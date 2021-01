MÄRKTE EUROPA/Achterbahnfahrt der Börsen endet im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine regelrechte Berg- und Talfahrt haben die europäischen Aktienindizes am Donnerstag hinter sich. Zunächst ging es dabei deutlich nach unten. Im Tagestief notierte der DAX bei 13.311 Zählern. Doch dann kamen Käufer an den Markt. Anlass zu leichtem Optimismus lieferten zu diesem Zeitpunkt das Geschäftsklima in der Eurozone und andere Indikatoren. Das Klima lag im Januar bei minus 0,27 nach minus 0,41 im Vormonat und zeigt damit eine leichte Erholung. "Nach dem schwachen Ifo hatte man eher mit einem erneuten Absturz gerechnet", sagt ein Händler. Auch die Wirtschaftsstimmung war etwas besser. Mit einer freundlichen Eröffnung an der Wall Street ging es noch etwas nach oben.

Der DAX schloss 0,3 Prozent fester bei 13.666 Punkten, im Euro-Stoxx-50 ging es um 0,6 Prozent auf 3.557 Punkte nach oben. Nachdem die Indizes der europäischen Aktienmärkte die vergangenen Wochen in einer Seitwärtsbewegung festgesteckt haben, ist nun die Volatilität zurückgekehrt. Der Euro wird indessen kaum verändert an der Marke von 1,2120 Dollar gehandelt.

Kurskapriolen auch in Europa

Wer momentan die internationale Wirtschaftspresse liest, kommt an dem Thema Gamestop nicht vorbei. Vereinfacht wird hier in den sozialen Medien oder Trading-Plattformen ein Hype um bestimmte Aktien entfacht, die dann von vielen, häufig Privatanlegern, gekauft werden. Wenn nun andere Marktteilnehmer die Aktie leerverkauft haben, müssen diese Aktien in die steigenden Kurse kaufen. Hier kann es dann zu irrationalen Kursbewegungen kommen, wie gestern beim zeitweiligen Plus in der Evotec-Aktie von 40 Prozent gesehen.

Heute war die Kursbewegung in der Aktie von Nokia auffällig. Im Hoch notierte der Wert bei 4,95 Euro, am Ende schloss er 13 Prozent tiefer bei 3,81 Euro. Die Aktie verlor rund 23 Prozent innerhalb der letzten Handelsstunden. Das Unternehmen sah sich bereits am Vorabend in der Pflicht, etwas zur Aktienkursentwicklung zu sagen. So etwas gibt es an der Börse selten.

Für die Aktie von CD Project ging es dagegen um 15,6 Prozent nach oben. Hier "beflügelte" eine Kurznachricht des Visionärs und Milliardärs Elon Musk. Kaum twitterte er, dass die Asthetik bei dem Videospiel Cyberpunk unglaublich gut und das Design top sei, flog die Aktie des Spieleentwicklers bei guten Umsätzen.

Für die Aktie der Lufthansa ging es um 6,3 Prozent nach oben. Hier beflügelten die Zahlen des US-Wettbewerbers American Airlines. Täglich verbrannte American Airlines zwar 30 Millionen Dollar, allerdings waren es im April 2020 noch 100 Millionen gewesen. Zum Ausblick auf das laufende Jahr zeigte sich der US-Wettbewerber vorsichtig optimistisch und erwartet ein Jahr im Zeichen der Erholung. Die Aktie von IAG, der Mutter von British Airways, legte in London um 4,7 Prozent zu, der Sektor der europäischen Reise- und Freizeitwerte gewann 1,4 Prozent.

Commerzbank will sich profitabel schrumpfen

"Es wurde bereits mit Stellenstreichungen gerechnet, allerdings fallen diese nun doch deutlich höher aus als erwartet", so ein Aktienhändler. Am 11. Februar habe die Bank ihren Kapitalmarkttag, im Vorfeld wurde mit einer solchen Ankündigung gerechnet. Mit dem "cost cut", der in der aktuellen Corona-Krise sicherlich umsetzbar sei, wolle die Bank mittelfristig zurück zur Profitabilität. Von der einst stolzen Bank blieben jetzt nur noch 450 Filialen übrig, 10.000 Mitarbeiter müssen gehen. Reflexartig ging es für die Aktie um 6,2 Prozent nach oben.

SAP gaben vor der Erstnotiz der Tochter Qualtrics in den USA um 1,2 Prozent nach. Als "massiv überzeichnet" hat CEO Christian Klein das Angebot in einem Interview mit dem US-Sender CNBC bezeichnet.

Für Diageo ging es um 3,1 Prozent nach oben. Die Halbjahreszahlen stießen auf ein sehr positives Echo. Das organische EBIT-Wachstum ist mit minus 3,4 Prozent viel besser ausgefallen als befürchtet. Im Konsens wurde ein Minus von 10,6 Prozent erwartet. Barclays hatte einen Rückgang von 7,6 Prozent erwartet. Die Zahlen stellen eine gute Indikation für Pernod Ricard dar - für die Aktie gingt es in Paris im Windschatten um 3,2 Prozent nach oben.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 3.557,04 +20,66 +0,6% +0,1%

Stoxx-50 3.151,22 -6,54 -0,2% +1,4%

Stoxx-600 403,39 +0,41 +0,1% +1,1%

XETRA-DAX 13.665,93 +45,47 +0,3% -0,4%

FTSE-100 London 6.526,86 -40,51 -0,6% +1,7%

CAC-40 Paris 5.510,52 +50,90 +0,9% -0,7%

AEX Amsterdam 649,00 +1,09 +0,2% +3,9%

ATHEX-20 Athen 1.793,37 +29,37 +1,7% -7,3%

BEL-20 Bruessel 3.666,06 +20,76 +0,6% +1,2%

BUX Budapest 43.552,04 +474,80 +1,1% +3,4%

OMXH-25 Helsinki 4.751,61 -98,60 -2,0% +3,6%

ISE NAT. 30 Istanbul 1.601,87 +26,65 +1,7% -2,1%

OMXC-20 Kopenhagen 1.450,37 +10,04 +0,7% -1,0%

PSI 20 Lissabon 4.785,16 +70,40 +1,5% -0,9%

IBEX-35 Madrid 7.932,50 +79,80 +1,0% -1,8%

FTSE-MIB Mailand 21.916,50 +253,77 +1,2% -2,6%

RTS Moskau 1.384,64 -8,38 -0,6% -0,2%

OBX Oslo 863,68 +2,71 +0,3% +0,6%

PX Prag 1.027,89 -7,89 -0,8% +0,1%

OMXS-30 Stockholm 1.971,40 -4,79 -0,2% +5,2%

WIG-20 Warschau 1.987,83 +58,62 +3,0% +0,2%

ATX Wien 2.908,54 -1,42 -0,0% +4,7%

SMI Zuerich 10.849,82 -54,42 -0,5% +1,4%

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:22 Mi, 17:09 % YTD

EUR/USD 1,2123 +0,12% 1,2088 1,2092 -0,7%

EUR/JPY 126,43 +0,32% 126,11 125,88 +0,3%

EUR/CHF 1,0773 +0,12% 1,0755 1,0754 -0,3%

EUR/GBP 0,8833 -0,12% 0,8854 0,8827 -1,1%

USD/JPY 104,29 +0,20% 104,33 104,11 +1,0%

GBP/USD 1,3724 +0,22% 1,3652 1,3698 +0,4%

USD/CNH (Offshore) 6,4754 -0,31% 6,5031 6,4944 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 32.329,00 +5,59% 31.334,00 30.596,00 +11,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,42 52,85 -0,8% -0,43 +7,8%

Brent/ICE 55,55 55,81 -0,5% -0,26 +7,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.841,24 1.844,90 -0,2% -3,66 -3,0%

Silber (Spot) 25,90 25,28 +2,5% +0,63 -1,9%

Platin (Spot) 1.067,40 1.071,55 -0,4% -4,15 -0,3%

Kupfer-Future 3,57 3,56 +0,4% +0,01 +1,5%

