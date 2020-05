MÄRKTE EUROPA/Aufwärts - Halbleiter-Aktien sehr fest

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer der Vortage ziehen die europäischen Aktienkurse zum Wochenausklang kräftig an. Der DAX steigt im frühen Handel um 1,3 Prozent auf 10.472 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 1,1 Prozent auf 2.791 Punkte. Mit einer Steilvorlage von Applied Materials setzen sich Aktien aus dem Halbleiterbereich an die Spitze: Im DAX steigen Infineon um 3,3 Prozent. In Amsterdam ziehen ASML um 3,6 Prozent an und in Mailand gewinnen STMirco 3 Prozent. Der US-Konzern hat im vergangenen Quartal mehr umgesetzt und mehr verdient als ein Jahr zuvor, nachbörslich ging es mit dem Kurs um fast 5 Prozent nach oben.

Aber auch am Gesamtmarkt hat sich die Stimmung verbessert. Nachdem der DAX am Donnerstag den unteren Rand der Handelsspanne zwischen 10.150 und 10.800 Punkten getestet und erfolgreich verteidigt hatte, kommen nun Käufe an den Markt - auch wegen des Verfalls der Mai-Optionen auf die Indizes am Mittag und auf die Einzelaktien am Abend. Daten aus China lieferten am frühen Morgen sowohl für die Bullen als auch für die Bären an der Börse Futter. So erholte sich die Industrieproduktion per April zwar stärker als erwartet, dagegen fielen die Einzelhandelsumsätze mit einem Minus von 7,5 Prozent etwas stärker als befürchtet.

In Europa liegen alle Branchenindizes im Plus. Die Indizes der von der Krise besonders gebeutelten Rohstoff- und Reiseverkehrs-Aktien können sich um jeweils etwa 2,5 Prozent erholen. Der Stoxx-Telecom setzt seinen Aufschwung mit einem Plus von 1,8 Prozent fort. Hier steigen BT mit einem Bericht über einen möglichen Verkauf einer Tochter um 9,3 Prozent.

Im DAX werden Deutsche Telekom weiter im Aufwind gesehen, laut Händlern hat Goldman Sachs am Morgen die positive Einschätzung bekräftigt. BMW schütten 2,50 Euro Dividende aus und liegen damit bereinigt um diesen Effekt im Plus.

BT könnte sich von Openreach trennen

BT will sich laut FT von Openreach trennen, der Bereich könnte mit 20 Milliarden Pfund bewertet werden. Mögliche Kaufinteressenten seien die australische Macquarie sowie ein Staatsfonds. Bei dem aktuellen Börsenkurs von 100 Pence sehen die Citi-Analysten den Unternehmenswert von BT bei 35 Milliarden Pfund. Der Verkauf von Openreach sei der schnellste Weg, den Unternehmenswert zu steigern. Sollte der Verkauf 15 Milliarden Pfund einbringen, wären die anderen Bereiche nur noch mit 20 Milliarden Pfund bewertet.

Varta startet mit viel Energie ins Jahr - und der Kurs in den Tag

Der Kurs von Varta schießt um 14 Prozent nach oben. "Der Start in das Jahr ist überraschend stark ausgefallen", so ein Aktienhändler zu Varta. Sowohl beim Umsatz wie auch bereinigtem EBITDA wurde die Markterwartung deutlich übertroffen. Der bestätigte Ausblick wird als konservativ bewertet. Seit Jahresbeginn notiert der Wert 38 Prozent im Minus, deshalb könnten Marktteilnehmer nun auf Nachholbedarf setzen.

Gea sehr fest - Aurubis schwach

Sehr gut kommen auch die Geschäftszahlen von Gea an. Das bereinigte EBITDA fiel laut Händlern etwa 15 Prozent höher aus als erwartet, zudem übertreffen die neuen Aufträge die Auslieferungen deutlich. Der Kurs liegt gut 9 Prozent im Plus.

Von schwachen Geschäftszahlen sprechen Händler dagegen bei Aurubis. Der Kupfer-Aufbereiter ist mit einem bereinigten Nettogewinn von 38 Millionen Euro deutlich hinter der Erwartung von 45 Millionen zurückgeblieben, wie ein Händler sagt. Der Kurs verliert 1,9 Prozent.

