MÄRKTE EUROPA/Börsen erholen sich weiter - Ericsson unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen knüpfen am Mittwoch im frühen Handel an die Kursgewinne vom Vortag an. Der Ukraine-Konflikt habe zwar etwas an Schrecken für die Börsen verloren, so QC Partners. Dafür rücke das Zinsthema auf der Agenda der Börsianer jetzt wieder ganz nach oben. "Der unerwartet starke Anstieg der US-Produzentenpreise gestern bringt die Zinserhöhungs-Ängste zurück auf das Parkett. Von daher bleibt abzuwarten, ob sich Anlegerinnen und Anleger wirklich auf eine längerfristige Erholung freuen können", heißt es.

Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 15.479 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,6 Prozent auf 4.167 Stellen nach oben. Im Tagesverlauf könnte die Berichtssaison noch einige Überraschungen liefern. Am Nachmittag wird auf den US-Einzelhandelsumsatz geschaut, der ex-Kfz im Januar mit einem kleinen Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat erwartet wird, nachdem er im Dezember mit einem Minus von 2,3 Prozent überrascht hatte.

US-Notenbankprotokoll nach Handelsschluss

Nach Handelsschluss in Europa steht das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank auf dem Programm. Es hat nach Aussage der LBBW das Potenzial, die Spekulationen auf eine beschleunigte geldpolitische Wende in den USA zusätzlich zu nähren.

Als gemischt werden die Jahreszahlen von Bierbrauer Heineken (+0,3%) im Handel kommentiert. Trotz deutlichen Umsatzanstiegs sei die Erwartung an den Nettogewinn verfehlt worden. "Wenn sich der Markt dagegen nur auf das operative Geschäft konzentriert, sieht es gut aus", sagt ein Händler. Vor allem sei die derzeit stark im Fokus stehende operative Marge deutlich gesteigert worden auf 14,0 nach 9,5 Prozent im Vorjahr.

Als sehr stark werden die Jahreszahlen von Air Liquide (+2,9%) im Handel bezeichnet. Die signifikante Beschleunigung der Inflation bei den Einkaufspreisen sei gut in den Griff bekommen worden. "Hier kommt Air Liquide die Indexierung ihrer Verträge zugute, steigende Energiepreise werden auf den Kunden übergewälzt", kommentiert ein Händler. Besonders zum Jahresende sei der Einfluss der Energiekosten auf ein Rekordhoch gestiegen.

Tendenziell gut kommen die Zahlen von MTU (+2,9%) im Handel an. "Die Auftragslage hinter diesen Daten ist ja noch von der Corona- und Luftfahrtkrise geprägt", sagt ein Händler. Insofern sei der leicht unter Erwartung liegende Cashflow und die Umsätze nur "im Rauschbereich schwächer" und dürfte vom Markt ignoriert werden. Für Hamburger Hafen geht es um 3,5 Prozent nach oben. Positiv wird im Handel die Entwicklung im EBIT hervorgehoben, der Umsatz liege dagegen nur leicht darüber.

Für die Aktie von Amadeus Fire geht um 1,5 Prozent nach oben. Der Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2021 stieg beim Personaldienstleister um 32,9 Prozent auf 372,4 Millionen Euro, hier hatte Warburg mit 370 Millionen gerechnet. Dabei konnte das operative EBITA überproportional um 61,8 Prozent gesteigert werden.

Für Norma geht es nach Zahlen gleich um 6 Prozent nach oben. Anhaltende Engpässe in den weltweiten Liefer- und Logistikketten hätten sich wie erwartet auf Ergebnis und Marge ausgewirkt, heißt es im Handel. Der Umsatz in Höhe von 258,1 Millionen Euro liege minimal über dem Konsens, das bereinigte EBIT mit 17,9 Millionen etwas deutlicher darüber.

Ericsson sehr schwach nach "schweren Brüche von Compliance-Regeln"

Zu den Hauptverlierern in Europa mit über 7 Prozent Minus zählen die Aktien vom Netzwerkausrüster Ericsson. Hier belasten unternehmenseigene Aussagen, dass man auf "schwere Brüche von Compliance-Regeln" im Irak gestoßen sei. Dort gebe es Hinweise auf Korruption und fragwürdige Zahlungen bis zurück nach 2018. "Das proaktive Vorgehen von Ericsson bei den internen Untersuchungen ist natürlich zu loben, aber es belastet die Sorge, dass nach so etwas hohe Strafzahlungen - vor allem in den USA- auf das Unternehmen zukommen können", sagt ein Händler.

Die Aktie von Vitesco steigt nach vorläufige Zahlen um 3,5 Prozent. So heißt es von den Jefferies-Analysten in einer ersten Einschätzung, dass die Verbesserung des Ergebnisses und des Cashflows ein erster Schritt sei, um das Vertrauen in den Turnaround von Vitesco zu stärken und die Fähigkeit zur Finanzierung der Umstellung des Antriebsstrangmixes zu unterstreichen. Auch wenn im Schlussquartal 2021 der Umsatz leicht unter der Markterwartung ausfiel, habe das EBIT die Markterwartung deutlicher geschlagen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.162,32 +0,4% 18,61 -3,2%

Stoxx-50 3.760,18 +0,3% 11,06 -1,5%

DAX 15.458,73 +0,3% 46,02 -2,7%

MDAX 33.657,78 +0,6% 192,03 -4,2%

TecDAX 3.345,68 -0,0% -0,14 -14,7%

SDAX 15.157,96 +0,7% 110,86 -7,7%

FTSE 7.612,22 +0,0% 3,30 +3,0%

CAC 7.005,48 +0,4% 25,51 -2,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,32 +0,01 +0,50

US-Zehnjahresrendite 2,05 +0,00 +0,54

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:15 Uhr Di, 17:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1390 +0,3% 1,1366 1,1362 +0,2%

EUR/JPY 131,83 +0,4% 131,50 131,46 +0,7%

EUR/CHF 1,0540 +0,3% 1,0514 1,0527 +1,6%

EUR/GBP 0,8400 +0,2% 0,8384 0,8396 -0,0%

USD/JPY 115,74 +0,1% 115,68 115,70 +0,6%

GBP/USD 1,3558 +0,1% 1,3558 1,3537 +0,2%

USD/CNH (Offshore) 6,3353 -0,0% 6,3351 6,3380 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 44.190,21 +0,0% 44.042,50 44.187,84 -4,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 93,03 92,07 +1,0% 0,96 +24,2%

Brent/ICE 94,46 93,28 +1,3% 1,18 +21,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.857,26 1.853,60 +0,2% +3,66 +1,5%

Silber (Spot) 23,54 23,40 +0,6% +0,14 +1,0%

Platin (Spot) 1.032,00 1.027,16 +0,5% +4,84 +6,3%

Kupfer-Future 4,58 4,53 +1,0% +0,04 +2,5%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/err

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2022 03:56 ET (08:56 GMT)