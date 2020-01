MÄRKTE EUROPA/Angst vor neuem Krieg im Nahen Osten drückt

FRANKFURT (Dow Jones)--Wegen der Angst vor einer Eskalation im Mittleren Osten mussten die europäischen Börsen am Freitag kräftige Verluste hinnehmen. Auslöser war die Ermordung des Chefs der iranischen Al-Kuds-Brigaden, General Kassem Soleimani, sowie von Vizechef Abu Mahdi al-Muhandis durch einen US-Raketenangriff. Der Iran hat bereits mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht. Präsidentschaftskandidat Joe Biden warf US-Präsident Donald Trump vor, damit Dynamit in ein Pulverfass zu werfen.

Der DAX gab 1,2 Prozent auf 13.219 Punkte nach - im Tief stand der Index bei 13.121. Für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,5 Prozent auf 3.773 nach unten. Im Blick stand der Ölpreis, der zeitweise rund 4 Prozent anzog. Sollte der Iran etwa die Straße von Hormus abriegeln, dürfte dies den Ölpreis weiter nach oben treiben, was zu einer Gefahr für die Weltwirtschaft werden könnte. Der Goldpreis legte kräftig zu, auch flüchteten die Anleger in die "sicheren" Anleihemärkte.

Angst vor neuem Krieg

"Dies ist eine aggressive Machtdemonstration und eine regelrechte Provokation, die einen weiteren Krieg im Nahen Osten auslösen könnte", hieß von Stephen Innes, Marktstratege von Axi-Trader. "Die entscheidende Frage ist jetzt, wie weit beide Seiten zu gehen bereit sind", so Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC-Partners. Dieser Konflikt habe das Potenzial, politisch und wirtschaftlich extreme Turbulenzen auszulösen.

Wichtige Wirtschaftsdaten traten in den Hintergrund. In der Schweiz fielen die Einkaufsmanager-Indizes etwas besser aus, in Frankreich stieg die Inflation stärker. In Deutschland fielen die Verbraucherpreise im Dezember leicht höher als erwartet aus, ein schwächerer US-ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe wurde nur am Rande wahrgenommen. Am Abend legt die US-Notenbank ihr Sitzungsprotokoll vor.

Die Aktien der Fluglinien wurden abverkauft. Der europäische Sub-Index Travel & Leisure verlor 1,6. Die Kombination aus steigendem Ölpreis und einer möglichen militärischen Eskalation im Nahen Osten bekam dem Sektor nicht gut. Lufthansa fielen 6,5 Prozent, Air France-KLM gaben um 7,9 Prozent nach, IAG 1,7 Prozent, Easyjet 3,4 Prozent und Ryanair fielen um 0,9 Prozent. Die Aktie des Reiseanbieters TUI gab 1,5 Prozent nach.

Rüstungsaktien waren dagegen gesucht aus Sorge vor einer militärischen Ausweitung des Konflikts. So stiegen Leonardo 1 Prozent, BAE Systems 1,2 Prozent oder Thales 1,3 Prozent. Mit dem anziehenden Ölpreis führte der Öl - und Gassektor in Europa mit Aufschlägen von 1,1 Prozent die Gewinnerliste an.

Nestle fest dank Aktienrückkaufprogramm

In Deutschland fielen Grenke um 4,4 Prozent. Hier wurde negativ gewertet, dass sich das Neugeschäft nicht mehr so stark entwickelt wie erhofft. Vom Ölpreisanstieg und der Furcht vor negativen wirtschaftlichen Folgen belastet gaben auch die Autowerte mit Daimler (minus 1,8 Prozent), VW (minus 2,1 Prozent) und BMW (minus 1,2 Prozent) nach.

Nestle zeigten sich in der Schweiz fest dank des Aktienrückkaufprogramms des Konzerns. Nachdem die Börse in der Schweiz am Vortag wegen des Berchtoldstags geschlossen hatte, startete das Programm am Freitag. Der Lebensmittelkonzern wird erneut Aktien für 20 Milliarden Franken in den kommenden drei Jahren bis Ende 2022 zurückkaufen. Dies entspricht über 6,4 Prozent der Marktkapitalisierung. Nestle stiegen an der Schweizer Börse um 1,5 Prozent.

.===

. Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn

Europa Euro-Stoxx-50 3.773,37 -19,87 -0,5% +0,8%

. Stoxx-50 3.428,95 -1,63 -0,0% +0,8%

. Stoxx-600 418,33 -1,39 -0,3% +0,6%

Frankfurt XETRA-DAX 13.219,14 -166,79 -1,2% -0,2%

London FTSE-100 London 7.622,40 +18,10 +0,2% +0,8%

Paris CAC-40 Paris 6.044,16 +2,67 +0,0% +1,1%

Amsterdam AEX Amsterdam 611,06 -1,80 -0,3% +1,1%

Athen ATHEX-20 Athen 2.298,65 -23,51 -1,0% +0,0%

Brüssel BEL-20 Bruessel 3.994,61 -21,31 -0,5% +1,0%

Budapest BUX Budapest 46.141,22 -89,00 -0,2% +0,1%

Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.265,47 -19,56 -0,5% +1,0%

Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 138.025,27 -2656,22 -1,9% -0,6%

Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 1.121,66 -14,62 -1,3% -1,2%

Lissabon PSI 20 Lissabon 5.265,77 -23,64 -0,4% +0,5%

Madrid IBEX-35 Madrid 9.646,60 -44,60 -0,5% +1,0%

Mailand FTSE-MIB Mailand 23.702,35 -133,91 -0,6% +1,4%

Moskau RTS Moskau 1.564,18 +15,26 +1,0% +1,0%

Oslo OBX Oslo 853,47 +1,90 +0,2% +1,2%

Prag PX Prag 1.121,44 -2,47 -0,2% +0,5%

Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.785,23 -23,39 -1,3% +0,8%

Warschau WIG-20 Warschau 2.173,97 -26,13 -1,2% +1,1%

Wien ATX Wien 3.217,07 -12,30 -0,4% +1,3%

Zürich SMI Zuerich 10.699,82 +82,88 +0,8% +0,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,28 -0,06 -0,52

US-Zehnjahresrendite 1,81 -0,06 -0,87

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.35 Uhr Do, 17:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1172 -0,00% 1,1159 1,1195 -0,4%

EUR/JPY 120,63 -0,51% 120,56 121,24 -1,1%

EUR/CHF 1,0843 -0,10% 1,0833 1,0857 -0,1%

EUR/GBP 0,8536 +0,41% 0,8512 0,8494 +0,9%

USD/JPY 107,97 -0,53% 108,04 108,29 -0,7%

GBP/USD 1,3088 -0,41% 1,3110 1,3180 -1,2%

USD/CNH (Offshore) 6,9622 +0,05% 6,9686 6,9609 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 7.349,51 +5,77% 7.206,26 7.096,51 +1,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,62 61,18 +2,4% 1,44 +2,6%

Brent/ICE 68,01 66,25 +2,7% 1,76 +3,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.547,85 1.529,90 +1,2% +17,95 +2,0%

Silber (Spot) 18,10 18,05 +0,3% +0,05 +1,4%

Platin (Spot) 983,50 979,00 +0,5% +4,50 +1,9%

Kupfer-Future 2,79 2,83 -1,5% -0,04 -0,3%

.===

