MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne noch aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bauen die Gewinne bis Montagmittag weiter aus. Der DAX steigt um 1,7 Prozent auf 14.552 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 1,6 Prozent auf 3.930 Punkte an. Gestützt wird die Stimmung von einem deutlichen Rückgang der Ölpreise und der Preise für andere Rohstoffe. Marktteilnehmer sprechen von einer Gegenbewegung auf die jüngsten Trends. Die Nachrichtenlage ist zu Wochenbeginn wenig verändert, der Terminkalender ist weitgehend leer.

Übergeordnet bleibt der DAX allerdings in der jüngsten Range zwischen gut 14.100 und 14.550 Punkten. "Der Seitwärtsmarkt geht weiter, der DAX hat weiterhin keine klare Richtung", sagt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Die Nachrichten sind im Moment nicht gut genug, um den DAX weiter nach oben zu tragen. Sie sind aber auch nicht schlecht genug, um den DAX unter Druck zu bringen", ergänzt er.

Russland und Ukraine sprechen weiter

Im Blick steht weiterhin der Ukraine-Krieg: "Ohne den Krieg hätte der DAX nun wahrscheinlich die Zinswende eingearbeitet und damit auch die Korrektur vermutlich abgeschlossen", sagt ein Marktanalyst. Im Blick stehen nun die angesetzten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Wochenende erneut angeboten, eine mögliche Neutralität des Landes zu prüfen. Andere Seiten warnen dagegen seit Tagen, das Putin-Regime verhandle nur zum Schein und reorganisiere nach den jüngsten Rückschlägen nun das Militär.

Steigende Renditen an den Anleihemärkten treiben Banken und Versicherer um bis zu 1,8 Prozent nach oben. Für die Banken bedeuten steigende Renditen eine höhere Profitabilität bei der Kreditvergabe, bei den Versicherern bessere Anlagerenditen. Besonders kräftig legen Österreichs Banken zu, so Raiffeisen Bank International um 5,6 Prozent und Erste Group um 2,9 Prozent. Sie profitieren zusätzlich von der Hoffnung auf erfolgreiche Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine und damit einer Beruhigung des Osteuropa-Geschäfts.

Gefragt sind Logistik-Aktien. Sie waren am Morgen noch als mögliche Verlierer wegen des Lockdowns von Schanghai gesehen worden. Moeller-Maersk steigen um 4 Prozent, Hapag-Lloyd um 4,7 Prozent und Kuehne & Nagel um 2,4 Prozent. Auch andere Logistiker wie Deutsche Post legen um 3,2 Prozent zu.

Kapsch und CTS Eventim mit Schiedsgerichtssieg gesucht

CTS Eventim gewinnen 2,7 Prozent, und die Aktien der Wiener Kapsch TrafficCom steigen um 15,7 Prozent. Die Unternehmen hatten am Freitagabend einen Sieg in einem Schiedsgerichtsverfahren erzielt, in dem sie 560 Millionen Euro vom Staat fordern. "Es ist schon praktisch, wenn die Unternehmen über ein privates Schiedsgericht auch gleich die Höhe ihrer Entschädigung festlegen können", so ein Händler.

Ob dies aber gleich die geforderte halbe Milliarde werde, sei fraglich, schließlich entspreche die Begründung mit unter anderem "entgangenen Gewinnen" einer im Voraus gegebenen Staatsgarantie für künftige Unternehmensgewinne über zwölf Jahre. Über die konkrete Entschädigungszahlung werde nun erst verhandelt, sie dürfte realistischer ausfallen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.930,22 +1,6% 62,49 -8,6%

Stoxx-50 3.734,20 +1,1% 40,24 -2,2%

DAX 14.552,43 +1,7% 246,67 -8,4%

MDAX 31.386,53 +0,7% 215,02 -10,6%

TecDAX 3.273,18 +0,2% 6,90 -16,5%

SDAX 14.438,06 +0,3% 40,48 -12,0%

FTSE 7.522,22 +0,5% 38,87 +1,3%

CAC 6.655,27 +1,6% 101,59 -7,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,61 +0,02 +0,79

US-Zehnjahresrendite 2,49 +0,02 +0,98

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:08 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0984 -0,0% 1,0951 1,0991 -3,4%

EUR/JPY 136,42 +1,8% 134,86 134,09 +4,2%

EUR/CHF 1,0271 +0,5% 1,0233 1,0223 -1,0%

EUR/GBP 0,8351 +0,2% 0,8339 0,8327 -0,6%

USD/JPY 124,21 +1,8% 123,16 122,01 +7,9%

GBP/USD 1,3153 -0,2% 1,3132 1,3199 -2,8%

USD/CNH (Offshore) 6,3824 -0,1% 6,3898 6,3827 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 47.222,67 +1,5% 46.902,46 44.537,24 +2,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 108,94 113,90 -4,4% -4,96 +47,3%

Brent/ICE 115,78 120,65 -4,0% -4,87 +50,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.928,70 1.958,21 -1,5% -29,51 +5,4%

Silber (Spot) 24,97 25,53 -2,2% -0,56 +7,1%

Platin (Spot) 987,35 1.002,35 -1,5% -15,00 +1,7%

Kupfer-Future 4,63 4,69 -1,1% -0,05 +3,8%

