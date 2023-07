MÄRKTE ASIEN/Zurückhaltung vor Fed - Sydney nach Inflationsdaten fester

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit dem näherrückenden Zinsentscheid der US-Notenbank halten sich die Anleger an den ostasiatischen Börsen am Mittwoch meist zurück. An den chinesischen Handelsplätzen kommt es nach dem kräftigen Anstieg vom Dienstag zu kleineren Gewinnmitnahmen. Deutlich nach oben geht es hingegen in Sydney, nachdem die australischen Verbraucherpreise im zweiten Quartal weniger stark gestiegen sind als angenommen.

Die US-Notenbank wird das Ergebnis ihrer Zinssitzung am späten Mittwoch bekanntgeben, wenn die Börsen in Asien längst geschlossen sind. Es wird weithin erwartet, dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte anheben wird. Allerdings herrscht Unsicherheit darüber, ob damit der Zinsgipfel erreicht ist oder die Fed weitere Zinserhöhungen in Aussicht stellen wird.

In Schanghai sinkt der Composite-Index um 0,3 Prozent. An der Börse in Hongkong gibt der Hang-Seng-Index um 0,8 Prozent nach. Am Vortag hatte die Ankündigung weiterer Wirtschaftsstimuli den chinesischen Börsen Auftrieb gegeben.

Mehr oder weniger auf der Stelle tritt der japanische Aktienmarkt. Der Nikkei-225-Index tendiert kaum verändert. Außer auf den Fed-Entscheid warten die japanischen Anleger auf Geschäftszahlen heimischer Unternehmen. Unter anderem wird der Autohersteller Nissan (-0,7%) Quartalszahlen vorlegen.

In Seoul gibt der Kospi um 1,2 Prozent nach. Unter den Einzelwerten verlieren SK Hynix nach Zahlenvorlage 1,5 Prozent. Der Chiphersteller hat das dritte Quartal in Folge mit Verlust abgeschlossen. Das belastet auch die Aktien anderer Branchenvertreter. In Südkorea geht es mit Samsung Electronics um 2,4 Prozent nach unten. Advantest verlieren in Tokio 1,2 Prozent und Taiwan Semiconductor Manufacturing in Taipeh 0,4 Prozent.

Am australischen Aktienmarkt rückt der S&P/ASX-200 um 0,9 Prozent vor. Anleger hoffen, dass der unerwartet geringe Preisauftrieb die australische Notenbank zu einer längeren Zinserhöhungspause veranlasst.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.406,50 +0,9% +5,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.686,71 +0,0% +25,3% 08:00

Kospi (Seoul) 2.604,12 -1,2% +16,4% 08:00

Schanghai-Comp. 3.220,23 -0,3% +4,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.280,21 -0,8% -5,7% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.312,86 +0,8% +0,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.443,56 +0,5% -4,7% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:05 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1052 -0,0% 1,1057 1,1075 +3,3%

EUR/JPY 155,92 +0,1% 155,84 156,76 +11,1%

EUR/GBP 0,8573 +0,0% 0,8570 0,8619 -3,1%

GBP/USD 1,2891 -0,1% 1,2902 1,2849 +6,6%

USD/JPY 141,07 +0,1% 140,94 141,52 +7,6%

USD/KRW 1.277,53 +0,1% 1.276,45 1.275,73 +1,2%

USD/CNY 7,1560 +0,3% 7,1364 7,1456 +3,7%

USD/CNH 7,1583 +0,3% 7,1368 7,1445 +3,3%

USD/HKD 7,8084 -0,0% 7,8120 7,8133 -0,0%

AUD/USD 0,6766 -0,4% 0,6790 0,6769 -0,7%

NZD/USD 0,6218 -0,1% 0,6224 0,6211 -2,1%

Bitcoin

BTC/USD 29.203,65 -0,1% 29.224,00 29.156,87 +75,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,30 79,63 -0,4% -0,33 +0,6%

Brent/ICE 83,33 83,64 -0,4% -0,31 +0,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.963,40 1.964,46 -0,1% -1,06 +7,7%

Silber (Spot) 24,62 24,73 -0,4% -0,11 +2,7%

Platin (Spot) 969,98 969,50 +0,0% +0,48 -9,2%

Kupfer-Future 3,90 3,91 -0,3% -0,01 +2,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

