MÄRKTE EUROPA/Aktien starten freundlich - Spannung vor Nvidia-Zahlen

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Verhalten freundlich eröffnen die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch. Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 18.765 Punkte, "damit tastet er sich weiter an das Allzeithoch von Mitte Mai heran", so ein Händler. Die Zahlen von Nvidia am Abend könnten der Trigger sein, der darüber entscheide, ob der DAX nach der gut dreimonatigen Konsolidierung seine Rekordjagd wiederaufnehme oder in der Konsolidierung stecken bleibe. Auch der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,3 Prozent, er steht bei 4.914 Punkten.

Vom Umfeld und von den Vorlagen kommen zunächst keine stärkeren Impulse. Nach den großen US-Indizes bewegten sich auch die asiatischen in engen Grenzen seitwärts. Auch die Währungen und die Anleihen bewegen sich am Morgen nur wenig. Und die Ölpreise haben sich nach den kräftigen Schwankungen der vergangenen Tage ebenfalls beruhigt.

Bei Nvidia setzen Marktteilnehmer offensichtlich auf gute Zahlen, der Kurs legte am Dienstag in New York 1,5 Prozent zu. Analysten erwarten, dass das KI-Flaggschiff den Umsatz im vergangenen Quartal auf 28,7 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt hat, verglichen mit dem gleichen Vorjahreszeitraum. Der Gewinn soll sich auf 15,1 Milliarden Dollar etwa verzweieinhalbfacht haben. Daneben wartet der Markt auf Neuigkeiten zur neuen Blackwell-Modellreihe. Eine weitere Verschiebung könnte negativ aufstoßen, denn von ihr hängen künftige Investitionen in Datenzentren ab. "Der Zwischenbericht wird auch darüber entscheiden, ob die KI-Hausse in der Breite weitergeht", so ein Marktteilnehmer.

Aroundtown erhöht Ausblick - Wandler setzt LEG unter Druck

Aroundtown notieren 0,9 Prozent höher. Der Immobilienkonzern hat den Ausblick erhöht und sieht den Betriebsgewinn nun bei 290 bis 320 statt bei 280 bis 310 Millionen. "Auch wenn das nicht viel ist: der Turnaround ist da", so ein Marktteilnehmer. Zudem sei die ganze Branche derzeit "in" mit den bevorstehenden Zinssenkungen. Unter Druck stehen allerdings LEG Immobilien: Der Kurs fällt um 3 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Wandelanleihe über 500 Millionen Euro begeben hat.

Im SDAX steigen Flatexdegiro um 2,8 Prozent auf 13,40 Euro. Das Fintech-Unternehmen hat Oliver Behrens, langjähriger CEO von Morgan Stanley Europe, zum neuen Vorstandschef ernannt.

Sowohl bei den Branchenindizes als auch bei vielen Einzeltiteln sind die Ausschläge gering. Im DAX setzen Munich Re die Hausse fort, sie steigen um 1 Prozent auf das neue Allzeithoch von 486,20 Euro. Neue Rekorde markieren auch Deutsche Börse: Mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 199,80 Euro stehen sie nur noch knapp unter der Marke von 200 Euro.

Im MDAX gewinnen Delivery Hero 1,1 Prozent auf 24,09 Euro, nachdem Morgan Stanley die Empfehlung Übergewichten mit einem Kursziel von 32 Euro bekräftigt hat. In Paris steigen Arcelormittal mit einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 1 Prozent.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.913,67 +0,3% 14,89 +8,7%

Stoxx-50 4.508,08 +0,2% 9,21 +10,1%

DAX 18.764,87 +0,4% 83,06 +12,0%

MDAX 25.254,66 -0,1% -26,56 -6,9%

TecDAX 3.360,70 +0,4% 12,28 +0,7%

SDAX 13.922,41 +0,0% 5,77 -0,3%

FTSE 8.345,60 +0,0% 0,14 +7,9%

CAC 7.585,46 +0,3% 19,68 +0,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,26 -0,03 -0,31

US-Zehnjahresrendite 3,82 -0,01 -0,06

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:50 Uhr Di, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1156 -0,2% 1,1166 1,1163 +1,0%

EUR/JPY 161,06 +0,0% 161,72 161,12 +3,5%

EUR/CHF 0,9405 -0,1% 0,9466 0,9420 +1,4%

EUR/GBP 0,8425 -0,1% 0,8463 0,8438 -2,9%

USD/JPY 144,38 +0,3% 144,84 144,32 +2,5%

GBP/USD 1,3241 -0,1% 1,3194 1,3231 +4,1%

USD/CNH (Offshore) 7,1314 +0,1% 7,1243 7,1284 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 59.032,60 -2,3% 63.182,35 61.786,45 +35,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,46 75,53 -0,1% -0,07 +6,3%

Brent/ICE 79,61 79,55 +0,1% +0,06 +5,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,365 38,73 +1,6% +0,64 +19,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.509,22 2.524,85 -0,6% -15,63 +21,7%

Silber (Spot) 29,52 29,93 -1,4% -0,41 +24,2%

Platin (Spot) 947,23 958,50 -1,2% -11,28 -4,5%

Kupfer-Future 4,18 4,24 -1,3% -0,05 +6,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

