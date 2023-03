MÄRKTE ASIEN/Wenig Bewegung - Alibaba-Hausse in Hongkong

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Während sich an den meisten Börsen in Ostasien und auch in Australien am Mittwoch im Handelsverlauf wenig tut, sorgt in Hongkong eine Hausse der Alibaba-Aktie für Dynamik. Der HSI gewinnt 1,9 Prozent. In Tokio geht es immerhin um 0,6 Prozent nach oben auf 27.681 Punkte. Hier sorgt der Yen für etwas Unterstützung, der sich im Vergleich zur gleichen Vortageszeit auf 131,59 je Dollar etwas abgeschwächt hat.

In Seoul, Schanghai und auch in Sydney bewegen sich die Indizes dagegen kaum, nachdem es tags zuvor auch an der Wall Street sehr ruhig zugegangen war.

Für Kursfantasie bei Alibaba, sorgt, dass sich der chinesische E-Commerce-Gigant in sechs Sparten umstrukturieren will, die eigenständig Kapital beschaffen und an die Börse gehen können. Analysten begrüßen die Ankündigung und setzen darauf, dass die einzelnen Geschäftssegmente nach der Umstrukturierung höher bewertet werden. Im Ergebnis dürften die Geschäftsbereiche schneller auf Marktveränderungen reagieren können und die Entscheidungsfindung verbessern, was ein flexibleres und schlankeres Management ermögliche, so die Analysten von Jefferies.

Im Sog von Alibaba sind auch andere Technikschwergewichte gesucht. Meituan legen um 4,6 und Tencent um 2,1 Prozent zu. In Tokio werden Softbank (+5,5%) von der Höherbewertungsfantasie um Alibaba ergriffen.

In Schanghai legen BYD um 3,2 Prozent zu. Der Mischkonzern und Elektroautobauer hat gut ausgefallene Geschäftszahlen für 2022 präsentiert.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.046,10 +0,2% +0,1% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.697,00 +0,6% +5,3% 08:00

Kospi (Seoul) 2.432,04 -0,1% +8,7% 08:00

Schanghai-Comp. 3.243,94 -0,0% +5,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.162,65 +1,9% -1,1% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.257,98 +0,1% -0,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.415,26 +0,4% -6,6% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:35 % YTD

EUR/USD 1,0842 +0,0% 1,0842 1,0828 +1,3%

EUR/JPY 142,65 +0,5% 141,90 141,85 +1,6%

EUR/GBP 0,8791 +0,0% 0,8788 0,8785 -0,7%

GBP/USD 1,2334 -0,0% 1,2337 1,2325 +2,0%

USD/JPY 131,56 +0,5% 130,87 131,02 +0,3%

USD/KRW 1.298,87 +0,1% 1.296,99 1.297,72 +2,9%

USD/CNY 6,8866 +0,2% 6,8750 6,8859 -0,2%

USD/CNH 6,8859 +0,1% 6,8801 6,8855 -0,6%

USD/HKD 7,8494 -0,0% 7,8497 7,8499 +0,5%

AUD/USD 0,6702 -0,1% 0,6707 0,6690 -1,7%

NZD/USD 0,6266 +0,2% 0,6252 0,6237 -1,3%

Bitcoin

BTC/USD 27.546,42 +1,3% 27.191,41 27.045,97 +66,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,64 73,2 +0,6% +0,44 -8,5%

Brent/ICE 78,88 78,65 +0,3% +0,23 -7,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.968,52 1.973,91 -0,3% -5,39 +7,9%

Silber (Spot) 23,25 23,38 -0,5% -0,13 -3,0%

Platin (Spot) 964,08 968,00 -0,4% -3,93 -9,7%

Kupfer-Future 4,07 4,09 -0,5% -0,02 +6,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

