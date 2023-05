MÄRKTE ASIEN/Wirtschaftsdaten trüben Stimmung an chinesischen Börsen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Während der Aktienmarkt in Japan Aufschläge verzeichnet hat, gaben die chinesischen Börsen nach neuen Wirtschaftsdaten nach.

An der Börse in Tokio legte der Nikkei-Index um 0,7 Prozent zu. Bei den Anlegern hätten sich die Sorgen über eine straffere Geldpolitik der Notenbanken und niedrigere Gewinne der Unternehmen nach der Berichtssaison etwas gelegt, hieß es aus dem Markt. Die Aktie von T&D Holdings stieg um 5,1 Prozent, nachdem das Versicherungsunternehmen ein Aktienrückkaufprogramm und die Ergebnisse für das Geschäftsjahr bekannt gegeben hat. Dentsu büßten dagegen nach Zahlenvorlage 8,3 Prozent ein. Der Nettogewinn des Unternehmens ist im ersten Quartal um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken.

In Hongkong gab der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,3 Prozent nach und büßte damit leichte Aufschläge im Verlauf wieder ein. Auf dem chinesischen Festland verlor der Schanghai-Composite 0,6 Prozent, nachdem Wirtschaftsdaten zwar eine Belebung im April aufgezeigt hatten, jedoch die Daten hinter den Erwartungen von Ökonomen zurückgeblieben waren

So sind die Einzelhandelsumsätze, ein Schlüsselindikator für den chinesischen Konsum, im April um 18,4 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten jedoch mit einem Anstieg um 20,5 Prozent gerechnet. Auf Monatsbasis stiegen die Einzelhandelsumsätze im April gegenüber März um 0,49 Prozent. Die Industrieproduktion stieg im April um 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, prognostiziert worden war jedoch ein Anstieg um 11,0 Prozent. Auch Chinas Hausverkäufe haben sich im April im Vorjahresvergleich beschleunigt. Im Zeitraum Januar bis April stieg der Wert der Hausverkäufe um 11,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nach einem Anstieg von 7,1 Prozent im ersten Quartal.

In Südkorea schloss der Kospi nahezu unverändert. Die Anleger hätten sich aufgrund der andauernden Verhandlungen über die Schuldenobergrenze in den USA zurückgehalten, hieß es. Die Aktie des Chipherstellers SK Hynix kletterte um 4,6 Prozent und folgte damit dem Anstieg der Halbleiteraktien in den USA, nachdem bekannt geworden war, dass Kioxia Holdings und Western Digital, der weltweit zweit- und der viertgrößte Hersteller von Flash-Speicherchips, ihre Fusionsgespräche beschleunigen wollen.

An der Börse in Sydney ging es für den S&P/ASX-200 um 0,4 Prozent nach unten, nachdem das Protokoll der Sitzung der Reserve Bank of Australia (RBA) vom 2. Mai gezeigt hatte, dass die Notenbanker weiterhin eine falkenhafte Haltung zur Bekämpfung der Inflation einnehmen. Weitere Zinserhöhungen könnten nicht ausgeschlossen werden und der Weg zu einer sanften Landung der Wirtschaft sei sehr schmal, heißt es in dem Protokoll. Die RBA hatte die Leitzinsen auf der Sitzung zum elften Mal angehoben und damit viele Finanzmarktteilnehmer überrascht.

===

Index (BÖrse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.234,70 -0,4% +2,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.842,99 +0,7% +13,5% 08:00

Kospi (Seoul) 2.480,24 +0,0% +10,9% 08:00

Schanghai-Comp. 3.290,99 -0,6% +6,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.920,83 -0,3% +0,9% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.212,70 -0,1% -1,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.423,93 +0,5% -5,2% 11:00

BSE (Mumbai) 62.166,03 -0,3% +2,2% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:37 % YTD

EUR/USD 1,0880 +0,0% 1,0875 1,0875 +1,6%

EUR/JPY 147,80 -0,1% 148,00 147,84 +5,3%

EUR/GBP 0,8706 +0,3% 0,8680 0,8710 -1,6%

GBP/USD 1,2497 -0,3% 1,2528 1,2483 +3,3%

USD/JPY 135,82 -0,2% 136,09 135,96 +3,6%

USD/KRW 1.337,94 +0,2% 1.335,19 1.336,18 +6,0%

USD/CNY 6,9665 +0,2% 6,9525 6,9512 +1,0%

USD/CNH 6,9774 +0,2% 6,9604 6,9604 +0,7%

USD/HKD 7,8390 +0,0% 7,8386 7,8396 +0,4%

AUD/USD 0,6680 -0,3% 0,6699 0,6688 -2,0%

NZD/USD 0,6243 +0,0% 0,6241 0,6224 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 27.193,02 -0,7% 27.373,72 27.453,80 +63,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,01 71,11 -0,1% -0,10 -11,5%

Brent/ICE 75,17 75,23 -0,1% -0,06 -10,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 32,75 32,31 +1,3% +0,44 -58,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.007,69 2.020,95 -0,7% -13,26 +10,1%

Silber (Spot) 23,77 24,15 -1,6% -0,38 -0,8%

Platin (Spot) 1.063,88 1.069,50 -0,5% -5,63 -0,4%

Kupfer-Future 3,71 3,75 -1,2% -0,04 -2,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

