FRIEDRICH VORWERK Aktie

FRIEDRICH VORWERK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.07.2026 10:01:39

MÄRKTE EUROPA/Aktien behauptet - Ölpreisanstieg sorgt für Zurückhaltung

DOW JONES--Die weiter steigenden Ölpreise sorgen am Mittwoch im frühen Handel für Zurückhaltung an den europäischen Aktienmärkten. Brent-Öl verteuert sich um über 3 Prozent auf 94,47 Dollar, das ist das höchste Niveau seit Anfang Juni. Auslöser ist, dass nach der Sperrung der Straße von Hormus nun auch im Roten Meer Blockaden drohen, und zwar durch die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen in Jemen.

Der DAX gibt um 0,1 Prozent nach auf 25.000 Punkten, während der Euro-Stoxx-50 um 0,4 Prozent zurückkommt. Dass der DAX etwas besser abschneidet, ist guten Geschäftszahlen der DAX-Unternehmen Airbus und Gea zu verdanken. Zugleich werden Halbleiteraktien nach dem Anstieg am Vortag nun wieder verkauft, was den Euro-Stoxx-50 bremst. Am Anleihemarkt geht es mit den Renditen nach oben, weil die Ölpreise eine höhere Inflation zur Folge haben dürften. Damit stünden die Zeichen eher auf höhere Leitzinsen, so Marktteilnehmer. Der Euro zeigt sich nach seinem kleinen Rückgang am Vortag wenig verändert bei gut 1,14 Dollar.

Insgesamt geht der Markt mit der jüngsten Eskalation im Nahen Osten aber entspannt um, zumindest noch. QC-Marktstratege Thomas Altmann warnt, dass eine Blockade saudi-arabischer Ölexporte über das Rote Meer in die Ölpreise noch nicht eingegangen sei. Die Angst, den fahrenden Zug zu verpassen, treibe die Anleger um. Weiter überwiege die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Eskalation und eine Rückkehr an den Verhandlungstisch, sagt er. Je länger die Eskalation anhalte, desto weniger dürften die Aktienmärkte allerdings darum herumkommen, den gefährlichen Mix aus steigenden Energie- und steigenden Finanzierungskosten einzupreisen.

Airbus hat sich neue Mittelfristziele gesetzt und strebt in den kommenden drei Jahren eine deutliche Steigerung des operativen Gewinns an. Zudem will der Flugzeugbauer die Ausschüttungen an die Aktionäre erhöhen, unter anderem über ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 5 Milliarden Euro, was laut Analysten besonders gut ankommt. Der Kurs steigt um 6,8 Prozent deutlich über die 200er Marke. Im Sog gewinnen die Aktien der Triebwerksbauer MTU und Rolls-Royce um 2,4 bzw. 1,0 Prozent aufwärts.

Für Gea geht es um 5,3 Prozent nach oben. Der Anlagenbauer hat seine Jahresprognose nach starker operativer Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal angehoben. Sowohl die Vorjahreszahlen als auch die Erwartungen der Analysten wurden übertroffen. Unter anderem stieg der Auftragseingang um 14,2 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro.

Das SDAX-Unternehmen Friedrich Vorwerk hat nach überproportionalen Steigerungen beim operativen Gewinn im ersten Halbjahr den Gewinnausblick für das Gesamtjahr angehoben. Die Aktie des Anbieters von Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoff steigt um 7,2 Prozent.

Das Chemieunternehmen Akzo Nobel hat für das zweite Quartal einen höheren Nettogewinn gemeldet. Die Preisgestaltung habe sich zwar verbessert, aber die Entwicklung des Absatzvolumens und die steigenden Erwartungen an die Fusion mit Axalta müssten geklärt werden, kommentieren die Bernstein-Analysten. Die Aktie liegt nach Anfangsgewinnen knapp im Minus. Der Nettogewinn der spanischen Banco Santander ist im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal gesunken. Er lag aber immer noch im Rahmen der Erwartung von Analysten. Die Aktie gibt um 1,0 Prozent nach.

Randstad steigen um 6,1 Prozent, nachdem der Personaldienstleister im zweiten Quartal mit dem Umsatzwachstum überzeugte. Im Fahrwasser legen Adesso um 4 Prozent zu,

Für Druck auf Aktien von Generikaherstellen sorgt die Nachricht, dass die USA ab August 2028 einen Zoll von 100 Prozent auf Generika erheben wollen. Dies schrieb zumindest Präsident Trump am in den sozialen Medien. Er will den Arzneimittelherstellern aber Zeit geben, ihre Anlagen in die USA zu verlagern, bevor er die Abgaben verhängt. In Zürich geben Sandoz um über 3 Prozent nach. Lonza um 2,5 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.273,69 -0,2 -11,94 6.285,63 8,3

Stoxx-50 5.410,78 +0,0 2,26 5.408,52 10,0

DAX 25.067,18 +0,2 55,83 25.011,35 2,3

MDAX 31.776,61 -0,1 -36,26 27.039,42 3,8

TecDAX 3.760,27 -0,5 -16,91 3.091,28 3,8

SDAX 18.348,49 -0,1 -13,35 13.062,07 6,8

FTSE 10.605,24 +0,2 19,33 10.585,91 6,8

CAC 8.389,87 +0,3 26,73 8.363,14 2,9

SMI 14.300,94 +0,0 2,68 14.298,26 7,8

ATX 6.510,80 -0,0 -0,44 6.511,24 22,2

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:09

EUR/USD 1,1409 +0,1 0,0012 1,1397 1,1409

EUR/JPY 185,88 -0,1 -0,1000 185,98 185,9700

EUR/CHF 0,9264 +0,0 0,0003 0,9261 0,9263

EUR/GBP 0,8524 +0,1 0,0005 0,8519 0,8530

USD/JPY 162,92 -0,2 -0,2400 163,16 162,9900

GBP/USD 1,3382 +0,1 0,0011 1,3371 1,3370

USD/CNY 6,7738 +0,1 0,0082 6,7656 6,7656

USD/CNH 6,774 +0,1 0,0053 6,7687 6,7672

AUS/USD 0,6996 -0,0 -0,0001 0,6997 0,7006

Bitcoin/USD 65.813,38 -0,9 -570,11 66.383,49 66.636,24

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 87,70 +4,0 3,36 84,34

Brent/ICE 94,47 +3,8 3,46 91,01

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.109,30 +0,8 33,01 4.076,29

Silber 59,08 +0,5 0,30 58,79

Platin 1.645,28 +1,0 16,28 1.629,00

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: Thomas.Leppert@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2026 04:01 ET (08:01 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK

mehr Nachrichten

Analysen zu FRIEDRICH VORWERK

mehr Analysen
22.07.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
20.07.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
13.05.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 23,88 1,27% Adecco SA
Airbus SE 204,65 -1,21% Airbus SE
Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh 51,00 -0,97% Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
Akzo Nobel N.V. 56,90 -1,86% Akzo Nobel N.V.
Akzo Nobel NV (spons. ADRs) 18,70 -2,09% Akzo Nobel NV (spons. ADRs)
Banco Santander Central Hispano, SAShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh 11,70 -2,50% Banco Santander Central Hispano, SAShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
FRIEDRICH VORWERK 71,80 -3,49% FRIEDRICH VORWERK
GEA 63,10 1,04% GEA
Lonza AG (N) 583,60 0,97% Lonza AG (N)
MTU Aero Engines AG 338,30 -0,56% MTU Aero Engines AG
Randstad Holding N.V. 36,59 0,72% Randstad Holding N.V.
Rolls-Royce Plc 16,11 -2,02% Rolls-Royce Plc
Rolls-Royce Holdings Plc (spons. ADRs) 16,10 -2,42% Rolls-Royce Holdings Plc (spons. ADRs)
Sandoz 69,30 0,67% Sandoz
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 11,70 -2,71% Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen