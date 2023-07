MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - Nordic Semiconductor fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bauen die Gewinne am Dienstagnachmittag aus. Dabei dürfte es sich vor allem um technische Anschlusskäufe halten, dem DAX ist es gelungen, sich wieder über der Marke von 15.700 festzusetzen. "Wie erwartet, schwächer als erwartet", heißt es derweil im Handel zum ZEW-Index. Die Konjunkturerwartungen brachen im Juli auf einen Wert von minus 14,7 ein, nachdem sie im Vormonat bei minus 8,5 gelegen hatten. Ökonomen hatten einen Rückgang auf minus 10,0 vorhergesagt. Händler und Analysten hatten aber bereits angesichts des sehr schwachen Sentix-Index vom Vortag mit einer Beschleunigung der Talfahrt gerechnet. Auch der Ifo-Index dürfte daher sehr schwach ausfallen.

Der DAX gewinnt 0,7 Prozent auf 15.786 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,8 Prozent auf 4.289 nach oben. Mit Spannung wird bereits dem Highlight der Woche entgegengefiebert, nämlich den US-Verbraucherpreisen am Mittwoch. Sie dürften maßgeblich für die Einschätzung der weiteren Zinspolitik der US-Notenbank werden. Nach Einschätzung der Commerzbank hat in den USA der Inflationsdruck im Juni wohl nachgelassen - und dabei erstmals auch gemessen an der wichtigen Kernrate. Dies dürfte von der US-Notenbank begrüßt werden, aber eine weitere Zinserhöhung Ende des Monats nicht verhindern.

Daimler Truck hebt Prognose an

Als positiv, aber nicht als große Überraschung, werten die Analysten von Jefferies, dass Daimler Truck die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 angehoben hat. Der ebenfalls angekündigte Aktienrückkauf von bis zu 2 Milliarden Euro über zwei Jahre entspreche weitgehend den Erwartungen. Der Kurs zieht um 2,2 Prozent an. Der Kurs des Wettbewerbers Traton steigt um 2 Prozent. Daimler Truck hat insbesondere die Prognose für die Margen erhöht, weniger für den Absatz insgesamt.

Der Autosektor kommt indes mit plus 0,2 Prozent kaum voran. VW gewinnen 0,2 Prozent, BMW verlieren 1,1 Prozent. BMW werden durch eine Abstufung von Metzler auch nachrichtlich belastet, "übergeordnet sorgt aber für Skepsis, dass das Interesse an E-Autos einbricht", so ein Händler weiter. Unter anderem habe dies das Handelsblatt für VW thematisiert.

Evotec (+4,4%) sind mit dem Ausbau der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb gesucht. Der Pharmariese will eine Option für eine exklusive und globale Lizenzvereinbarung mit Evotec nutzen. Sie betrifft diverse Forschungsprogramme im Bereich der Neurologie. Evotec erhält dafür nun eine Zahlung von 40 Millionen Dollar. Dazu kommen später Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren.

Die Aktie von Elringklinger reagiert verhalten auf die vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal, sie handelt 2,3 Prozent höher. Während der Umsatz gegenüber dem Startquartal nahezu stagnierte, geht es für die Marge in die richtige Richtung. Die bereinigte EBIT-Marge liegt im zweiten Quartal bei 5,3 nach 5 Prozent im Vorquartal, für das Jahr erwarten die Analysten von Warburg 5,1 Prozent. Auch der bestätigte Ausblick liefert keinen Impuls. Nach einem Großauftrag gewinnen Hochtief 1,9 Prozent, nach Windpark-Aufträgen geht es für Nordex um 1,4 Prozent nach oben.

Nordic Semiconductor mit guten Zahlen

Gute Zahlen von Nordic Semiconductor treiben die Aktien in Oslo gleich um 7,9 Prozent nach oben. Der norwegische Spezialist für kabellose Kommunikation wie WiFi-Netze konnte den Umsatz im zweiten Quartal um 6 Prozent gegenüber Vorquartal steigern. Dies liege zwar noch 23 Prozent unter dem gleichen Quartal des Vorjahres, weil sich die Aktie aber seit ihren Hochs Anfang 2022 mehr als halbiert habe, sei diese Nachfrageschwächung längst eingepreist, heißt es im Handel. Für Zuversicht sorge auch die Aussage, die Bruttomargen künftig weiter über 50 Prozent halten zu wollen.

Nach Abstufungen durch Analysten geht es für Cancom und New Work um 1,7 und 4,8 Prozent nach unten. GFT Technologies gewinnen dagegen 7,4 Prozent. Berenberg hat die Aktie zum Kauf empfohlen, nachdem sie zuletzt mit "Hold" eingestuft wurde.

