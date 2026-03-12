MÄRKTE ASIEN/Wieder steigende Ölpreise belasten Aktien

DOW JONES--Wieder steigende Ölpreise haben am Donnerstag die Börsen in Ostasien und Australien belastet. Angriffe auf mehrere Schiffe in der Straße von Hormus treiben den Preis für ein Barrel Brentöl aktuell um 5,9 Prozent auf 97,41 Dollar je Barrel nach oben. Zeitweise überwand er die Marke von 100 Dollar.

An der Börse in Tokio verlor der Nikkei-225-Index 1 Prozent. Mit dem breiter gefassten Topix ging es um 1,3 Prozent abwärts. Der Kospi in Seoul gab um 0,5 Prozent nach. In Shanghai fiel der Composite-Index um 0,1 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong notierte im späten Handel 0,9 Prozent im Minus. Der Dollar war derweil wieder als Fluchtwährung gesucht. Der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent.

Dass der Ölpreis nicht so drastisch anzog wie am Montag, als das Barrel zeitweise um 120 Dollar kostete, lag neben einem Gewöhnungseffekt daran, dass zahlreiche Länder strategische Ölreserven freigegeben haben. Die Internationale Energieagentur hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass ihre Mitglieder 400 Millionen Barrel freigeben würden - die bisher größte Menge in ihrer Geschichte. Allerdings dürfte das nicht reichen, um die praktisch vollständige Unterbrechung von Öltransporten durch die Straße von Hormus und die Förderunterbrechungen am Persischen Golf zu kompensieren.

Die aktuellen Verwerfungen an den weltweiten Ölmärkten seien beispiellos - sowohl was die Mengen angehe, die nicht transportiert werden könnten, als auch was den Mangel an Lagerkapazitäten betreffe, kommentierte Vivek Dhar von der Commonwealth Bank of Australia. Und es ist zu befürchten, dass die Blockade länger andauern wird. Goldman Sachs geht nun davon aus, dass es 21 Tage dauern wird, bis die Transporte durch die Meerenge wieder aufgenommen werden können. Bislang hatten die Analysten mit zehn Tagen gerechnet.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.629,00 -1,3 -1,0 06:00

Topix 500 (Tokio) 2.846,77 -1,3 7,0 07:00

Kospi (Seoul) 5.583,25 -0,5 32,5 07:30

Hang-Seng (Hongk.) 25.668,89 -0,9 0,2 09:00

Shanghai-Comp. 4.129,73 -0,1 4,1 08:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1548 -0,2 1,1566 1,1645 -1,7

EUR/JPY 183,46 -0,2 183,85 183,97 -0,3

EUR/GBP 0,8629 +0,1 0,8624 0,8656 -1,0

USD/JPY 158,86 -0,1 158,94 157,98 1,4

USD/KRW 1.481,00 +0,2 1.477,76 1.467,10 2,8

USD/CNY 6,8757 +0,2 6,8655 6,8657 -1,7

USD/CNH 6,8763 +0,0 6,8755 6,8652 -1,4

USD/HKD 7,8253 0,0 7,8251 7,8279 0,6

AUD/USD 0,7125 -0,4 0,7151 0,7177 6,8

NZD/USD 0,5904 -0,1 0,5911 0,5943 2,6

BTC/USD 69.450,52 -1,7 70.646,59 69.918,80 -20,8

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,52 +4,9 4,27 87,25

Brent/ICE 97,41 +5,9 5,43 91,98

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.167,49 -0,2 -7,96 5.175,45

Silber 85,94 +0,2 0,15 85,79

Platin 2.171,27 +0,1 2,26 2.169,01

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 03:23 ET (07:23 GMT)