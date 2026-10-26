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26.10.2026 06:45:39

MÄRKTE ASIEN/Zurückhaltung vor Zahlenflut und Notenbankentscheidungen

DOW JONES--Zum Start in die neue Woche bewegen sich die Kursausschläge an den Börsen und Ostasien meist in engen Grenzen. Beobachter sprechen von Zurückhaltung vor einer Flut von Unternehmenszahlen und den Zinsentscheidungen der US-Notenbank, der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan (BoJ), aber auch der Bank of New Zealand im Wochenverlauf. Von der US Federal Reserve und der BoJ werden keine Zinsänderungen erwartet. Vor allem im Begleitkommentar der Fed dürften Anleger aber sehr genau auf etwaige Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs achten, heißt es unter Verweis auf den deutlich gestiegenen Ölpreis und das Inflationsrisiko.

Aktuell gibt der Ölpreis zwar nach, übergeordnet stützt jedoch weiter die Möglichkeit einer weiteren Eskalation des Nahostkonflikts. Der Iran warnte, dass neue Angriffe der israelischen und US-Streitkräfte groß angelegte Gegenschläge zur Folge hätten. Potenzielle Ziele seien Flughäfen, Ölpipelines und andere wirtschaftsrelevante Infrastruktur in der Golfregion, berichtete das Wall Street Journal schon am Freitag.

In Tokio sinkt der Nikkei-225-Index um 0,1 Prozent. Der breiter gefasste Topix rückt dagegen um 0,4 Prozent vor. In Seoul fällt der Kospi um 0,7 Prozent. An der Börse in Shanghai notiert der Composite-Index 0,2 Prozent höher, während in Hongkong der Hang-Seng-Index um 0,7 Prozent zulegt.

Unter den Einzelwerten fallen in Hongkong Minimax um 8,3 Prozent und Z.ai um 1,8 Prozent. Händler verweise darauf, dass Moonshot am Freitag das Upgrade zum KI-Modell Kimi K3.1 Pro vorgestellt hat.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.809,90 +0,2 +1,1 07:00

Topix 500 (Tokio) 3.112,15 +0,4 +17,0 08:00

Kospi (Seoul) 5.509,54 -0,7 +30,7 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.250,64 +0,7 -9,3 10:00

Shanghai-Composite 3.698,01 +0,2 -6,8 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.397,13 -0,5 +16,2 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.384,97 -1,0 -37,7 10:00

KLCI (Malaysia) 1.602,05 -0,6 -4,6 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:12 % YTD

EUR/USD 1,1218 +0,1 1,1202 1,1205 -4,5

EUR/JPY 176,21 +0,3 175,70 176,03 -4,2

EUR/GBP 0,8386 +0,1 0,8375 0,8373 -3,8

USD/JPY 157,07 +0,1 156,86 157,10 +0,3

USD/KRW 1.321,81 -0,1 1.323,60 1.326,10 -8,2

USD/CNY 6,6688 -0,0 6,6702 6,6722 -4,6

USD/CNH 6,6688 0,0 6,6690 6,6724 -4,4

USD/HKD 7,8437 +0,0 7,8416 7,8411 +0,8

AUD/USD 0,7028 -0,1 0,7033 0,7022 +5,3

NZD/USD 0,5698 -0,0 0,5699 0,5690 -1,0

BTC/USD 80.094,33 -0,4 80.415,80 81.730,20 -8,7

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 101,19 -2,0 -2,08 103,27

Brent/ICE 114,85 -1,6 -1,87 116,72

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.012,20 +0,4 16,68 3.995,52

Silber 54,22 +0,6 0,33 53,89

Platin 1.549,50 -0,1 -1,33 1.550,83

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2026 01:46 ET (05:46 GMT)

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