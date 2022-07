MÄRKTE EUROPA/Anleger im Risk-Off-Modus vor US-Inflationsdaten

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren nach dem Plus des Vortages am Mittwochmittag im Minus. Der DAX fällt um 0,9 Prozent auf 12.789 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,8 Prozent auf 3.458 Punkte nach. Unter Druck stehen die Stoxx-Subindizes der Autoaktien und der Versicherungstitel, die bis zu 1,4 Prozent abgeben. Auf der Gewinnerseite stehen alleine die Öl - und Gaswerte, deren Subindex um 0,1 Prozent gewinnt.

"Alles hängt nun von den Inflationsdaten aus den USA für Juni am Nachmittag ab", so ein Marktteilnehmer. Erwartet wird ein Anstieg der Inflationsrate im Juni auf 8,8 von 8,6 Prozent. Schon marginal höhere Werte dürften die Renditen an den Rentenmärkten wieder nach oben treiben und die Aussicht auf eine scharfe Inflationsbekämpfung der US-Notenbank untermauern. Unter Druck geraten dürfte dann auch wieder der Euro, der sich am Morgen weiterhin knapp über der Parität hält, nachdem er diese am Dienstag erstmals seit fast 20 Jahren unterschritten hatte.

Zu den Inflationsdaten gibt es auch andere Stimmen, nach denen der Höhepunkt der Inflation bereits überschritten sein könnte. Die Rohstoffpreise sind in der zweiten Juni-Hälfte bereits deutlich gefallen, und der feste Dollar importiert in den USA Preisstabilität. Geringere US-Inflationsdaten könnten zu einer schnellen Risk-On-Rally an den Märkten führen, meint Chris Harvey von Wells Fargo.

Zudem sind die Ölpreise zuletzt weiter gesunken. Vor diesem Hintergrund sollte zunächst kein stärkerer Druck auf die Aktienkurse entstehen, heißt es. An eine wirkliche Trendwende nach oben glauben Marktteilnehmer zumindest in Europa aber noch nicht. "Dem steht die Gaskrise entgegen", so ein Händler. Durchgreifend entspannen dürfte sich die Lage somit erst dann, wenn nach dem 21. Juli wieder russisches Gas durch Nordstream 1 fließt. Bis dahin läuft die turnusgemäße Wartung der Gas-Pipeline.

Gute Zahlen von Gerresheimer und Flatexdegiro

Gerresheimer ziehen um 5,8 Prozent an. "Die Erwartungen wurden zumeist leicht übertroffen", sagt ein Händler zu Gerresheimer. Das Ergebnis je Aktie habe die Prognosen sogar deutlich geschlagen. Die Margen seien zwar leicht gesunken zum Vorjahr, "das ist aber noch sehr gering gegenüber den Befürchtungen angesichts der hohen Kosteninflation". Zudem wurde der Ausblick bestätigt.

Bei Flatexdegiro (-1,5%) haben sich Handelsaktivitäten und Kundenakquisition laut der Deutschen Bank im zweiten Quartal wie erwartet beträchtlich verringert. Die bereinigte EBIT-Marge von 34 Prozent habe die Erwartungen der Analysten von 35 Prozent verfehlt.

Fraport legen mit einer Kaufempfehlung durch Berenberg um 3,6 Prozent zu. Fraport konnte zudem beim Passagieraufkommen im Juni deutlich zulegen, liegt aber damit immer noch 24,1 Prozent unter dem Niveau von Juni 2019 und damit vor dem Pandemiebeginn.

Renault und Vitesco kooperieren im Bereich Elektro- und Hybridantriebe

Renault (-1,1%) und Vitesco Technologies (+1,8%) kooperieren bei der Entwicklung von Leistungselektronik für Elektro- und Hybridantriebe. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden man die Kräfte bündeln, um gemeinsam ein auf dem Markt einzigartiges Leistungselektronikkonzept zu entwickeln. Der Autobauer Renault stelle sein Wissen im Bereich der Elektro- und Hybridfahrzeuge zur Verfügung, während Vitesco Technologies seine Technologien und Prozesse einbringe. Der starke Auftragseingang von Vitesco im Hochspannungsbereich sollte nach Aussage der Jefferies-Analysten eine Anhebung der mittelfristigen EV-Ziele auf dem Investorentag im Oktober 2022 ermöglichen.

Derweil hat Telekom Austria Geschäftszahlen vorgelegt, für die Aktie geht es 1,3 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat besser als erwartet ausgefallene Zahlen zum zweiten Quartal sowohl bei Umsatz als auch Gewinn vorgelegt. Treiber waren dabei die Märkte Belarus und Bulgarien, wie es dazu von den Analysten von Jefferies heißt. Vor allem beim EBITDA wurden die hauseigenen Erwartungen von 430 Millionen Euro von den tatsächlich erzielten 457 Millionen Euro übertroffen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.457,99 -0,8% -29,06 -19,6%

Stoxx-50 3.479,79 -0,9% -32,23 -8,9%

DAX 12.789,24 -0,9% -116,24 -19,5%

MDAX 25.668,69 -0,3% -86,49 -26,9%

TecDAX 2.930,66 -0,8% -22,60 -25,2%

SDAX 12.038,04 -0,9% -103,65 -26,7%

FTSE 7.153,54 -0,8% -56,32 -2,4%

CAC 6.004,15 -0,7% -40,05 -16,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,14 +0,01 +1,32

US-Zehnjahresrendite 2,95 -0,02 +1,44

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:17 Mo, 17:42 % YTD

EUR/USD 1,0060 +0,2% 1,0032 1,0077 -11,5%

EUR/JPY 137,82 +0,4% 137,46 138,42 +5,3%

EUR/CHF 0,9833 -0,2% 0,9852 0,9877 -5,2%

EUR/GBP 0,8437 -0,1% 0,8424 0,8470 +0,4%

USD/JPY 137,01 +0,1% 137,03 137,34 +19,0%

GBP/USD 1,1924 +0,3% 1,1909 1,1897 -11,9%

USD/CNH (Offshore) 6,7269 -0,2% 6,7297 6,7152 +5,9%

Bitcoin

BTC/USD 19.745,36 +2,1% 19.465,47 20.410,60 -57,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 96,42 95,84 +0,6% 0,58 +33,6%

Brent/ICE 100,21 99,49 +0,7% 0,72 +33,8%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 181,80 175,10 +5,3% 9,19 +32,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.729,73 1.726,16 +0,2% +3,57 -5,5%

Silber (Spot) 18,97 18,93 +0,2% +0,04 -18,6%

Platin (Spot) 847,49 849,38 -0,2% -1,89 -12,7%

Kupfer-Future 3,31 3,30 +0,4% +0,01 -25,5%

YTD zu Vortagsschluss

===

