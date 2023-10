MÄRKTE EUROPA/Börsen erholt nach Fed-Aussagen

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer am Vortag starten die europäischen Aktienmärkte am Dienstag deutlich erholt in den Handel. Die Richtung geben Wall Street und die asiatischen Märkte vor. Positiv wirken Aussagen verschiedener Mitglieder der US-Notenbank, die dahingehend interpretiert werden, dass womöglich keine weiteren Zinserhöhungen in den USA mehr nötig sein werden. Der Angriff der Hamas auf Israel sorgt zwar weiter für eine vorsichtige Haltung der Anleger, von Panik kann aber keine Rede sein.

Der DAX steigt im frühen Handel um 1,3 Prozent auf 15.330 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,3 Prozent auf 4.165 Stellen nach oben. Am Devisenmarkt zeigt sich der Euro am Morgen wenig verändert zum Dollar bei 1,0560. Auch an den Anleihemärkten tut sich wenig, nachdem die Notierungen am Vortag gestiegen waren. Nach dem gestrigen Anstieg geben die Ölnotierungen leicht nach.

Israel-Schock gut verarbeitet

"Fürs Erste haben die Börsen den Israel-Schock erstaunlich schnell abgeschüttelt. Ein Grund für die Stärke am Aktienmarkt ist sicherlich die verstärkte Nachfrage nach dem sicheren Hafen der Staatsanleihen. Diese Nachfrage drückt die Zinsen. Und die sinkenden Zinsen geben dem Aktienmarkt jetzt die Luft zum Atmen zurück", heißt es von QC Partners. Zusätzlich unterstützend wirkten die neuen Aussagen mehrerer Fed-Mitglieder, die einen weiteren Zinsschritt nach oben immer unwahrscheinlicher machten.

Am Mittag legt Pepsico die Zahlen zum dritten Quartal vor. Die US-Großbanken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo folgen dann am Freitag. Die Zinserträge könnten im Vergleich zum Vorjahr um fast zehn Prozent gestiegen sein.

About You steigen um 1,7 Prozent. Der Umsatz lag im zweiten Geschäftsquartal unter den Erwartungen, das EBITDA jedoch leicht darüber, wie Baader Helvea anmerkt. Dies beruhe auf disziplinierten Kostensenkungen beim Marketing und der Abwicklung, obwohl der Modeeinzelhandel insgesamt schwierig geblieben sei. About You sei auf einem guten Weg, das Ziel für das bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2023/24 zu erreichen.

Zahl der Auslieferungen bei Airbus gefallen

Positiv wird an der Börse gewertet, dass Airbus (+1%) im September 55 Flugzeuge ausgeliefert hat. Damit wurden in den ersten neun Monaten des Jahres insgesamt 488 Maschinen an Kunden übergeben. Die Zahl von 488 entspreche etwa 68 Prozent des Jahresziels von 720, der historische Durchschnitt liege mit 65 Prozent leicht darunter.

Für die Aktie von Kontron geht es gleich um 5 Prozent nach oben. Den Impuls liefert die Nachricht, dass das Technologieunternehmen zwei Design Wins mit einem Gesamtvolumen von rund 100 Millionen Euro sichern konnte. Mit den Übernahmen im ersten Halbjahr sowie den Aufträgen ist das Unternehmen auf einem guten Weg, das Umsatzziel 2025 zu erreichen, heißt es dazu an der Börse.

