MÄRKTE EUROPA/Allzeithochs im Blick - Commerzbank sehr fest

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit steigenden Kursen präsentieren sich Europas Aktienmärkte am Donnerstag im Eröffnungsgeschäft. "Die Allzeithochs rücken nun auch an den kontinentaleuropäischen Börsen in den Blick", so ein Marktteilnehmer. Nachdem der FTSE-100 in London bereits in den vergangenen Tagen neue Rekorde markiert hatte, stehen nun die Leitindizes in Paris und in Mailand nur noch knapp unter ihren Höchstständen. Auch die Stimmung für den DAX ist weiterhin gut: Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 15.598 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht ebenfalls um 0,6 Prozent auf 4.308 Punkte an.

Kurstreiber ist weiter eine deutlich bessere Berichtssaison als erwartet. Gleichzeitig werden die bisher bremsenden Rezessionssorgen komplett ausgepreist: "Der extrem starke US-Einzelhandel gestern war die dritte Kennzahl nach Arbeitsmarkt und Kerninflation, die eine starke US-Wirtschaft zeigt", sagt ein Händler. Dem stehen allerdings auch höhere Leitzinserwartungen Richtung Notenbanken gegenüber. Mit Interesse werde daher auf die US-Erzeugerpreise und die Baubeginne am Nachmittag geblickt. In Deutschland könnte die zunehmende Streikbereitschaft der Gewerkschaften mit den hohen Tarifforderungen die Inflationserwartungen verfestigen.

Airbus mit starkem Cashflow fest

Größter DAX-Gewinner sind nach ihren Zahlen Airbus mit einem Plus von 3,2 Prozent. In ersten Einschätzungen heißt es, vor allem der freie Cashflow habe deutlich über Erwartung gelegen. Die Margenstärke im vierten Quartal überrasche positiv, der Gewinnanstieg lag daher deutlich über dem Umsatzplus. "Die Aktie hatte fast zwei Jahre lang seitwärts konsolidiert wegen Corona", sagt ein Händler. Daher sollte der laufende Ausbruch aus dieser Spanne mit Schwung weitergehen und die Rekordhochs aus 2019 ins Visier nehmen.

Adidas erholen sich um 2,2 Prozent und Continental um 1,4 Prozent. Im MDAX steigen Commerzbank nach weiteren guten Zahlen um 7,5 Prozent. "Das Plus kommt nicht direkt von den Zahlen, sondern vom Abwarten einiger Anleger", sagt ein Händler. Denn viele Investoren hätten die Aktien noch nicht nach ihrer künftigen DAX-Mitgliedschaft gewichtet und zunächst aus Sicherheitsgründen die Zahlenvorlage abgewartet. Die Höhergewichtung der Bank im Portfolio werde nun erst nachvollzogen.

Standard Chartered überrascht mit guter Profitabilität

Gut werden auch die Zahlen von Standard Chartered angenommen, der Kurs steigt um 2,9 Prozent. Die britische Bank habe stärker von dem verbesserten Zinsumfeld profitiert als erwartet. Entsprechend sei sie profitabler gewesen als erhofft, erhöht daher ihren Renditeausblick und kann sogar einen Aktienrückkauf über 1 Milliarde Dollar starten. "Es geht also auch ohne angebliche Übernahmespekulationen", sagt ein Händler mit Blick auf die Gerüchte von vor einer Woche.

Nestle hat laut Analysten solide Zahlen veröffentlicht, der Kurs fällt aber um 0,6 Prozent. Bei Schneider Electric liegen dagegen sowohl der Nettogewinn als auch der operative Gewinn auf EBITA-Basis unter den Erwartungen der Analysten, trotzdem steigt der Kurs um 0,2 Prozent, denn der Ausblick liegt über den Erwartungen. Auch Air Liquide liegen mit einem Plus von 0,9 Prozent freundlich im Markt. Auch der Ausblick des Linde-Konkurrenten sei positiv, da operative Marge und Nettogewinn weiter gesteigert werden sollen. Pernod Ricard gewinnen nach ihren Zahlen 4,2 Prozent, auch der Hersteller von Aperitiv-Getränken hat die Erwartungen geschlagen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.307,16 +0,6% 27,12 +13,5%

Stoxx-50 3.961,66 +0,3% 13,69 +8,5%

DAX 15.597,81 +0,6% 91,47 +12,0%

MDAX 28.972,43 +1,1% 321,40 +15,4%

TecDAX 3.306,17 +0,5% 16,48 +13,2%

SDAX 13.577,08 +0,4% 56,77 +13,9%

FTSE 8.026,34 +0,4% 28,51 +7,3%

CAC 7.361,32 +0,8% 60,46 +13,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,46 -0,01 -0,11

US-Zehnjahresrendite 3,78 -0,02 -0,10

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:15 Mi, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0716 +0,3% 1,0701 1,0682 +0,1%

EUR/JPY 143,30 +0,1% 143,32 143,38 +2,1%

EUR/CHF 0,9882 +0,1% 0,9872 0,9878 -0,2%

EUR/GBP 0,8882 -0,0% 0,8889 0,8887 +0,4%

USD/JPY 133,72 -0,2% 133,93 134,20 +2,0%

GBP/USD 1,2063 +0,3% 1,2037 1,2018 -0,3%

USD/CNH (Offshore) 6,8609 -0,0% 6,8672 6,8587 -1,0%

Bitcoin

BTC/USD 24.634,63 +1,9% 24.618,91 22.861,62 +48,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,30 78,59 +0,9% +0,71 -1,4%

Brent/ICE 86,08 85,38 +0,8% +0,70 +0,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 53,93 54,72 -1,4% -0,79 -27,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.842,87 1.834,10 +0,5% +8,77 +1,0%

Silber (Spot) 21,73 21,68 +0,2% +0,05 -9,3%

Platin (Spot) 921,25 918,00 +0,4% +3,25 -13,7%

Kupfer-Future 4,06 4,01 +1,1% +0,05 +6,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

