Redcare Pharmacy Aktie

Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.03.2026 18:13:39

MÄRKTE EUROPA/Börsen erholt dank Stabilisierung der Energiepreise

DOW JONES--Nach kräftigen Einbußen an den beiden Vortagen nach dem Kriegsausbruch im Nahen Osten ist es am Mittwoch an Europas Börsen zu einer ersten Erholung gekommen. Für Entspannung sorgte der gestoppte Anstieg des Ölpreises. Der zuletzt massiv gestiegene Gaspreis gab sogar um 12 Prozent nach.

Der Markt spekulierte laut Börsianern darauf, dass der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus bald wieder aufgenommen werden könnte. Insbesondere der Aspekt, dass die Transportversicherungen durch die US-Entwicklungsbehörde DFC abgedeckt werden könnten, habe dazu beigetragen. Denn zuletzt seien Versicherungspartner abgesprungen, was den Schiffsverkehrs in der Region ausgebremst habe. Daneben stellten die USA Militäreskorten in Aussicht.

Der starke Anstieg der Energiepreise seit Ausbruch des Iran-Krieges am Wochenende hatte an den Vortagen Stagflationsängste ausgelöst, also die Sorge vor Inflation bei gleichzeitig ausbleibendem Wirtschaftswachstum.

Stützend wirkten aber auch Meldungen, wonach der iranische Geheimdienst Kontakt mit dem CIA aufgenommen haben soll, um die Möglichkeiten einer Beendigung des militärischen Schlagabtauschs zu erörtern.

Der DAX legte um 1,8 Prozent auf 24.205 Punkte zu, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 1,7 Prozent nach oben. Der Dollar kam nach seinem kräftigen Anstieg aufgrund seines Rufs als sicherer Hafen etwas zurück, der Euro kostete zu Börsenschluss 1,1637 Dollar.

Zu den Favoriten gehörten Technologiewerte, deren Branchenindex um 2,1 Prozent zulegte. Dazu trug ein gut ankommender Ausblick von ASM International bei. Aber auch Finanzwerte zeigten eine starke Erholung während Aktien aus dem Energiesektor nachgaben, nachdem der Anstieg der Energiepreise zunächst ausgelaufen ist.

ASM International erzielte im Schlussquartal 2025 einen über den Erwartungen liegenden Nettogewinn, gestützt durch eine stärkere Nachfrage und eine Erholung der Aufträge von chinesischen Kunden. Der niederländische Anbieter von Halbleiterwerkzeugen übertraf mit einem Nettogewinn von 226 Millionen die Analystenprognose von 141 Millionen deutlich. Die Aktie zog um 5 Prozent an. Im Sog gewannen ASML 3,3, STMicro 2,3 und Infineon 5,4 Prozent.

Verkauft wurden Aktien von Containerschifffahrtsunternehmen vor dem Hintergrund von Buchungsstopps und Schiffsumleitungen angesichts steigender Sicherheitsrisiken im Nahen Osten. Hapag-Lloyd, Moeller-Maersk oder Kühne+Nagel gaben um bis zu 2 Prozent nach.

Die Adidas-Aktie verlor gegen den festen Markt 3,6 Prozent, schloss damit aber klar über dem Tagestief. Der Ausblick des Sportartikelherstellers hatte für Enttäuschung gesorgt. Die Prognose für das operative Ergebnis dürfte eine Senkung der Konsensschätzung um 15 Prozent zur Folge haben, hieß es. Gut kam bei Analysten dagegen an, dass der Vertrag mit CEO Björn Gulden bis zum 31. Dezember 2030 verlängert wurde. Zur Erholung der Aktie am Nachmittag trug auch eine gut aufgenommene Telefonkonferenz am Nachmittag bei, wie es im Handel hieß.

Unter Druck stand auch die Bayer-Aktie mit einem Minus von 2,4 Prozent, Bayer habe im vierten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, doch der Ausblick für 2026 deute wegen der Wechselkurse auf eine Senkung der Konsensschätzungen hin, so die Analysten von JP Morgan. Der Quartalsumsatz des Agrar- und Pharmakonzerns habe die Konsensschätzungen um 1 Prozent übertroffen.

Auch für Symrise ging es südwärts und zwar um 3,1 Prozent. Zwar war das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr auf bereinigter Basis profitabel, mit einem organischen Umsatzplus von 2,8 Prozent blieb der Duftstoff- und Aromenhersteller aber deutlich unter dem Vorjahreswert von 8,7 Prozent. Im Sog gaben in Zürich Givaudan um 1,2 Prozent nach.

DAX-Schlusslicht waren Brenntag mit einem Minus von 4,3 Prozent. Der Chemikalienhändler will nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr weniger an die Aktionäre ausschütten und zwar 1,90 Euro je Aktie. Vor einem Jahr hatte Brenntag die Dividende mit 2,10 Euro je Aktie trotz eines Ergebnisrückgangs stabil gehalten.

Traton gab eine eher vorsichtige Prognose ab und rechnet nach der schlechteren Entwicklung im vergangenen Jahr auch angesichts des unsicheren Umfelds 2026 mit keiner Trendwende. Der Kurs des Nutzfahrzeugherstellers verlor im MDAX 3,2 Prozent.

Redcare Pharmacy brachen nach einem enttäuschenden Ausblick um 21 Prozent ein. Die Analysten von Metzler glauben nicht, dass das schwächere Ergebnis bei nicht-verschreibungspflichtigen Präparaten durch Marktanteilsverluste erklärt werden könne. Vielmehr habe das Wachstum des gesamten Online-Marktes nachgelassen.

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 5.987 1,72 3,38

Stoxx-50 5.202 1,29 5,77

Stoxx-600 624 1,37 5,31

DAX 24.638 1,74 0,60

FTSE-100 London 10.780 0,80 8,55

CAC-40 Paris 8.394 0,79 3,00

AEX Amsterdam 1.016 0,99 6,82

ATHEX-20 Athen 5.596 -5,83 4,58

BEL-20 Brüssel 5.366 1,18 5,67

BUX Budapest 125.373 -3,74 12,92

OMXH-25 Helsinki 6.133 1,43 7,52

OMXC-20 Kopenhagen 1.422 -2,42 -11,56

PSI 20 Lissabon 9.272 0,59 12,21

IBEX-35 Madrid 17.876 2,49 3,28

FTSE-MIB Mailand 46.280 1,95 2,97

OBX Oslo 1.850 -1,41 15,75

PX Prag 2.650 -2,41 -1,34

OMXS-30 Stockholm 3.168 1,14 9,90

WIG-20 Warschau 120.112 -4,20 6,94

ATX Wien 5.634 1,51 5,78

SMI Zurich 13.834 0,79 4,27

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:25 Uhr

EUR/USD 1,1636 +0,2 0,0023 1,1613 1,1593

EUR/JPY 182,65 -0,3 -0,4600 183,11 182,9200

EUR/CHF 0,9073 -0,0 -0,0004 0,9077 0,9072

EUR/GBP 0,8706 +0,2 0,0015 0,8691 0,8704

USD/JPY 156,95 -0,5 -0,7600 157,71 157,7700

GBP/USD 1,3361 +0,1 0,0007 1,3354 1,3315

USD/CNY 6,8969 -0,0 -0,0027 6,8996 6,8996

USD/CNH 6,8911 -0,4 -0,0252 6,9163 6,9232

AUS/USD 0,7072 +0,6 0,0039 0,7033 0,7018

Bitcoin/USD 73.541,58 +8,1 5.492,22 68.049,36 68.941,37

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 74,55 -0,0 -0,01 74,56

Brent/ICE 81,07 -0,4 -0,33 81,40

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.146,41 +1,2 59,94 5.086,47

Silber 83,73 +2,1 1,69 82,04

Platin 2.146,35 +3,1 63,75 2.082,60

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 12:14 ET (17:14 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

mehr Nachrichten

Analysen zu TRATON

mehr Analysen
11:48 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09:50 TRATON Buy Warburg Research
04.03.26 TRATON Buy Warburg Research
04.03.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
04.03.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

A.P. Moeller - Maersk A-S (A) 2 218,00 -0,18% A.P. Moeller - Maersk A-S (A)
A.P. Moeller - Maersk A-S (B) 2 242,00 -1,06% A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
adidas 148,10 4,74% adidas
adidas ADRs 73,50 4,26% adidas ADRs
ASM International NV NY Registered Shs 725,00 0,69% ASM International NV NY Registered Shs
ASMI 729,60 0,69% ASMI
ASML Holding NV NY Registered Shs 1 200,00 0,00% ASML Holding NV NY Registered Shs
ASML NV 1 197,40 -0,42% ASML NV
Bayer AG (spons. ADRs) 9,45 0,53% Bayer AG (spons. ADRs)
Bayer 38,04 0,44% Bayer
Brenntag SE 47,08 -0,51% Brenntag SE
Givaudan AG 3 250,00 0,59% Givaudan AG
Givaudan AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-50th Sh 64,00 0,00% Givaudan AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-50th Sh
Hapag-Lloyd AG 140,10 -0,28% Hapag-Lloyd AG
Infineon AG 43,94 -0,70% Infineon AG
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 43,40 -0,91% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
Kühne + Nagel International AG (KN) 196,55 -2,12% Kühne + Nagel International AG (KN)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 45,62 -2,23% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Symrise AG 72,40 1,77% Symrise AG
TRATON 32,48 1,18% TRATON

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:17 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
11:22 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen