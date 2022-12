MÄRKTE EUROPA/Abwarten vor US-Verbraucherpreisen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag mit leichten Aufschlägen in den Handel gestartet. Gute Vorgaben von der Wall Street geben zunächst die Richtung vor. Die Risikobereitschaft der US-Anleger stieg mit der Hoffnung, dass die Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt weiter auf dem Rückzug ist. Auslöser waren die von der Fed New York beobachteten Inflationserwartungen. Diese sanken auf 5,2 Prozent. Den entscheidenden Impuls werden allerdings die US-Verbraucherpreise am Nachmittag liefern, bei denen ebenfalls ein Rückgang erwartet wird. Am Vormittag steht zudem der ZEW-Index für Dezember auf der Agenda. Der DAX legt um 0,1 Prozent auf 14.321 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,2 Prozent auf 3.929 Punkte. Der Euro notiert mit 1,0549 Dollar wenig verändert. Die Anleihen starten am Morgen zunächst etwas leichter in den Tag.

US-Verbraucherpreise im Fokus

Ganz im Fokus des Marktes steht mit den US-Verbraucherpreisen (CPI) für November das erste Großereignis der Woche. Nachdem bereits die US-Erzeugerpreise den fünften Rückgang in Folge aufgewiesen hatten, wird von ihnen dasselbe erwartet. Für die Börsen wäre dies eine Indikation, dass die Inflation ihren Zenit überschritten hat - und die US-Notenbank am Mittwoch entsprechend weniger aggressiv vorgehen dürfte.

Erwartet wird ein Anstieg des CPI von 7,3 Prozent zum Vorjahr. Bei der noch wichtigeren Kernrate ohne die Preise von Energie und Nahrung wird mit 6,1 Prozent Plus gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Sollten diese Werte allerdings überboten werden, wäre ein Abverkauf an den Börsen die Folge, heißt es im Handel.

Die Inflation in Deutschland hat sich derweil erstmals seit Juli abgeschwächt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, sank beim harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) die Jahresrate auf 11,3 (Vormonat: 11,6) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 29. November.

ZEW sollte Sorge um tiefe Rezession mildern

Neben der Inflation steht auch die Konjunktur im Fokus. Beim ZEW-Index für Dezember wird allgemein mit einer deutlichen Verbesserung der Konjunkturerwartungen gerechnet, auch die Lageeinschätzung sollte besser ausfallen. Alles in allem dürfte die ZEW-Indikation für das in der nächsten Woche anstehende ifo-Geschäftsklima freundlich sein und die Sorgen vor einer tiefen Rezession gemildert werden.

Dennoch bleibt für die Marktstrategen der Helaba die Situation herausfordernd, eine per saldo sinkende Wirtschaftsleistung sei wahrscheinlich und die jüngste Kältewelle habe nochmals vor gezeigt, dass die Risiken erheblich seien. Vor diesem Hintergrund geht die Helaba davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag zwar die Zinsen erhöhen wird, der Schritt mit 50 Basispunkten aber kleiner ausfällt als zuletzt erwartet.

Fraport-Verkehrszahlen zeigen schwache Konjunktur

Unternehmensseitig ist die Nachrichtenlage erneut dünn. Für die Fraport-Aktie geht es nach den Verkehrszahlen für November um 1,2 Prozent nach oben. Die Nach-Corona-Erholung zeigt weiter einen kräftigen Anstieg der Passagierzahlen. Zudem falle auch die Belebung bei Geschäftsreisen auf. Negativ sei allerdings das fallende Cargo-Aufkommen, das 14,5 Prozent unter dem Vorjahr lag. "Das ist mehr als Konjunkturindikator zu interpretieren und spiegelt die rezessiven Tendenzen in der Wirtschaft", sagt ein Händler. Für die Aktien von Wacker Chemie geht es um 4,4 Prozent nach oben, nachdem die Analysten der UBS den Wert auf "Buy" hochgestuft haben sollen.

Gute Nachrichten für alle cloud-orientierten Unternehmen und ihre Bewertungen sehen Händler dank Trimble und Oracle. Bei Oracle sei vor allem das deutlich stärkere Wachstum im Cloud-Bereich eine Überraschung. Im Quartal schoss die Nachfrage nach Cloud-Produkten nach oben.

Dazu komme der Kauf der deutschen Logistik-Platform Transporeon für rund 1,9 Milliarden Euro durch Trimble aus den USA. "Transporeon zeigt, wie stark auch die Anwendungen über den Cloud-Bereich wachsen können", sagt ein Händler. Auch von ihnen werde ein Jahreswachstum von 25 Prozent erwartet - entsprechend hoch seien die Bewertungen. Der Sektor der europäischen Technologiewerte steigt um 0,6 Prozent. SAP zeigen sich wenig verändert.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.929,48 +0,2% 7,66 -8,6%

Stoxx-50 3.763,65 +0,1% 3,12 -1,4%

DAX 14.320,63 +0,1% 14,00 -9,9%

MDAX 25.502,70 +0,1% 15,65 -27,4%

TecDAX 3.048,84 -0,1% -4,08 -22,2%

SDAX 12.173,33 -0,2% -19,52 -25,8%

FTSE 7.450,71 +0,1% 4,74 +0,8%

CAC 6.650,45 -0,0% -0,10 -7,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,97 +0,04 +2,15

US-Zehnjahresrendite 3,60 -0,01 +2,09

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:14 Mo, 17:31h % YTD

EUR/USD 1,0549 +0,1% 1,0558 1,0530 -7,2%

EUR/JPY 145,16 +0,1% 145,34 144,76 +10,9%

EUR/CHF 0,9863 -0,0% 0,9871 1,0680 -4,9%

EUR/GBP 0,8601 +0,1% 0,8589 0,8585 +2,4%

USD/JPY 137,60 +0,1% 137,65 137,52 +19,5%

GBP/USD 1,2264 -0,0% 1,2293 1,2261 -9,4%

USD/CNH (Offshore) 6,9847 -0,1% 6,9835 6,9929 +9,9%

Bitcoin

BTC/USD 17.175,15 +0,1% 17.214,65 17.005,42 -62,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,43 73,17 +1,7% +1,26 +7,4%

Brent/ICE 79,01 77,99 +1,3% +1,02 +9,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 136,21 136,59 -0,3% -0,38 +106,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.786,32 1.781,23 +0,3% +5,10 -2,4%

Silber (Spot) 23,38 23,50 -0,5% -0,12 +0,3%

Platin (Spot) 1.007,80 1.001,00 +0,7% +6,80 +3,8%

Kupfer-Future 3,83 3,80 +0,7% +0,03 -13,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

