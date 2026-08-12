Vestas Wind Systems A-S Aktie

Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

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12.08.2026 13:38:01

MÄRKTE EUROPA/Aufwärtstrend intakt - Vestas extrem profitabel

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Mittwoch nach oben. Im Fokus standen am Vormittag bisher Einzelunternehmen mit ihren Quartalszahlen, am Nachmittag könnten dann die US-Verbraucherpreise einen Impuls liefern. Der DAX legt um 0,5 Prozent auf 26.519 Punkte zu und notiert auf Rekordhoch. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,2 Prozent auf 6.565 Punkte, er handelt noch knapp unter dem Allzeithoch bei 6.576 Zählern.

Kein klares Bild ergibt die Nachrichtenlage rund um die Straße von Hormus. Die Hoffnung auf eine schnelle Einigung schwindet weiter, entsprechend steigen Risikoprämien wie beim Ölpreis. Ein Barrel der Sorte Brent notiert nur noch knapp unter der Marke von 90 Dollar.

Vestas mit Rückenwind

Für einen Sprung von 14,2 Prozent sorgen die Zahlen von Windkraft-Unternehmen Vestas. Das Unternehmen agiert in zwei Segmenten, nämlich Projekt und Service. Vor allem die Profitabilität überrascht. Analysten wie von JP Morgan betonen, der Konsens sei nicht nur um 100 Prozent übertroffen worden, auch habe es sich um den ersten erhöhten Margen-Ausblick in einem ersten Halbjahr seit zehn Jahren gehandelt. Im Windschatten steigen Nordex um 6 Prozent.

Die Papiere von Kingspan Group (+8%) kletterten nach einer Erhöhung der Unternehmensprognose und der Mitteilung, dass der Auftragsbestand deutlich über dem Vorjahresniveau liegt, auf den höchsten Stand seit viereinhalb Jahren. "Angesichts der Dynamik im gesamten Konzern, die sich in sehr gesunden Auftragsbüchern und Auftragseingängen widerspiegelt, wächst die Zuversicht, dass Kingspan dieses Jahr ein Wachstum im mittleren Zehner-Bereich folgen lassen kann," heißt es von Analysten.

Auch bei der ABN Amro Bank läuft es rund. Die Niederländer haben ihre Prognose für die Zinserträge für das Gesamtjahr angehoben und ihren Kostenausblick gesenkt. UBS bekräftigt ihre Kaufempfehlung für die Aktie und erklärt, weiteres Neubewertungspotenzial für die Papiere zu sehen, die mit einem Abschlag gegenüber dem engsten Konkurrenten ING gehandelt werden. Die Aktien klettern um 5 Prozent.

Die Halbjahresergebnisse von E.ON (-2,7%) enthalten keine Überraschungen, schreiben die Analysten der Deutschen Bank. Dank der soliden Ergebnisse sei der deutsche Energiekonzern gut aufgestellt, um seine Jahresprognose zu erreichen oder sogar zu übertreffen.

Bei TKMS geht es um 14 Prozent nach oben. Nach starken Zahlen wurde auch die Jahresprognose erhöht. Von Bernstein heißt es, die Ergebnisse seien stark angesicht einer Schwäche im Bereich Elektronik. Der Umsatz habe 16 Prozent höher als die Erwartungen gelegen. Rheinmetall steigen um 3 Prozent.

Besser sind auch die Quartalszahlen von Jenoptik (+3,7%). Hierzu heißt es von der DZ Bank, dass die Geschäftszahlen die starke operative Entwicklung bestätigten, insbesondere im Halbleiterausrüstungsgeschäft. Positiv hervorzuheben seien der deutlich über den Erwartungen liegende Auftragseingang und der hohe Auftragsbestand.

K+S (+2,9%) hat für das zweite Quartal 2026 ein bereinigtes EBITDA von 176 Millionen Euro gemeldet, was 20 Prozent über der Prognose von Jefferies und dem Konsens lag.

Für Enttäuschung sorgten indes Thyssenkrupp Nucera (-0,9%) und Bilfinger (-5,3%) mit schwachen Auftragseingängen.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.565,01 +0,2 13,79 6.551,22 13,4

Stoxx-50 5.544,44 -0,1 -3,73 5.548,17 12,7

DAX 26.518,85 +0,5 127,43 26.391,42 8,3

MDAX 32.554,20 +1,0 329,31 27.039,42 6,3

TecDAX 4.111,77 +0,5 21,59 3.091,28 13,5

SDAX 18.608,92 +0,2 37,78 13.062,07 8,4

FTSE 10.847,75 +0,0 3,56 10.844,19 9,2

CAC 8.702,93 -0,1 -12,01 8.714,94 6,8

SMI 14.475,89 -0,7 -99,36 14.575,25 9,1

ATX 6.676,17 +0,1 3,21 6.672,96 25,3

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:25 Uhr

EUR/USD 1,1539 -0,0 -0,0001 1,1540 1,1540

EUR/JPY 183,6 -0,1 -0,2300 183,83 183,7600

EUR/CHF 0,9365 +0,1 0,0009 0,9356 0,9359

EUR/GBP 0,8533 -0,1 -0,0011 0,8544 0,8541

USD/JPY 159,11 -0,1 -0,1600 159,27 159,2300

GBP/USD 1,3518 +0,1 0,0014 1,3504 1,3508

USD/CNY 6,7431 -0,0 -0,0019 6,7450 6,7450

USD/CNH 6,7448 -0,0 -0,0014 6,7462 6,7461

AUS/USD 0,7066 +0,1 0,0006 0,706 0,7059

Bitcoin/USD 64.120,76 +0,7 420,63 63.700,13 63.785,32

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,25 +0,1 0,05 83,2

Brent/ICE 88,95 +0,0 0,04 88,91

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.412,49 +1,0 45,65 4.366,84

Silber 66,28 +2,5 1,61 64,68

Platin 1.791,95 +2,7 47,70 1.744,25

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2026 07:37 ET (11:37 GMT)

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13.08.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
13.08.26 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
12.08.26 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
12.08.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
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ABN Amro 41,56 0,29% ABN Amro
Bilfinger SE 77,20 1,45% Bilfinger SE
Bilfinger SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh 15,30 1,32% Bilfinger SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh
E.ON SE 18,33 -0,60% E.ON SE
E.ON sp. ADRs 18,10 -0,55% E.ON sp. ADRs
JENOPTIK AG 41,86 2,10% JENOPTIK AG
K+S AG 14,32 -3,70% K+S AG
Kingspan Group plc 103,30 0,58% Kingspan Group plc
Nordex AG 39,08 -2,83% Nordex AG
Rheinmetall AG 1 171,20 -0,02% Rheinmetall AG
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA 7,89 2,67% thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 102,80 8,32% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Vestas Wind Systems A-S 27,67 -1,14% Vestas Wind Systems A-S
Vestas Wind Systems A-S Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh 9,05 -1,63% Vestas Wind Systems A-S Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh

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