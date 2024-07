MÄRKTE ASIEN/Wenig Bewegung am Aktienmarkt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen und australischen Aktienmärkte zeigen sich am Montag in späten Geschäft wenig bewegt - in beide Richtungen. Die Gemengelage sei schwierig zu fassen, heißt es. In den USA hat der PCE-Deflator in Verbindung mit anderen Wirtschaftsdaten kaum neue Erkenntnisse in der Zinsenkungsdebatte gebracht. Er zeigte zwar wie erwartet in die richtige Richtung, andere Konjunkturdaten fielen aber besser als gedacht aus und bremsten somit die Zinssenkungshoffnungen wieder. Auch die Aktivität der chinesischen Industrie sendet zwiespältige Signale aus.

Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich ganz knapp innerhalb des Wachstum anzeigenden Bereichs. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie lag im Juni dagegen unverändert unterhalb der Expansionsschwelle. Die wirtschaftlichen Perspektiven Chinas blieben unsicher, heißt es. Dies verdeutlichen auch die weiter sinkenden Renditen chinesischer Staatsanleihen. Der Aktienmarkt setze weiter Hoffnungen auf staatliche Stützungsmaßnahmen.

In Tokio stagniert der Nikkei-225 bei 39.576 Punkten. Der Tankan-Bericht der japanischen Notenbank ist einen Tick besser als gedacht ausgefallen. Der Bericht über die wirtschaftliche Aktivität der japanischen Industrie blieb insgesamt aber eher mau. Die auffälligste Entwicklung sei der neuerliche Anstieg der Produktionspreise, urteilt Analyst Marcel Thieliant bei Capital Economics. Die andauernde Schwäche des Yen stelle den Haupttreiber für den Preisdruck. Insgesamt stehe der Tankan einer Erhöhung des Leitzinses auf der Notenbanksitzung Ende des Monats nicht im Wege.

Während in Hongkong wegen eines Feiertags nicht gehandelt wird, steigt der Schanghai-Composite nach anfänglichen Verlusten um 0,3 Prozent. Investoren setzten auf wirtschaftliche Stimuli, die von der KP auf ihrem Treffen im Juli beschlossen werden könnten, heißt es. Auch in Südkorea dreht der Markt ins Plus, der Kospi steigt um 0,1 Prozent. Anleger analysieren Handelsdaten, die zeigen, dass die Exporte im Juni aufgrund der starken Nachfrage nach Chips den neunten Monat in Folge gestiegen sind, obwohl das Wachstum im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres langsamer ausfiel.

In Australien gibt der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent nach. Investoren warteten auf das Sitzungsprotokoll der Notenbank in dieser Woche und die Wahlen in Großbritannien, die für Australien von besonderer Bedeutung sind. Trotz der Einschätzung der Reserve Bank of Australia in der vergangenen Woche, dass die Geldpolitik restriktiv sei, steigen die Hauspreise in Australien weiterhin stark an. Ein starkes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage treibe die Preise.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.735,20 -0,4% +1,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.587,53 +0,0% +18,3% 08:00

Kospi (Seoul) 2.801,14 +0,1% +5,5% 08:00

Schanghai-Comp. 2.976,64 +0,3% +0,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag

Straits-Times (Sing.) 3.337,90 +0,2% +2,9% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.594,95 +0,3% +9,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:21 % YTD

EUR/USD 1,0754 +0,1% 1,0740 1,0693 -2,6%

EUR/JPY 173,19 +0,3% 172,71 172,07 +11,3%

EUR/GBP 0,8497 +0,1% 0,8489 0,8461 -2,0%

GBP/USD 1,2656 +0,1% 1,2650 1,2638 -0,6%

USD/JPY 161,04 +0,1% 160,84 160,92 +14,3%

USD/KRW 1.380,83 -0,6% 1.380,83 1.379,35 +6,4%

USD/CNY 7,1267 -0,1% 7,1267 7,1280 +0,4%

USD/CNH 7,3029 +0,1% 7,2954 7,2985 +2,0%

USD/HKD 7,8110 +0,0% 7,8084 7,8079 +0,0%

AUD/USD 0,6665 -0,2% 0,6677 0,6630 -2,1%

NZD/USD 0,6098 +0,1% 0,6091 0,6063 -3,5%

Bitcoin

BTC/USD 63.194,80 +2,2% 61.858,31 61.415,90 +45,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,88 81,54 +0,4% +0,34 +14,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.323,73 2.326,65 -0,1% -2,92 +12,7%

Silber (Spot) 29,04 29,14 -0,4% -0,10 +22,1%

Platin (Spot) 991,58 998,28 -0,7% -6,70 -0,0%

Kupfer-Future 4,39 4,39 -0,1% -0,01 +11,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

