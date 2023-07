MÄRKTE EUROPA/Anleger gehen vor US-Verbraucherpreisen ins Risiko

FRANKFURT (Dow Jones)--Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen am Nachmittag dominiert an den europäischen Aktienmärkten die Zuversicht. Die Erwartung ist, dass die US-Inflation im Juni weiter gesunken ist. Der DAX gewinnt 0,9 Prozent auf 15.927 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,9 Prozent auf 4.324 zu. Der Euro zieht weiter an auf 1,1020 Dollar, wobei der Dollar auf breiter Front weiter zur Schwäche neigt

Der Markt erhofft sich von den US-Preisdaten Hinweise über die weitere Geldpolitik in den USA. Im Fokus steht dabei insbesondere die Kerninflation, die für die Erwägungen der US-Notenbank die maßgeblichere Größe ist. Zwar dürfte nach Einschätzung der DZ Bank die "Headline"-Inflationsrate aufgrund niedrigerer Energiepreise als vor einem Jahr im Juni weiter gesunken sein, allerdings dürfte sich die Kernrate hartnäckig auf einem hohen Niveau gehalten haben. Einerseits stiegen die Preise für Dienstleistungen aktuell deutlich an, andererseits habe der offizielle US-Arbeitsmarktbericht vergangene Woche gezeigt, dass der Lohndruck andauernd hoch sei. Zudem seien die Wohnungsmieten nach wie vor einer der größten Inflationstreiber. Die Marktstrategen der DZ Bank gehen davon aus, dass die Inflationsrate ohne Energie und Lebensmittel nur leicht von 5,3 Prozent auf 5,0 gegenüber dem Vorjahr gesunken ist.

Halbleiteraktien nach Jefferies-Kommentar gesucht

Am Aktienmarkt gehören die Aktien der europäischen Technologieunternehmen (+1,7%) zu den Favoriten, nachdem sich die Analysten von Jefferies positiv zu dem Sektor geäußert haben und unter anderem Infineon (+3,1%) und STMicro (+3,7%) auf "Hold" von "Underperform" hochgestuft haben. In der Halbleiterbranche beginnt laut Jefferies der nächste Aufwärtstrend. Dieser Aufwärtstrend dürfte in den kommenden Jahren für einen deutlichen Anstieg der Bewertungen und Gewinne sorgen. Künstliche Intelligenz (KI) dürfte ein wichtiger Treiber für die Nachfrage nach höherwertigen Logic-Wafern sein und damit für die Umsätze von ASML und ASM International.

Auf der anderen Seite liegt der Subindex der Reise- und Freizeitaktien am Ende mit einem Minus von 0,2 Prozent. Die Deutsche Bank ist pessimistischer, was die Flugpreise im kommenden Jahr betrifft, und hat Air France (-3,5%) und IAG (-2,6%) auf "Hold" gesenkt und dazu die Kursziele im Sektor nach unten genommen. Lufthansa büßen 1,2 und Easyjet 1,3 Prozent ein.

Hausse bei About You nimmt Wettbewerber mit

In der dritten Reihe schießen About You um 32 Prozent nach oben, seit Jahresbeginn notiert die Aktie damit allerdings weiterhin deutlich im Minus. Der Online-Modehändler überraschte im zurückliegenden Quartal ergebnisseitig positiv. Das Unternehmen habe schneller als geplant ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht, betonen die Analysten von Baader. Im Fahrwasser geht es im DAX für Zalando um 11 Prozent aufwärts. Aber auch die Aktien der Global Fashion Group steigen um 11 Prozent. Aber auch für die Aktie des britischen Online-Versandhändlers Asos geht es um 6 Prozent nach oben.

Die Aktie des französischen Rüstungskonzerns Thales legt um 2,6 Prozent zu. Die von Thales gemeldeten exklusiven Übernahmegespräche mit Cobham Aerospace Communications kommen bei Analysten gut an. Der Deal von um 1,1 Milliarden Dollar sehe sowohl strategisch als auch finanziell gut aus, heißt es von der Citigroup. Er werde zweistellige Zuwächse beim mittelfristigen Wachstum liefern. Von den Jefferies-Analysten heißt es unter anderem, der Kaufpreis sei angemessen. Er werde sich sofort nach Abschluss positiv auf den Gewinn je Aktie bei Thales auswirken.

Telekom Austria gewinnen 0,2 Prozent. Die Österreicher haben am Vorabend ihre Umsatzwachstumsprognose auf plus 5 Prozent erhöht (bisher: +4%). Als Kritikpunkt wird der unveränderte freie Cashflow gesehen, der von höheren Investitionen gedrückt wird. Im SDAX liegen SFC Energy 1,1 Prozent fester. Der Experte für Brennstoffzellen hat einen Folgeauftrag über 2,5 Millionen Euro aus den Niederlanden erhalten.

United Internet verteuern sich um 5,1 Prozent nach einer Kaufempfehlung durch Redburn Atlantic und FMC um 4,6 Prozent nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.323,63 +0,9% 37,07 +14,0%

Stoxx-50 3.913,60 +0,8% 31,45 +7,2%

DAX 15.927,44 +0,9% 137,10 +14,4%

MDAX 27.703,83 +1,4% 386,17 +10,3%

TecDAX 3.155,90 +1,0% 31,30 +8,0%

SDAX 13.410,02 +1,2% 153,45 +12,5%

FTSE 7.365,78 +1,1% 83,26 -2,3%

CAC 7.271,64 +0,7% 51,63 +12,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,63 -0,02 +0,06

US-Zehnjahresrendite 3,95 -0,02 +0,07

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Di, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1019 +0,1% 1,1032 1,0994 +2,9%

EUR/JPY 153,91 -0,4% 153,75 154,49 +9,7%

EUR/CHF 0,9683 +0,0% 0,9671 0,9689 -2,2%

EUR/GBP 0,8528 +0,2% 0,8511 0,8524 -3,6%

USD/JPY 139,67 -0,5% 139,36 140,53 +6,5%

GBP/USD 1,2920 -0,1% 1,2962 1,2897 +6,8%

USD/CNH (Offshore) 7,1977 -0,2% 7,1918 7,2207 +3,9%

Bitcoin

BTC/USD 30.695,10 +0,4% 30.689,84 30.709,20 +84,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,90 74,83 +0,1% +0,07 -5,6%

Brent/ICE 79,39 79,40 -0,0% -0,01 -4,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 28,34 29,06 -2,5% -0,73 -63,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.934,03 1.931,67 +0,1% +2,36 +6,0%

Silber (Spot) 23,15 23,15 -0,0% -0,00 -3,4%

Platin (Spot) 937,68 929,00 +0,9% +8,68 -12,2%

Kupfer-Future 3,77 3,76 +0,2% +0,01 -0,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

