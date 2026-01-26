Alibaba Aktie

WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027

26.01.2026 09:01:40

MÄRKTE ASIEN/Yen-Anstieg drückt Nikkei-Index

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten ist es am Montag überwiegend nach unten gegangen. Vor allem der Nikkei-225 in Tokio und der Kospi in Seoul litten unter Gewinnmitnahmen und gaben deutlicher nach. An den chinesischen Börsen tendierten die Indizes knapp behauptet. Die Stimmung blieb gedrückt, laut Marktteilnehmern wegen der geopolitischen Risiken und der US-Handelspolitik. Die US-Regierung hat nun Kanada mit einem Zoll von 100 Prozent gedroht, falls das Land wie beabsichtigt ein Handelsabkommen mit China schließt. Auch die US-Index-Futures gaben angesichts der allgemeinen Verunsicherung nach. Die Märkte der Stunde blieben die Edelmetalle: Die Feinunze Gold kletterte erstmals über die Marke von 5.000 Dollar auf 5.093 Dollar, und die Feinunze Silber legte um knapp 5 Prozent zu auf 108,27 Dollar. In Sydney fand wegen eines Feiertages kein Handel statt.

Daneben warteten die Märkte auf die Zinsenstscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Von ihr werden zwar überwiegend unveränderte Geldmarktsätze erwartet, der Blick richtet sich aber auf Aussagen zur künftigen Geldpolitik. Und schließlich könnte der Fortgang der Berichtssaison die Stimmung weiter beeinflussen.

In Japan gab der Nikkei-225 um 1,8 Prozent auf 52.885 Punkte nach. Der Yen zeigte sich erholt, er zog an auf 153,94 Yen je Dollar. Der frühere japanische Premierminister Yoshihiko Noda hält die Erfolgsaussichten für Yen-Interventionen allerdings für begrenzt. Die Regierung müsse den Staatshaushalt in Ordnung bringen, um die Yen-Schwäche zu beenden, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Unter Druck standen mit der Yen-Erholung vor allem exportorientierte Titel.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong zeigte sich im späten Handel weniug verändert. Trotzdem dürfte der Aktienmarkt in Hongkong sein starkes Momentum auch im Jahr 2026 beibehalten, so die Analysten von HSBC. Der Markt habe seit 2017 "seine beste Rally erlebt", und dies dürfte sich 2026 angesichts der sich verbessernden Gewinne fortsetzen, so die Analysten. "Da nun starke Anker fest verankert sind, fühlen wir uns zuversichtlicher", meinten sie. Ein neuer Aspekt sei der sich erholende Immobilienmarkt, wobei die Immobilienpreise im Jahr 2025 um 5 Prozent gestiegen seien, stellten die HSBC-Analysten fest. Zudem hätten sich die Konsumausgaben in den vergangenen drei Monaten ebenfalls erholt. "Ein sich allmählich stabilisierender Wohnimmobilienmarkt, der das Verbrauchervertrauen wiederherstellt und die Konsumausgaben ankurbelt - das ist ein Rezept, das das Gewinnwachstum unterstützt", so HSBC.

Ein potenzieller Börsengang von Alibabas T-Head könnte erheblichen Wert für das Chip-Geschäft des Technologie-Konzerns freisetzen, so die Analysten von Nomura nach Medienberichten über die Pläne für eine Börsennotierung. T-Head sei neben Kunlunxin von Baidu und Cambricon Technologies einer der führenden chinesischen Chip-Entwickler, merkten die Analysten an. Nomura schätzt die kombinierte Bewertung des Cloud-Geschäfts von Baidu und Kunlunxin auf 63 Milliarden US-Dollar, was dem 9,4-fachen des kombinierten geschätzten Umsatzes für 2027 entspreche. Die Analysten meinen, AliCloud, zu der auch T-Head gehört, sollte mindestens das gleiche Multiple wie das Pendant von Baidu verdienen. Nomura belässt die Einstufung für Alibaba auf "Buy" und erhöht das Kursziel für die ADRs von 193,00 auf 237,00 US-Dollar. Die Aktie schloss zuletzt bei 173,23 US-Dollar. In Hongkong fielen Alibaba um 1,9 Prozent. Baidu reduzierten sich um 3,2 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) FEIERTAG

Nikkei-225 (Tokio) 52.885,25 -1,8% +7,0% 07:00

Kospi (Seoul) 4.949,59 -0,8% +17,5% 07:30

Shanghai-Comp. 4.132,61 -0,1% +4,2% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.746,82 -0,0% +4,3% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 08:26 % YTD

EUR/USD 1,1846 -0,4 1,1889 1,1737 +0,7%

EUR/JPY 182,35 -0,8 183,77 186,81 0%

EUR/GBP 0,8677 -0,2 0,8692 0,8700 -0,6%

GBP/USD 1,3652 -0,2 1,3678 1,3490 +1,1%

USD/JPY 153,94 -0,4 154,57 159,17 -0,7%

USD/KRW 1.441,14 -0,4 1.446,36 1.469,35 +0,4%

USD/CNY 6,9855 -0,1 6,9953 6,9942 -0,4%

USD/CNH 6,9555 0,1 6,9478 6,9600 -0,4%

USD/HKD 7,7959 -0,0 7,7967 7,7982 +0,5%

AUD/USD 0,6914 -0,2 0,6927 0,6846 +3,4%

NZD/USD 0,5958 -0,1 0,5961 0,5905 +2,3%

BTC/USD 87.810,60 1,6 86.450,10 89.539,70 +0,8%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,36 61,07 +0,5% +0,29 +6,6%

Brent/ICE 66,17 65,88 +0,4% +0,29 +8,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.092,52 4.984,53 +2,2% +107,99 +15,4%

Silber 108,27 103,2815 +4,8% +4,99 +44,9%

Platin 2.424,11 2.342,60 +3,5% +81,51 +34,3%

Kupfer 5,93 5,95 -0,2% -0,01 +3,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2026 03:01 ET (08:01 GMT)

Aktien in diesem Artikel

Alibaba 143,20 -2,32% Alibaba
Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs 17,86 -2,44% Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs
Baidu.com Inc. 134,20 -1,61% Baidu.com Inc.

Indizes in diesem Artikel

NIKKEI 225 52 885,25 -1,79%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX starten verhalten -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich mit Verlusten. An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

