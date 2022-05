MÄRKTE ASIEN/Zurückhaltung vor Fed-Sitzung - HSI im Minus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zur Wochenmitte uneinheitlich. Während der Aktienmarkt in Hongkong deutlichere Abschläge verzeichnet, notieren die anderen Börsen wenig verändert. Die Anleger halten sich im Vorfeld der geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank zurück. Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen in einem großen Schritt um 50 Basispunkte anhebt.

Von der Wall Street kamen leicht positive Impulse. Doch auch hier hatten die Anleger mit Blick auf die Fed-Sitzung wenig Kaufbereitschaft gezeigt. Hinzu kommt, dass in Festlandchina feiertagsbedingt der Handel pausiert und in Japan die Börse erst am Freitag wieder öffnet.

Hang-Seng von Techwerten belastet

In Hongkong gibt der Hang-Seng-Index (HSI) 1,3 Prozent nach. Belastet wird der Index von Technologiewerten. Die Aktie des Online-Unternehmens Meituan gibt 5,9 Prozent nach, Alibaba verlieren 4,1 Prozent und JD.com 4,2 Prozent. Der Aktienkurs des Index-Schwergewichts Tencent reduziert sich um 3,2 Prozent.

HSBC rücken 1,9 Prozent vor. Die Bank hat angekündigt, vor Ende August Aktien im Wert von bis zu 1 Milliarde US-Dollar zurückzukaufen. Yum China gewinnen nach Vorlage von Quartalsergebnissen 1,2 Prozent.

In Südkorea gibt der Kospi 0,1 Prozent nach. Die Papiere des Internetkonzerns Kakao gaben anfänglich höhere Gewinne wieder ab und notieren nun 0,3 Prozent im Plus. Die Geschäftszahlen für das erste Quartal haben die Erwartungen übertroffen. Korea Electric Power gewinnen 4,7 Prozent. Es wird erwartet, dass der Energieversorger seine Stromtarife aufgrund der gestiegenen Preise für Öl und Gas anheben wird. Korea Gas gewinnen 5,5 Prozent.

Nordkorea hat indessen nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut ein "nicht identifiziertes Projektil" abgefeuert. Der jüngste Abschuss erfolgte nur wenige Tage vor dem Amtsantritt des neuen südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol, der eine härtere Gangart gegenüber dem Norden angekündigt hat.

An der Börse in Sydney liegt der S&P/ASX ebenfalls um 0,1 Prozent zurück. ANZ rücken nach Vorlage von Geschäftszahlen für das Halbjahrum 0,7 Prozent vor. Der Finanz-Konzern hat den Nettogewinn deutlich gesteigert.

Wenig Bewegung zeigt sich auch am Aktienmarkt in Singapur.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.310,50 -0,1% -1,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG

Kospi (Seoul) 2.676,50 -0,1% -10,1% 08:00

Schanghai-Comp. FEIERTAG

Hang-Seng (Hongk.) 20.820,32 -1,3% -9,9% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.354,16 -0,1% +7,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di,9:10 % YTD

EUR/USD 1,0517 -0,1% 1,0525 1,0505 -7,5%

EUR/JPY 136,87 -0,1% 136,95 136,85 +4,6%

EUR/GBP 0,8423 +0,0% 0,8420 0,8390 +0,2%

GBP/USD 1,2486 -0,1% 1,2498 1,2523 -7,7%

USD/JPY 130,14 +0,0% 130,13 130,28 +13,1%

USD/KRW 1.263,35 +0,2% 1.260,95 1.267,81 +6,3%

USD/CNY 6,6085 0% 6,6085 6,6085 +4,0%

USD/CNH 6,6426 -0,1% 6,6465 6,6840 +4,5%

USD/HKD 7,8486 +0,0% 7,8475 7,8478 +0,7%

AUD/USD 0,7112 +0,2% 0,7097 0,7094 -2,1%

NZD/USD 0,6436 0% 0,6436 0,6423 -5,7%

Bitcoin

BTC/USD 37.954,56 +0,4% 37.789,46 38.477,77 -17,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 103,56 102,41 +1,1% 1,15 +41,2%

Brent/ICE 106,00 104,97 +1,0% 1,03 +41,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.863,49 1.868,04 -0,2% -4,55 +1,9%

Silber (Spot) 22,56 22,57 -0,1% -0,01 -3,2%

Platin (Spot) 970,65 966,50 +0,4% +4,15 +0,0%

Kupfer-Future 4,29 4,27 +0,4% +0,02 -3,7%

===

