MÄRKTE EUROPA/Börsen drehen ins Plus - Britischer Anleihemarkt stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen drehen am Montagmittag ins Plus. Nach den jüngsten Kursturbulenzen zeigt sich der Markt damit stabilisiert. Befestigt zeigen sich auch die britischen Staatsanleihen. Die Rendite zehnjähriger Titel fällt auf 4 Prozent. Hintergrund ist der Rückzieher des neuen britischen Schatzkanzlers in der Frage der Steuern. Einen Tag nach seiner Ernennung hat Jeremy Hunt "schwierige Entscheidungen" zur Korrektur der Wirtschaftspläne von Premierministerin Liz Truss angekündigt und auch Steuererhöhungen in Aussicht gestellt.

Bank of England beendet Anleihekäufe

Am Markt wird aber bezweifelt, dass dies ausreicht, um die Gilts auf Dauer zu stabilisieren - zumal es seit Montag keine Anleihekäufe der Bank of England mehr gibt. Morgan Stanley urteilt, man müsse mehr Beweise für eine klare Änderung der Steuerpolitik sehen. Am Montag soll es im Verlauf des Tages hierzu nähere Informationen der britischen Regierung geben. Daneben halten sich Spekulationen, dass Premierministerin Liz Truss zum Rücktritt gedrängt werden könnte. Dies stütze Pfund und Gilts, heißt es Markt.

Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 12.516 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,5 Prozent auf 3.400 Stellen nach oben. Thomas Altmann von QC Partners warnt, neue Turbulenzen am Gilt-Markt hätten durchaus das Potential, auch auf andere Märkte überzuschwappen. "Ein erneuter Ausverkauf am Rentenmarkt könnte für neue Irritationen über alle Assetklassen hinweg sorgen", so der Vermögensverwalter. Zunächst ziehen aber auch die Kurse britischer Anleihen etwas an.

Die Aktie von Hargreaves Lansdown fällt in London um 6,6 Prozent, nachdem der im FTSE-100 notierte Finanzdienstleister einen Rückgang des verwalteten Vermögens im ersten Quartal gemeldet und mitgeteilt hat, dass Chief Executive Chris Hill beschlossen hat, sich zurückzuziehen. Das Netto-Neugeschäft lag für die Analysten von Jefferies unter dem Konsens und die Assets under Administration im Rahmen, aber die Erträge lagen deutlich über dem Konsens.

Lufthansa gewinnen 1,5 Prozent. Bei der Lufthansa-Tochter hat um Mitternacht ein dreitägiger Streik der Pilotinnen und Piloten begonnen. Laut Eurowings werden am Montag von rund 400 geplanten Flügen etwa 170 ausfallen. Einen Belastungsfaktor für die Lufthansa-Aktie stellt der Streik nicht dar.

Draeger fallen um 6 Prozent. Lieferverzögerungen und höhere Kosten haben dem Medizintechnikkonzern im dritten Quartal einen Umsatzrückgang und einen operativen Verlust beschert. Drägerwerk kann die Jahresziele nach eigenen Angaben nun nicht mehr erreichen.

Hypoport verlieren 4 Prozent. Nach einem starken ersten Halbjahr geht das Geschäft mit Immobilienfinanzierungen derzeit zurück, wie das Unternehmen mitteilte.

Morphosys mit starkem Wochenauftakt

Für die Aktie von Morphosys geht es zum Start in die Woche um 11,5 Prozent nach oben. Der nächste Katalysator steht für die Analysten aus dem Hause Stifel am 30. November an, wenn der Partner von Morphosys, Roche, die Studiendaten zu Gantenerumab vorlegt. JP Morgan geht dagegen in einer Research-Note davon aus, dass erste Daten für den Antikörper gegen Alzheimer schon früher vorgelegt werden könnte, so ein Händler. Infolgedessen habe die US-Bank den Wert auf "Positive Catalyst Watch" genommen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.399,80 +0,5% 18,07 -20,9%

Stoxx-50 3.388,18 +0,6% 20,90 -11,3%

DAX 12.514,23 +0,6% 76,42 -21,2%

MDAX 22.555,09 +1,0% 222,46 -35,8%

TecDAX 2.726,50 +0,4% 11,61 -30,5%

SDAX 10.592,42 +0,4% 40,64 -35,5%

FTSE 6.895,11 +0,5% 36,32 -7,1%

CAC 5.965,98 +0,6% 34,06 -16,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,24 -0,10 +2,42

US-Zehnjahresrendite 3,95 -0,07 +2,44

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:09 Uhr Fr, 17:03 % YTD

EUR/USD 0,9751 +0,3% 0,9747 0,9753 -14,2%

EUR/JPY 145,06 +0,5% 144,97 144,73 +10,8%

EUR/CHF 0,9772 -0,1% 0,9774 0,9970 -5,8%

EUR/GBP 0,8656 -0,1% 0,8640 0,8667 +3,0%

USD/JPY 148,80 +0,2% 148,73 148,34 +29,3%

GBP/USD 1,1265 +0,4% 1,1265 1,1248 -16,8%

USD/CNH (Offshore) 7,2164 -0,0% 7,2076 7,2095 +13,6%

Bitcoin

BTC/USD 19.370,62 +1,1% 19.291,26 19.476,70 -58,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 86,00 85,61 +0,5% +0,39 +22,2%

Brent/ICE 92,07 91,63 +0,5% +0,44 +25,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 136,00 142,00 -4,2% -6,00 +118,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.655,58 1.644,60 +0,7% +10,99 -9,5%

Silber (Spot) 18,57 18,28 +1,6% +0,29 -20,4%

Platin (Spot) 914,25 899,35 +1,7% +14,90 -5,8%

Kupfer-Future 3,44 3,44 +0,2% +0,01 -22,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/err

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2022 06:55 ET (10:55 GMT)