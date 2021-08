MÄRKTE EUROPA/Behauptet - Ohne Briten tut sich wenig

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert sind Europas Börsen am Montag in die Handelswoche gestartet. Der DAX dürfte weiter in der Konsolidierung unterhalb der 16.000er Marke festhängen. Von den Vorlagen aus Asien kommen keine Impulse und weil in London ein Feiertag ist, fehlen auch die wichtigen britischen Marktteilnehmer. Zugleich ist damit die Aussagekraft des Stoxx-50-Index begrenzt.

Der DAX legt um 0,1 Prozent zu auf e zu auf 15.870 Zähler, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,1 Prozent zu auf 4.194 Punkte.

Gesprächsthema ist weiter die Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell vom Freitag, wonach sich die Geldpolitik der Fed nur langsam ändern dürfte. Unter anderem betonte Powell die Entkoppelung des Zurückfahrens der Anleihekäufe von Zinserhöhungen. "Damit wird weiter Geld in die Märkte gepumpt, wenn auch etwas langsamer als bisher", kommentiert ein Fondsmanager. "Auch wenn Zwischenkorrekturen immer möglich seien: "Ein Ende der Hausse in den verschiedenen Asset-Klassen ist nicht in Sicht", sagt er.

Bei der Commerzbank halten die Ökonomen einen Beschluss für die Rückführung der Anleihekäufe der US-Notenbank auch im September noch für eher unwahrscheinlich.

Geldpolitik bleibt trotz hoher Inflation locker

Der Dollar verharrt mit der Aussicht auf weiter niedrige US-Zinsen auf seinem am Freitag ermäßigten Niveau. Devisen-Expertin Thu Lan Nguyen sieht den Euro in den nächsten Wochen weiter im Bereich um 1,18 Dollar.

In Deutschland werden am Montag erste Preisdaten für August aus mehreren Bundesländern erwartet. Solange es aber keine Zweitrundeneffekte gebe, dürfte die Inflation nicht nachhaltig hoch bleiben, so die Hoffnung am Markt.

Nebenwerte im Blick

Im DAX tut sich zunächst auch bei den Einzelwerten sehr wenig. Nur Covestro legen mit 1,1 Prozent etwas stärker zu. Deutlichere Kursbewegungen gibt es bei den Nebenwerten. So geben die Aktien von Encavis um 3,2 Prozent nach. Der Windparkbetreiber hat zwei Wandelanleihen gekündigt. Dadurch erhöht sich die Anzahl ausstehender Aktien und hat eine Gewinnverwässerung zur Folge.

Das in der Corona-Pandemie gestiegene Bedürfnis nach mehr Bewegungsfreiheit im Urlaub sorgt für gute Geschäfte beim Wohnmobilbauer Knaus Tabbert, der die Produktionskapazitäten verdoppeln will bis 2025. Der Umsatz soll dadurch bis auf 2 Milliarden Euro gesteigert werden. Die Aktien feiern dies mit einem Plus von 5,7 Prozent.

Flatexdegiro legen nach einer Split-Ankündigung 0,1 Prozent zu. Der Broker will die Aktien im Verhältnis 1:4 aufteilen. Derweil findet beim Kunstsoffspezialisten Simona bereits am Berichtstag ein Aktiensplit statt und zwar im Verhältnis 1:10. Zuvor lag der Kurs der eher wenig gehandelten Aktie bei rund 800 Euro.

Versicherer schwächer mit Hurrikan "Ida"

Der Stoxx-Sektor der Versicherer ist mit einem Minus von 0,2 Prozent der schwächste in Europa, auch wenn die wichtigen britischen Mitspieler fehlen. "Die Schäden dieses Jahr sind wohl deutlich größer als zu den Erneuerungsrunden im April angenommen", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Nach den Bränden in Südeuropa, der Hochwasserkatastrophe in Mitteleuropa und dem Erdbeben in Haiti führe nun der Hurrikan "Ida" zu größeren Schäden in Louisiana. Der als "extrem gefährlich" eingestufte Hurrikan hat die gesamte Stromversorgung der Metropole New Orleans lahmgelegt.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.200,40 +0,2% 9,42 +18,2%

Stoxx-50 3.628,19 +0,1% 2,21 +16,7%

DAX 15.871,55 +0,1% 19,80 +15,7%

MDAX 36.203,63 +0,2% 76,44 +17,6%

TecDAX 3.932,84 +0,3% 13,47 +22,4%

SDAX 17.133,48 +0,2% 28,60 +16,0%

FTSE Feiertag

CAC 6.689,98 +0,1% 8,06 +20,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,41 +0,01 +0,16

US-Zehnjahresrendite 1,30 -0,01 +0,38

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:44 Fr, 17:02 % YTD

EUR/USD 1,1798 +0,0% 1,1797 1,1788 -3,4%

EUR/JPY 129,59 -0,0% 129,50 129,61 +2,8%

EUR/CHF 1,0767 +0,1% 1,0760 1,0766 -0,4%

EUR/GBP 0,8578 +0,0% 0,8572 0,8575 -4,0%

USD/JPY 109,85 -0,0% 109,79 109,97 +6,4%

GBP/USD 1,3754 -0,0% 1,3761 1,3746 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 6,4669 +0,1% 6,4684 6,4680 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 47.991,90 -1,9% 47.973,51 48.281,26 +65,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,15 68,74 -0,9% -0,59 +42,0%

Brent/ICE 72,48 72,70 -0,3% -0,22 +42,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.813,46 1.817,10 -0,2% -3,64 -4,5%

Silber (Spot) 23,97 24,03 -0,2% -0,05 -9,2%

Platin (Spot) 1.012,50 1.015,00 -0,2% -2,50 -5,4%

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2021 03:35 ET (07:35 GMT)