MÄRKTE Asien/Zins- und Rezessionssorgen belasten Aktien

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten sind Aktien an den asiatischen Börsen nicht gefragt. Die meisten Handelsplätze weisen am Mittwoch im späten Geschäft Abschläge auf. Sollten die nach Börsenschluss in Asien anstehenden Verbraucherpreisdaten der US-Notenbank Handlungsspielraum für eine forschere Gangart bei künftigen Zinserhöhungen einräumen, ginge dies auch zulasten asiatischer Aktienmärkte, heißt es im Handel. Die klar über Erwartung gestiegenen Lohnstückkosten in den USA lieferten bereits ein mögliches Indiz, dass die Verbraucherpreise auch höher als erwartet ausfallen könnten.

Auch in Australien gewinnt die Diskussion über Zinserhöhungen wieder an Fahrt. Leitzinsen oberhalb von 3 Prozent, wie es sie zuletzt 2013 gegeben hatte, sind nach den Worten von Matt Comyn, CEO bei CBA, keineswegs außerhalb des Denkbaren. Zu trüben Stimmung am Aktienmarkt gesellen sich zudem immer deutlichere Signale für eine konjunkturelle Eintrübung in China. Denn die Ratingagentur Fitch hat die BIP-Prognose für die wichtige Sonderwirtschaftszone Hongkong gesenkt und rechnet nun für 2022 mit einem lokalen BIP-Rückgang um 0,5 Prozent, nachdem man zuvor noch an ein Wachstum von 1,0 Prozent geglaubt hatte. Wenig verwunderlich stellt Hongkong die schwächste Börse, der HSI stürzt um über 2 Prozent ab.

Der Rechnergigant Lenovo hat das Ergebnis nur aufgrund einer Rekordmarge um 11 Prozent gesteigert. Der Umsatz stagnierte aber im Großen und Ganzen, der Kurs verliert 1 Prozent. In China sind sowohl die Erzeugerpreise als auch die Verbraucherpreise für Juli nicht ganz so deutlich gestiegen wie befürchtet. Händler sehen auch in diesen Daten Hinweise einer wirtschaftlichen Abkühlung. Auch im chinesischen Kernland geben die Aktienkurse derweil nach, wenngleich nicht mit der Dynamik wie in Hongkong. Der Schanghai-Composite zeigt sich etwas leichter - auch belastet von erneut gestiegenen Covid-19-Fällen.

In Tokio büßt der Nikkei-225 mit 0,7 Prozent auch etwas deutlicher ein. Elektronikwerte belasten den Markt wegen des unsicheren Ausblicks. Terumo geben 3,1 Prozent nach, nachdem das Ergebnis in der ersten Periode um 20 Prozent auf Jahressicht eingebrochen ist. Auch Trend Micro (-3%) verbuchte einen deutlichen Ergebnisrückgang. Dagegen steigen Idemitsu Kosan um 2,6 Prozent, gestützt von einem optimistischen Ausblick.

In ähnlicher Größenordnung wie in Tokio geht es auch in Seoul talwärts, der Kospi wird von der Schwäche der Sektoren Elektronik, Internet und Biotechnologie gedrückt. Der schwache Ausblick des US-Konzerns Micron Technology belastet den Halbleitersektor, Samsung Electronics büßen 2,2 Prozent ein - der Halbleiterwert SK Hynix verliert 3,1 Prozent. In Singapur steigt der FTSE Straits Times Index nach der Feiertagspause des Vortages.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.013,10 -0,2% -5,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.783,67 -0,8% -1,9% 08:00

Kospi (Seoul) 2.484,20 -0,8% -16,6% 08:00

Schanghai-Comp. 3.235,38 -0,4% -11,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.588,83 -2,1% -14,3% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.288,08 +0,5% +4,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.492,36 -0,4% -4,6% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:17 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0216 +0,0% 1,0213 1,0201 -10,2%

EUR/JPY 137,88 -0,1% 138,02 137,60 +5,4%

EUR/GBP 0,8454 -0,1% 0,8459 0,8449 +0,6%

GBP/USD 1,2084 +0,1% 1,2076 1,2073 -10,7%

USD/JPY 134,96 -0,1% 135,10 134,90 +17,3%

USD/KRW 1.309,80 +0,2% 1.307,28 1.306,83 +10,2%

USD/CNY 6,7569 +0,1% 6,7527 6,7555 +6,3%

USD/CNH 6,7613 +0,1% 6,7554 6,7616 +6,4%

USD/HKD 7,8496 -0,0% 7,8498 7,8497 +0,7%

AUD/USD 0,6957 -0,1% 0,6965 0,6973 -4,2%

NZD/USD 0,6291 +0,1% 0,6288 0,6276 -7,9%

Bitcoin

BTC/USD 22.978,81 -0,9% 23.194,87 23.895,30 -50,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 90,14 90,50 -0,4% -0,36 +26,0%

Brent/ICE 96,01 96,31 -0,3% -0,30 +28,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.790,26 1.794,22 -0,2% -3,96 -2,2%

Silber (Spot) 20,44 20,53 -0,5% -0,09 -12,3%

Platin (Spot) 931,50 937,12 -0,6% -5,62 -4,0%

Kupfer-Future 3,57 3,59 -0,6% -0,02 -19,5%

YTD zu Vortagsschluss

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2022 00:58 ET (04:58 GMT)