI (Malaysia) 1.710,42 -0,5 +1,8 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1411 +0,1 1,1397 1,1426 -2,9

EUR/JPY 186,12 +0,1 185,98 185,71 +1,2

EUR/GBP 0,8525 +0,1 0,8519 0,8496 -2,2

USD/JPY 163,07 -0,1 163,16 162,53 +4,1

USD/KRW 1.478,59 -0,2 1.481,42 1.474,45 +2,6

USD/CNY 6,7727 +0,1 6,7656 6,7649 -3,2

USD/CNH 6,7725 +0,1 6,7687 6,7656 -2,9

USD/HKD 7,8392 -0,0 7,8417 7,8418 +0,7

AUD/USD 0,6995 -0,0 0,6997 0,7019 +4,8

NZD/USD 0,5821 -0,0 0,5822 0,5859 +1,1

BTC/USD 65.881,42 -0,8 66.383,49 65.950,27 -24,9

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,66 +2,8 2,32 84,34

Brent/ICE 92,95 +2,1 1,94 91,01

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.113,04 +0,9 36,75 4.076,29

Silber 59,18 +0,7 0,39 58,79

Platin 1.649,22 +1,2 20,22 1.629,00

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2026 03:20 ET (07:20 GMT)

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Samsung 65,21 54,05% Samsung
Samsung GDRS 3 930,00 -0,25% Samsung GDRS
SoftBank Corp. 30,82 -0,50% SoftBank Corp.
Tencent Holdings Ltd 49,29 1,41% Tencent Holdings Ltd
Tencent Holdings Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh 48,60 0,83% Tencent Holdings Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Tokyo Electron Ltd. 346,55 -3,27% Tokyo Electron Ltd.
Topsports International Holdings Limited Registered Shs Unitary Reg S-144A 0,22 5,00% Topsports International Holdings Limited Registered Shs Unitary Reg S-144A

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