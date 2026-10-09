Saint-Gobain Aktie

Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

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09.10.2026 13:26:40

MÄRKTE EUROPA/Börsen auf Erholungskurs - Telekomtitel Schlusslichter

DOW JONES--Die europäischen Börsen präsentieren sich am Freitagmittag mit freundlicher Tendenz. Damit erholen sie sich vom Rücksetzer am Vortag. Für Entspannung und wieder mehr Risikobereitschaft sorgen sinkende Ölpreise und Marktzinsen unter den jüngsten Hochs. Die meistbeachtete US-Zehnjahresrendite legt zwar aktuell wieder leicht zu, bewegt sich aber klar unter den jüngsten Mehrdekadenhochs. Eine erneut problemlos verlaufene große Auktion von US-Staatsanleihen am Vorabend beruhigt.

Der DAX steigt um 1,0 Prozent auf 25.059 Punkte und springt damit wieder über die Marke von 25.000 Punkten, die er am Vortag unterschritten hatte. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,8 Prozent zu. Die Ölpreise kommen leicht zurück, nachdem US-Präsident Donald Trump von produktiven Gesprächen mit Teheran gesprochen und zumindest kurzfristig keine Angriffe auf den Iran avisiert hatte. Aktuell verbilligt sich Brent-Öl um 1,1 Prozent auf 103,09 Dollar.

Am Anleihemarkt ziehen die Renditen wieder an, aber nur leicht. Konjunkturseitig sind eher keine größeren Impulse zu erwarten. Auf dem Programm steht lediglich um 16.00 Uhr der Index des US-Verbrauchervertrauens.

Branchenseitig stechen Aktien aus dem Telekomsektor negativ heraus - der Subindex im Stoxx-50 bildet mit minus 2,8 Prozent das Schlusslicht. Auslöser ist, dass das Raketen- und KI-Unternehmen SpaceX seine Anstrengungen verstärkt, ins Mobilfunkgeschäft in den USA einzusteigen. Dafür hat das Unternehmen von Elon Musk nun mit einem großen Frequenzkauf den Grundstein gelegt. Mit dem Dienst Starlink bietet SpaceX bereits schnelles Internet direkt von Satelliten aus dem All an. Im einzelnen verliert die Aktie der über die Tochter T-Mobile US besonders stark in den USA aktiven Deutschen Telekom 6,3 Prozent. BT Group geben um 2,4 Prozent nach, Orange um 2,4, Vodafone um 4,1 und Telefonica um 4 Prozent.

Um 5,5 Prozent nach oben geht es für Rational, nachdem RBC die Aktie des Großküchenherstellers auf "Outperform" erhöht hat. Gleiches hat das Analysehaus mit Heidelberg Materials gemacht, hier geht es um 3,1 Prozent nordwärts. Salzgitter schießen nach einer Hochstufung auf "Buy" durch die UBS sogar um 12,8 Prozent nach oben, Arcelormittal legen ebenso nach einer neuen UBS-Kaufempfehlung um 5,3 Prozent zu. Im Sog steigen Thyssenkrupp um 5,3 Prozent.

Roche verteuern sich um 1,1 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat das Roche-Krebsmedikament Tecentriq für eine zwölfte Indikation zugelassen in Kombination mit einer Chemotherapie. OMV verlieren 3,1 Prozent. Der österreichische Energie- und Chemiekonzern erwartet im dritten Quartal 2026 einen Gegenwind für das operative Ergebnis.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.175,21 +0,8 48,48 6.126,73 6,6

Stoxx-50 5.297,72 +0,7 38,03 5.259,69 7,7

DAX 25.059,31 +1,0 252,34 24.806,97 2,3

MDAX 29.957,95 +1,5 451,12 27.039,42 -2,2

TecDAX 3.992,11 +0,7 26,58 3.091,28 10,2

SDAX 18.111,40 +1,6 288,59 13.062,07 5,5

FTSE 10.538,95 +0,9 97,35 10.441,60 6,1

CAC 7.782,61 +0,7 52,92 7.729,69 -4,5

SMI 13.753,25 +0,9 116,25 13.637,00 3,7

ATX 6.542,85 -0,3 -17,72 6.560,57 22,8

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17.30

EUR/USD 1,1207 -0,0 -0,0002 1,1209 1,1186

EUR/JPY 177,4 +0,2 0,4300 176,97 176,9300

EUR/CHF 0,9314 -0,1 -0,0008 0,9322 0,9324

EUR/GBP 0,8472 0,0 0,0000 0,8472 0,8469

USD/JPY 158,3 +0,3 0,4400 157,86 158,1400

GBP/USD 1,3225 +0,0 0,0001 1,3224 1,3204

USD/CNY 6,692 -0,2 -0,0101 6,7021 6,7045

USD/CNH 6,6932 -0,2 -0,0102 6,7034 6,7049

AUS/USD 0,6975 +0,3 0,0020 0,6955 0,6959

Bitcoin/USD 82.473,81 +0,9 705,23 81.768,58 83.060,25

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,54 -1,0 -0,95 91,49

Brent/ICE 103,09 -1,1 -1,19 104,28

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.175,89 +1,0 41,96 4.133,93

Silber 60,13 +1,3 0,79 59,34

Platin 1.678,74 +2,7 44,49 1.634,25

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2026 07:27 ET (11:27 GMT)

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Compagnie de Saint-Gobain SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh 6,40 0,00% Compagnie de Saint-Gobain SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh
Deutsche Telekom AG 24,68 -8,63% Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS) 24,20 -9,02% Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS)
Heidelberg Materials 142,75 1,60% Heidelberg Materials
Heidelberg Materials AG Registered Shs American Depository Share 0,00 0,00% Heidelberg Materials AG Registered Shs American Depository Share
Infineon AG 58,99 1,69% Infineon AG
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 58,00 0,87% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
OMV AG 71,95 -2,90% OMV AG
OMV AG (spons. ADRs) 20,19 -3,49% OMV AG (spons. ADRs)
Orange S.A. (ex France Télécom) 13,95 -1,93% Orange S.A. (ex France Télécom)
RATIONAL AG 590,50 6,49% RATIONAL AG
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 65,02 0,28% Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Salzgitter 49,84 13,69% Salzgitter
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thyssenkrupp AG 13,73 6,15% thyssenkrupp AG
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